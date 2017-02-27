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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 чер, 2023 20:53
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flyman
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Додано: Нед 18 чер, 2023 20:54
flyman написав:
а потрібно 1 трильойон
з вашим підходом має вистачити мільярда
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Shaman
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Додано: Нед 18 чер, 2023 20:54
yama написав:
Курс валюти = M2 / ЗВР
Де M2 - агрегатор грошової маси M2, який включає широку грошову базу, включаючи готівку, депозити на поточні рахунки та деякі інші види депозитів усіх суб'єктів економіки.
ЗВР - валютні резерви країни в доларах, що включають резерви центрального банку та інші державні резерви в доларовій валюті.
За останніми даними Центрального Банку України, станом на кінець травня 2023 року, обсяги грошових агрегатів в Україні були такимиhttps://take-profit.org/statistics/money-supply-m1/ukraine/:
• М0 - 649442 UAH млн. | 17.76 млрд. USD
• М1 - 1533736 UAH млн. | 41.942 млрд. USD
• М2 - 2617988 UAH млн. | 71.592 млрд. USD
• М3 - 2660663 UAH млн. | 72.759 млрд. USD
• ЗВР - це золотовалютні резерви, які складаються з активів в іноземній валюті, резервної позиції в МВФ, спеціальних прав запозичення та монетарного золотаhttps://index.minfin.com.ua/finance/assets/.
• ЗВР України на 31 травня 2023 року становили 37311,32 млн. долл. СШАhttps://index.minfin.com.ua/finance/assets/, у тому числі:
• Активи в іностранной валюте: 33313,95 млн. долл. США (89.29%)
• Резервная позиция в МВФ: 0,32 млн. долл. США (0.00%)
• СПЗ: 2299,55 млн. долл. США (6.16%)
• Монетарне золото: 1697,50 млн. долл. США (4.55%)
2,617,988 млн. ( М2
) / 37,311.32 (ЗВР
) млн.
= 70.16
курс долара згідно ваги 1 кг банаів введений Zebra скалдає в середньому 52 грн
є ще один індикатор - ціна бензину 95 на заправках, наскільки пригадую, десь в районі 45+
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flyman
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Додано: Нед 18 чер, 2023 21:07
flyman написав:
а потрібно 1 трильойон
На вашому прикладі ми бачимо, що можна витрачати 120 баксів на те, за що хтось платить 1200$. Так і тут. Трильйон то щоб їсти форель, а ми будемо картоплю за мільярд. Поступово, виважено, вперто.
Upd.Поки писав, Шаман випередив
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Игорь
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Додано: Нед 18 чер, 2023 21:23
flyman написав: yama написав:
курс долара згідно ваги 1 кг банаів введений Zebra скалдає в середньому 52 грн
є ще один індикатор - ціна бензину 95 на заправках, наскільки пригадую, десь в районі 45+
А я б в умовах військового стану та замороженого курсу на міжбанку, дивився би просто на вікна обмінних пунктів. На сьогодні ні 52, ні 45 немає. Бачу 37.08 по акціі в Києві
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Додано: Нед 18 чер, 2023 21:38
У зв'язку з цим варто згадати, що ЄС виділить польським фермерам €30 млн, щоб компенсувати експорт зерна з України.
Згадували тут і за дизель, не уточнюючи, що він зараз закуповується Україною в Індії, яка у 10 разів у 2022 році і вже майже у 20 разів на сьогодні збільшила імпорт сирої нафти з країни агресора.
Не варто забувати у зв'язку з цим і про відновлення до довоєнного імпорту чіпів все в тому ж напрямку...півночі через азіатські ринки.
Напевно згадавши історію, яку не знаючи, багато хто вже й забув, що у кожного свої інтереси - інтереси країн і ще в 72 році на довгостроковій основі Німеччина підписала контракти на енергоресурси, додумайте звідки...
і відмовлятися жодна країна, ні Туреччина, ні Німеччина, ні Угорщина ні Франція, і т.д., від своїх інтересів не стануть, добре б підняти подібну практику на належний рівень при співпраці з усіма, а не задовольнятися позичками, що заганяють економіку нижче за плінтус. в обмін на внутрішню "роботу" зі своїм бізнесом та пересічним.
Містечкові ж змогли розіграти акцію для холопів, віддай старіючий матрацний долар з дисконтом, не гидуючи подібним флешмобом.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 22:29
Игорь написав: flyman написав:
а потрібно 1 трильойон
На вашому прикладі ми бачимо, що можна витрачати 120 баксів на те, за що хтось платить 1200$. Так і тут. Трильйон то щоб їсти форель, а ми будемо картоплю за мільярд. Поступово, виважено, вперто.
Upd.Поки писав, Шаман випередив
так то ж на відновлення а не на проїдання. для відновлення то дійсно дуже мало.
одна ГЕС цікаво скільки потягне.
ЗІ
"Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо підвищення з 1 червня тарифів на електроенергію для населення до 2,64 грн за кВт-год.
Про це на брифінгу після засідання уряду сказав міністр енергетики Герман Галущенко, передає кореспондентка Суспільного.За його словами підвищення тарифів спричинили руйнування і пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських авіаударів
"
то якщо інфраструктуру відбудують за кошти ООН то тариф зменшать?
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mephala
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Додано: Пон 19 чер, 2023 11:26
mephala написав:
так то ж на відновлення а не на проїдання. для відновлення то дійсно дуже мало.
одна ГЕС цікаво скільки потягне.
ЗІ
"Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо підвищення з 1 червня тарифів на електроенергію для населення до 2,64 грн за кВт-год.
Про це на брифінгу після засідання уряду сказав міністр енергетики Герман Галущенко, передає кореспондентка Суспільного.За його словами підвищення тарифів спричинили руйнування і пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських авіаударів
"
то якщо інфраструктуру відбудують за кошти ООН то тариф зменшать?
а що були прецеденти?
Цікаво, яхта олігарха за півмліярда $ входить в ті розрахунки?
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flyman
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