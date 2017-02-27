Додано: Нед 18 чер, 2023 21:38

Игорь Алексеевич написав: Мільярд доларів на відновлення: Шмигаль домовився з представником ООН про потужну допомогу



https://24tv.ua/economy/milyard-dolariv ... h_n2336591

У зв'язку з цим варто згадати, що ЄС виділить польським фермерам €30 млн, щоб компенсувати експорт зерна з України.Згадували тут і за дизель, не уточнюючи, що він зараз закуповується Україною в Індії, яка у 10 разів у 2022 році і вже майже у 20 разів на сьогодні збільшила імпорт сирої нафти з країни агресора.Не варто забувати у зв'язку з цим і про відновлення до довоєнного імпорту чіпів все в тому ж напрямку...півночі через азіатські ринки.Напевно згадавши історію, яку не знаючи, багато хто вже й забув, що у кожного свої інтереси - інтереси країн і ще в 72 році на довгостроковій основі Німеччина підписала контракти на енергоресурси, додумайте звідки...і відмовлятися жодна країна, ні Туреччина, ні Німеччина, ні Угорщина ні Франція, і т.д., від своїх інтересів не стануть, добре б підняти подібну практику на належний рівень при співпраці з усіма, а не задовольнятися позичками, що заганяють економіку нижче за плінтус. в обмін на внутрішню "роботу" зі своїм бізнесом та пересічним.Містечкові ж змогли розіграти акцію для холопів, віддай старіючий матрацний долар з дисконтом, не гидуючи подібним флешмобом.