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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10583105841058510586
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 22:25

Мільярд доларів на відновлення: Шмигаль домовився з представником ООН про потужну допомогу

https://24tv.ua/economy/milyard-dolariv ... h_n2336591
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 13:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Давайте трохи про гроші

За травень – готівка збільшилась на 10 ярдів грн, до 695 ярдів грн. безготівка – на 14 ярдів грн – до 622 ярдів грн. ці 622 ярди складаються – 198 ярдів коррахунки, 307 ярдів грн – поточні депосерт, 117 ярдів – 3місячні депосерт. Але оскільки 3міс депосерт збільшились на 32 ярди грн, то можна сказати, що гроші в обігу навіть зменшились на 18 ярдів грн. тобто поки ситуація під контролем

сумарно збільшення грошей – на 22 ярди грн, до 1 317 ярдів грн.(цікаво, в різних звітах трохи різні цифри – навіть не можу пояснити). Основна причина зростання – емісія від допомоги на 14 ярдів грн перевищила прибирання гривні за рахунок продажу валюти на міжбанку. Плюс було якесь незвичне надходження по статті інші – 8 ярдів грн – поки ніде не зустрів натяків, що це таке.

Гривня на рахунках в банках продовжує зростати – на 29 ярдів у юросіб до 721 ярду грн, на 12 ярдів грн у фізиків – 608 ярдів грн. Разом – на 41 ярд грн до 1 329 ярдів грн (цифри з загальною сумою грошей просто співпали :) ). З них на 1 травня – 54% у державних банках, 27% - в іноземних.

Куди ці гроші банки вкладали?
Кредити – по юрикам все також зменшуються – на 4 ярди грн до 493 (40% проблемних на 1 травня) ярди грн, а от у фізиків вперше за часи війни збільшились на 3 ярди до 195 (33% проблемних на 1 травня) ярдів грн. Тобто номінально в нас 688 ярдів кредитів, а фактично – 428 ярдів грн.(проблемні вказуються на 1 травня, бо деякі звіти йдуть з запізненням)

Портфель гривневих ОВДП банки збільшили на 9 ярдів грн до 458 ярди грн. Схоже, що навіть можливість формувати резерви ОВДП не надто цікавіть банки. Чи може більше не лізе, бо станом на 1 травня 78% ОВДП утримували 4 державні банки, а іноземні лише 10%. Іноземні банки воліють тримати гроші на рахунках або у депосертифікатах.

Й 622 ярди – депосерт або коррахунки. Тобто наразі більша частина гривень банківської системи навіть нікуди не інвестована…

привіт тим, хто вважає, що без зростання економіки цю кризу можна подолати, й що низький курс долара буде довго.

й так валютні депозити фізиків впали на 329 млн дол, до 9,09 ярдів доларів - каруселити стало невигідно :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 14:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Курс валюти = M2 / ЗВР

Де M2 - агрегатор грошової маси M2, який включає широку грошову базу, включаючи готівку, депозити на поточні рахунки та деякі інші види депозитів усіх суб'єктів економіки.

ЗВР - валютні резерви країни в доларах, що включають резерви центрального банку та інші державні резерви в доларовій валюті.


За останніми даними Центрального Банку України, станом на кінець травня 2023 року, обсяги грошових агрегатів в Україні були такимиhttps://take-profit.org/statistics/money-supply-m1/ukraine/:

• М0 - 649442 UAH млн. | 17.76 млрд. USD

• М1 - 1533736 UAH млн. | 41.942 млрд. USD

• М2 - 2617988 UAH млн. | 71.592 млрд. USD

• М3 - 2660663 UAH млн. | 72.759 млрд. USD

• ЗВР - це золотовалютні резерви, які складаються з активів в іноземній валюті, резервної позиції в МВФ, спеціальних прав запозичення та монетарного золотаhttps://index.minfin.com.ua/finance/assets/.

• ЗВР України на 31 травня 2023 року становили 37311,32 млн. долл. СШАhttps://index.minfin.com.ua/finance/assets/, у тому числі:

• Активи в іностранной валюте: 33313,95 млн. долл. США (89.29%)

• Резервная позиция в МВФ: 0,32 млн. долл. США (0.00%)

• СПЗ: 2299,55 млн. долл. США (6.16%)

• Монетарне золото: 1697,50 млн. долл. США (4.55%)


2,617,988 млн. ( М2) / 37,311.32 (ЗВР ) млн.
= 70.16

курс долара згідно ваги 1 кг банаів введений Zebra скалдає в середньому 52 грн
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 14:49

  yama написав:
Курс валюти = M2 / ЗВР

Де M2 - агрегатор грошової маси M2, який включає широку грошову базу, включаючи готівку, депозити на поточні рахунки та деякі інші види депозитів усіх суб'єктів економіки.

ЗВР - валютні резерви країни в доларах, що включають резерви центрального банку та інші державні резерви в доларовій валюті.


За останніми даними Центрального Банку України, станом на кінець травня 2023 року, обсяги грошових агрегатів в Україні були такимиhttps://take-profit.org/statistics/money-supply-m1/ukraine/:

• М0 - 649442 UAH млн. | 17.76 млрд. USD

• М1 - 1533736 UAH млн. | 41.942 млрд. USD

• М2 - 2617988 UAH млн. | 71.592 млрд. USD

• М3 - 2660663 UAH млн. | 72.759 млрд. USD

• ЗВР - це золотовалютні резерви, які складаються з активів в іноземній валюті, резервної позиції в МВФ, спеціальних прав запозичення та монетарного золотаhttps://index.minfin.com.ua/finance/assets/.

• ЗВР України на 31 травня 2023 року становили 37311,32 млн. долл. СШАhttps://index.minfin.com.ua/finance/assets/, у тому числі:

• Активи в іностранной валюте: 33313,95 млн. долл. США (89.29%)

• Резервная позиция в МВФ: 0,32 млн. долл. США (0.00%)

• СПЗ: 2299,55 млн. долл. США (6.16%)

• Монетарне золото: 1697,50 млн. долл. США (4.55%)


2,617,988 млн. ( М2) / 37,311.32 (ЗВР ) млн.
= 70.16

курс долара згідно ваги 1 кг банаів введений Zebra скалдає в середньому 52 грн

якщо так багато цифр лише для того, щоб поділити М2 на ЗВР, то вибачте за снобізм, але становиться сумно...

лише одне питання в цьому М2 (а насправді це готівка плюс всі вклади населення) 2 618 ярдів грн - 681 ярди грн або 18,6 ярдів дол - це валютні вклади. а гривневих активів близько 2 трлн грн.

так чому ми валюту ділимо на валюту, в чому сенс?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 16:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:лише одне питання в цьому М2 (а насправді це готівка плюс всі вклади населення) 2 618 ярдів грн - 681 ярди грн або 18,6 ярдів дол - це валютні вклади. а гривневих активів близько 2 трлн грн.
та ну ... не можливо зараз хтось заносить справжні долари на депозит ? чи ви про ОВДП ? от тут я не знаю чи вони входять в М2. А загалом скоріш за все це якраз гривні по яких треба буде виплатити долари це можливо якраз ті долари куплені на 3х місячне депо. Інакше хто в тверезому розумі і світлій памяті несе долари на депозит ???
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 17:31

  yama написав:
  Shaman написав:лише одне питання в цьому М2 (а насправді це готівка плюс всі вклади населення) 2 618 ярдів грн - 681 ярди грн або 18,6 ярдів дол - це валютні вклади. а гривневих активів близько 2 трлн грн.
та ну ... не можливо зараз хтось заносить справжні долари на депозит ? чи ви про ОВДП ? от тут я не знаю чи вони входять в М2. А загалом скоріш за все це якраз гривні по яких треба буде виплатити долари це можливо якраз ті долари куплені на 3х місячне депо. Інакше хто в тверезому розумі і світлій памяті несе долари на депозит ???
А чому ж не нести, дома зберігати під матрацем?!
asti
 
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