За травень – готівка збільшилась на 10 ярдів грн, до 695 ярдів грн. безготівка – на 14 ярдів грн – до 622 ярдів грн. ці 622 ярди складаються – 198 ярдів коррахунки, 307 ярдів грн – поточні депосерт, 117 ярдів – 3місячні депосерт. Але оскільки 3міс депосерт збільшились на 32 ярди грн, то можна сказати, що гроші в обігу навіть зменшились на 18 ярдів грн. тобто поки ситуація під контролем
сумарно збільшення грошей – на 22 ярди грн, до 1 317 ярдів грн.(цікаво, в різних звітах трохи різні цифри – навіть не можу пояснити). Основна причина зростання – емісія від допомоги на 14 ярдів грн перевищила прибирання гривні за рахунок продажу валюти на міжбанку. Плюс було якесь незвичне надходження по статті інші – 8 ярдів грн – поки ніде не зустрів натяків, що це таке.
Гривня на рахунках в банках продовжує зростати – на 29 ярдів у юросіб до 721 ярду грн, на 12 ярдів грн у фізиків – 608 ярдів грн. Разом – на 41 ярд грн до 1 329 ярдів грн (цифри з загальною сумою грошей просто співпали ). З них на 1 травня – 54% у державних банках, 27% - в іноземних.
Куди ці гроші банки вкладали? Кредити – по юрикам все також зменшуються – на 4 ярди грн до 493 (40% проблемних на 1 травня) ярди грн, а от у фізиків вперше за часи війни збільшились на 3 ярди до 195 (33% проблемних на 1 травня) ярдів грн. Тобто номінально в нас 688 ярдів кредитів, а фактично – 428 ярдів грн.(проблемні вказуються на 1 травня, бо деякі звіти йдуть з запізненням)
Портфель гривневих ОВДП банки збільшили на 9 ярдів грн до 458 ярди грн. Схоже, що навіть можливість формувати резерви ОВДП не надто цікавіть банки. Чи може більше не лізе, бо станом на 1 травня 78% ОВДП утримували 4 державні банки, а іноземні лише 10%. Іноземні банки воліють тримати гроші на рахунках або у депосертифікатах.
Й 622 ярди – депосерт або коррахунки. Тобто наразі більша частина гривень банківської системи навіть нікуди не інвестована…
привіт тим, хто вважає, що без зростання економіки цю кризу можна подолати, й що низький курс долара буде довго.
й так валютні депозити фізиків впали на 329 млн дол, до 9,09 ярдів доларів - каруселити стало невигідно
Shaman написав:лише одне питання в цьому М2 (а насправді це готівка плюс всі вклади населення) 2 618 ярдів грн - 681 ярди грн або 18,6 ярдів дол - це валютні вклади. а гривневих активів близько 2 трлн грн.
та ну ... не можливо зараз хтось заносить справжні долари на депозит ? чи ви про ОВДП ? от тут я не знаю чи вони входять в М2. А загалом скоріш за все це якраз гривні по яких треба буде виплатити долари це можливо якраз ті долари куплені на 3х місячне депо. Інакше хто в тверезому розумі і світлій памяті несе долари на депозит ???
Shaman написав:лише одне питання в цьому М2 (а насправді це готівка плюс всі вклади населення) 2 618 ярдів грн - 681 ярди грн або 18,6 ярдів дол - це валютні вклади. а гривневих активів близько 2 трлн грн.
та ну ... не можливо зараз хтось заносить справжні долари на депозит ? чи ви про ОВДП ? от тут я не знаю чи вони входять в М2. А загалом скоріш за все це якраз гривні по яких треба буде виплатити долари це можливо якраз ті долари куплені на 3х місячне депо. Інакше хто в тверезому розумі і світлій памяті несе долари на депозит ???
asti написав:А чому ж не нести, дома зберігати під матрацем?!
Зависит от собственных ожиданий. Если есть уверенность, что через неделю-месяц будет па55, то нужно под матрасом, а то пора будет их запускать в карусель, а они в депо застряли, а после депо ещё и обнал только по котлете в рабочий день банка.
Shaman написав:лише одне питання в цьому М2 (а насправді це готівка плюс всі вклади населення) 2 618 ярдів грн - 681 ярди грн або 18,6 ярдів дол - це валютні вклади. а гривневих активів близько 2 трлн грн.
та ну ... не можливо зараз хтось заносить справжні долари на депозит ? чи ви про ОВДП ? от тут я не знаю чи вони входять в М2. А загалом скоріш за все це якраз гривні по яких треба буде виплатити долари це можливо якраз ті долари куплені на 3х місячне депо. Інакше хто в тверезому розумі і світлій памяті несе долари на депозит ???
але це дані ці звітів НБУ, звіті різні, а результат один - 9,5 ярдів дол в банках тримають юридичні особи та 9,1 ярдів дол тримає населення станом на 1 червня. в гривнях 349 ярдів грн та 332 ярди грн відповідно.
фізособи давно тримають таку суму. юрики останні роки збільшили, в тому числі на протязі 2022-2023 років. це не лише депозити, а й просто гроші на рахунку. у юросіб 75% поточних грошей, у фізосіб - 55% поточні кошти.
asti написав:А чому ж не нести, дома зберігати під матрацем?!
Зависит от собственных ожиданий. Если есть уверенность, что через неделю-месяц будет па55, то нужно под матрасом, а то пора будет их запускать в карусель, а они в депо застряли, а после депо ещё и обнал только по котлете в рабочий день банка.
2,617,988 млн. ( М2) / 37,311.32 (ЗВР ) млн. = 70.16
це так не працює, перевірено мною раніше по всім рокам, починаючи з 1998 року потрібно ще враховувати динаміку платіжного балансу, особливо придивляючись до торгівельного балансу, а ще потрібно враховувати ціни на основні експортні та імпортні позиції для України і ще багато інших факторів