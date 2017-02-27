ЗВР на рекордних позначках. Донати від міжнародних партнерів розписані. Гривня хоче укріплюватися, бо валютних грошей кури не клюють.
ви наче не читали, що тут пишуть протягом року.
так готівкова гривня зросла з початку війни з 655 ярдів грн до 695 на кінець травня 2023 - на 6%. а от безготівкова гривня (найчастіше це називають банківською ліквідністю) - з 161 ярда грн до 622 ярдів грн. Загальне зростання гривні - з 816 ярдів грн до 1 317 ярдів грн - 61%. На початок року наявність гривні була 1 249 ярда грн (715 ярдів готівка, 534 ярди - безготівка).
не забувайте, під всю цю допомогу емітується гривня
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 17 чер, 2023 15:52, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:а от безготівкова гривня (найчастіше це називають банківською ліквідністю) - з 161 ярда грн до 622 ярдів грн.
підкажіть, як обраховується ця цифра? Чи це статистичні дані?
й статистичні, й реальні.
насправді це залишок гривні на коррахунках банків. але НБУ пропонує банкам такий інструмент, як депосертифікати, коли банки можуть ці гроші розмістити в НБУ. Тому залишки на корррахунках по звітності завжди набагато менші. Але кожного ранку НБУ повертає ці гроші назад в банки (окрім довгострокових депосерт) - тому реальні залишки - це сума двох показників - коррахунки плюс депосертифікати.
дивитися хоч кожен день можна тут Аналіз ліквідності це про нього вам поетично розповідає Сибарит щопонеділка
станом на ранок 15.06 коррахунки - 202,5 ярда грн, поточні депо - 312,6 ярда грн, 3місячні депо - 131,8 ярди грн. Разом 647 ярдів грн. Враховувати строкові депо чи ні - справа смаку та припущень, але загалом це теж гроші, просто їх на певний час вилучити з обігу. ключове слово - на певний час. 3 міс - це дуже швидко насправді.
otshelnick1 написав:
Shaman написав:під курс 50 буде не більше стерилізуватися гривні, а й більше емітуватися..
тобто, під продаж певної суми валюти емітують гривню (в еквіваленті) а потім стерилізують?
іноземна допомога навіть не продається на міжбанку, а обмінюється напряму на гривню між НБУ та казначейством. в звітах ця цифра ніде явно не фігурує. в банківську систему ця гривня попадає як постійне перевищення гривневих витрат бюджету над надходженнями. але це все одно емісія.
а вже потім на міжбанку НБУ стерилізує гривню, продаючи валюту бажаючим. загальний баланс поки що - емісія перевищує "стерилізацію" гривні, тому кількість грошей потроху зростає.
наприклад, за половину червня емітували 70 ярдів грн, стерилізували на міжбанку - лише 31 ярд грн. ще 10 ярдів грн потрапило в готівку. тому кількість грошей зросла з 622 до 647 ярдів грн
ЗВР на рекордних позначках. Донати від міжнародних партнерів розписані. Гривня хоче укріплюватися, бо валютних грошей кури не клюють.
ви наче не читали, що тут пишуть протягом року.
так готівкова гривня зросла з початку війни з 655 ярдів грн до 695 на кінець травня 2023 - на 6%. а от безготівкова гривня (найчастіше це називають банківською ліквідністю) - з 161 ярда грн до 622 ярдів грн. Загальне зростання гривні - з 816 ярдів грн до 1 317 ярдів грн - 61%. На початок року наявність гривні була 1 249 ярда грн (715 ярдів готівка, 534 ярди - безготівка).
не забувайте, під всю цю допомогу емітується гривня
Зараз немає часу аналізувати, але M0 - це готівкові + безготівкові гроші на рахунках фізичних і юридичних осіб. Все інше, то вже мультиплікатори і похідні під цю базу.
ЗВР на рекордних позначках. Донати від міжнародних партнерів розписані. Гривня хоче укріплюватися, бо валютних грошей кури не клюють.
ви наче не читали, що тут пишуть протягом року.
так готівкова гривня зросла з початку війни з 655 ярдів грн до 695 на кінець травня 2023 - на 6%. а от безготівкова гривня (найчастіше це називають банківською ліквідністю) - з 161 ярда грн до 622 ярдів грн. Загальне зростання гривні - з 816 ярдів грн до 1 317 ярдів грн - 61%. На початок року наявність гривні була 1 249 ярда грн (715 ярдів готівка, 534 ярди - безготівка).
не забувайте, під всю цю допомогу емітується гривня
Зараз немає часу аналізувати, але M0 - це готівкові + безготівкові гроші на рахунках фізичних і юридичних осіб. Все інше, то вже мультиплікатори і похідні під цю базу.
М0 - це лише готівкові кошти. безготівка - це окремо