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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 чер, 2023 22:25
Мільярд доларів на відновлення: Шмигаль домовився з представником ООН про потужну допомогуhttps://24tv.ua/economy/milyard-dolariv ... h_n2336591
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Игорь Алексеевич
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