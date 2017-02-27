Додано: Нед 18 чер, 2023 13:49

Давайте трохи про грошіЗа травень – готівка збільшилась наярдів грн, доярдів грн. безготівка – наярдів грн – доярдів грн. ціярди складаються –ярдів коррахунки,ярдів грн – поточні депосерт,ярдів – 3місячні депосерт. Але оскільки 3міс депосерт збільшились наярди грн, то можна сказати, що гроші в обігу навіть зменшились наярдів грн. тобто поки ситуація під контролемсумарно збільшення грошей – наярди грн, доярдів грн.(цікаво, в різних звітах трохи різні цифри – навіть не можу пояснити). Основна причина зростання – емісія від допомоги наярдів грн перевищила прибирання гривні за рахунок продажу валюти на міжбанку. Плюс було якесь незвичне надходження по статті інші –ярдів грн – поки ніде не зустрів натяків, що це таке.Гривня на рахунках в банках продовжує зростати – наярдів у юросіб до1 ярду грн, наярдів грн у фізиків –ярдів грн. Разом – наярд грн доярдів грн (цифри з загальною сумою грошей просто співпали). З них на 1 травня – 54% у державних банках, 27% - в іноземних.Куди ці гроші банки вкладали?Кредити – по юрикам все також зменшуються – наярди грн до(40% проблемних на 1 травня) ярди грн, а от у фізиків вперше за часи війни збільшились наярди до(33% проблемних на 1 травня) ярдів грн. Тобто номінально в насярдів кредитів, а фактично –ярдів грн.(проблемні вказуються на 1 травня, бо деякі звіти йдуть з запізненням)Портфель гривневих ОВДП банки збільшили наярдів грн доярди грн. Схоже, що навіть можливість формувати резерви ОВДП не надто цікавіть банки. Чи може більше не лізе, бо станом на 1 травня 78% ОВДП утримували 4 державні банки, а іноземні лише 10%. Іноземні банки воліють тримати гроші на рахунках або у депосертифікатах.ярди – депосерт або коррахунки. Тобто наразі більша частина гривень банківської системи навіть нікуди не інвестована…привіт тим, хто вважає, що без зростання економіки цю кризу можна подолати, й що низький курс долара буде довго.й так валютні депозити фізиків впали намлн дол, доярдів доларів - каруселити стало невигідно