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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10583105841058510586
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 22:25

Мільярд доларів на відновлення: Шмигаль домовився з представником ООН про потужну допомогу

https://24tv.ua/economy/milyard-dolariv ... h_n2336591
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 13:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Давайте трохи про гроші

За травень – готівка збільшилась на 10 ярдів грн, до 695 ярдів грн. безготівка – на 14 ярдів грн – до 622 ярдів грн. ці 622 ярди складаються – 198 ярдів коррахунки, 307 ярдів грн – поточні депосерт, 117 ярдів – 3місячні депосерт. Але оскільки 3міс депосерт збільшились на 32 ярди грн, то можна сказати, що гроші в обігу навіть зменшились на 18 ярдів грн. тобто поки ситуація під контролем

сумарно збільшення грошей – на 22 ярди грн, до 1 317 ярдів грн.(цікаво, в різних звітах трохи різні цифри – навіть не можу пояснити). Основна причина зростання – емісія від допомоги на 14 ярдів грн перевищила прибирання гривні за рахунок продажу валюти на міжбанку. Плюс було якесь незвичне надходження по статті інші – 8 ярдів грн – поки ніде не зустрів натяків, що це таке.

Гривня на рахунках в банках продовжує зростати – на 29 ярдів у юросіб до 721 ярду грн, на 12 ярдів грн у фізиків – 608 ярдів грн. Разом – на 41 ярд грн до 1 329 ярдів грн (цифри з загальною сумою грошей просто співпали :) ). З них на 1 травня – 54% у державних банках, 27% - в іноземних.

Куди ці гроші банки вкладали?
Кредити – по юрикам все також зменшуються – на 4 ярди грн до 493 (40% проблемних на 1 травня) ярди грн, а от у фізиків вперше за часи війни збільшились на 3 ярди до 195 (33% проблемних на 1 травня) ярдів грн. Тобто номінально в нас 688 ярдів кредитів, а фактично – 428 ярдів грн.(проблемні вказуються на 1 травня, бо деякі звіти йдуть з запізненням)

Портфель гривневих ОВДП банки збільшили на 9 ярдів грн до 458 ярди грн. Схоже, що навіть можливість формувати резерви ОВДП не надто цікавіть банки. Чи може більше не лізе, бо станом на 1 травня 78% ОВДП утримували 4 державні банки, а іноземні лише 10%. Іноземні банки воліють тримати гроші на рахунках або у депосертифікатах.

Й 622 ярди – депосерт або коррахунки. Тобто наразі більша частина гривень банківської системи навіть нікуди не інвестована…

привіт тим, хто вважає, що без зростання економіки цю кризу можна подолати, й що низький курс долара буде довго.

й так валютні депозити фізиків впали на 329 млн дол, до 9,09 ярдів доларів - каруселити стало невигідно :D
Shaman
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