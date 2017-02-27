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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10584105851058610587
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 20:53

  Игорь Алексеевич написав:Мільярд доларів на відновлення: Шмигаль домовився з представником ООН про потужну допомогу

https://24tv.ua/economy/milyard-dolariv ... h_n2336591

а потрібно 1 трильойон
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 20:54

  flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:Мільярд доларів на відновлення: Шмигаль домовився з представником ООН про потужну допомогу

https://24tv.ua/economy/milyard-dolariv ... h_n2336591

а потрібно 1 трильойон

з вашим підходом має вистачити мільярда :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 20:54

  yama написав:
Курс валюти = M2 / ЗВР

Де M2 - агрегатор грошової маси M2, який включає широку грошову базу, включаючи готівку, депозити на поточні рахунки та деякі інші види депозитів усіх суб'єктів економіки.

ЗВР - валютні резерви країни в доларах, що включають резерви центрального банку та інші державні резерви в доларовій валюті.


За останніми даними Центрального Банку України, станом на кінець травня 2023 року, обсяги грошових агрегатів в Україні були такимиhttps://take-profit.org/statistics/money-supply-m1/ukraine/:

• М0 - 649442 UAH млн. | 17.76 млрд. USD

• М1 - 1533736 UAH млн. | 41.942 млрд. USD

• М2 - 2617988 UAH млн. | 71.592 млрд. USD

• М3 - 2660663 UAH млн. | 72.759 млрд. USD

• ЗВР - це золотовалютні резерви, які складаються з активів в іноземній валюті, резервної позиції в МВФ, спеціальних прав запозичення та монетарного золотаhttps://index.minfin.com.ua/finance/assets/.

• ЗВР України на 31 травня 2023 року становили 37311,32 млн. долл. СШАhttps://index.minfin.com.ua/finance/assets/, у тому числі:

• Активи в іностранной валюте: 33313,95 млн. долл. США (89.29%)

• Резервная позиция в МВФ: 0,32 млн. долл. США (0.00%)

• СПЗ: 2299,55 млн. долл. США (6.16%)

• Монетарне золото: 1697,50 млн. долл. США (4.55%)


2,617,988 млн. ( М2) / 37,311.32 (ЗВР ) млн.
= 70.16

курс долара згідно ваги 1 кг банаів введений Zebra скалдає в середньому 52 грн

є ще один індикатор - ціна бензину 95 на заправках, наскільки пригадую, десь в районі 45+
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 21:07

  flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:Мільярд доларів на відновлення: Шмигаль домовився з представником ООН про потужну допомогу

https://24tv.ua/economy/milyard-dolariv ... h_n2336591

а потрібно 1 трильойон

На вашому прикладі ми бачимо, що можна витрачати 120 баксів на те, за що хтось платить 1200$. Так і тут. Трильйон то щоб їсти форель, а ми будемо картоплю за мільярд. Поступово, виважено, вперто. :)
Upd.Поки писав, Шаман випередив
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 21:23

  flyman написав:
  yama написав: курс долара згідно ваги 1 кг банаів введений Zebra скалдає в середньому 52 грн

є ще один індикатор - ціна бензину 95 на заправках, наскільки пригадую, десь в районі 45+

А я б в умовах військового стану та замороженого курсу на міжбанку, дивився би просто на вікна обмінних пунктів. На сьогодні ні 52, ні 45 немає. Бачу 37.08 по акціі в Києві
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 21:38

  Игорь Алексеевич написав:Мільярд доларів на відновлення: Шмигаль домовився з представником ООН про потужну допомогу

https://24tv.ua/economy/milyard-dolariv ... h_n2336591

У зв'язку з цим варто згадати, що ЄС виділить польським фермерам €30 млн, щоб компенсувати експорт зерна з України.

Згадували тут і за дизель, не уточнюючи, що він зараз закуповується Україною в Індії, яка у 10 разів у 2022 році і вже майже у 20 разів на сьогодні збільшила імпорт сирої нафти з країни агресора.

Не варто забувати у зв'язку з цим і про відновлення до довоєнного імпорту чіпів все в тому ж напрямку...півночі через азіатські ринки.

Напевно згадавши історію, яку не знаючи, багато хто вже й забув, що у кожного свої інтереси - інтереси країн і ще в 72 році на довгостроковій основі Німеччина підписала контракти на енергоресурси, додумайте звідки...
і відмовлятися жодна країна, ні Туреччина, ні Німеччина, ні Угорщина ні Франція, і т.д., від своїх інтересів не стануть, добре б підняти подібну практику на належний рівень при співпраці з усіма, а не задовольнятися позичками, що заганяють економіку нижче за плінтус. в обмін на внутрішню "роботу" зі своїм бізнесом та пересічним.

Містечкові ж змогли розіграти акцію для холопів, віддай старіючий матрацний долар з дисконтом, не гидуючи подібним флешмобом.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 22:29

  Игорь написав:
  flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:Мільярд доларів на відновлення: Шмигаль домовився з представником ООН про потужну допомогу

https://24tv.ua/economy/milyard-dolariv ... h_n2336591

а потрібно 1 трильойон

На вашому прикладі ми бачимо, що можна витрачати 120 баксів на те, за що хтось платить 1200$. Так і тут. Трильйон то щоб їсти форель, а ми будемо картоплю за мільярд. Поступово, виважено, вперто. :)
Upd.Поки писав, Шаман випередив


так то ж на відновлення а не на проїдання. для відновлення то дійсно дуже мало.
одна ГЕС цікаво скільки потягне.

ЗІ
"Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо підвищення з 1 червня тарифів на електроенергію для населення до 2,64 грн за кВт-год.

Про це на брифінгу після засідання уряду сказав міністр енергетики Герман Галущенко, передає кореспондентка Суспільного.

За його словами підвищення тарифів спричинили руйнування і пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських авіаударів"

то якщо інфраструктуру відбудують за кошти ООН то тариф зменшать? :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 11:26

  mephala написав:
так то ж на відновлення а не на проїдання. для відновлення то дійсно дуже мало.
одна ГЕС цікаво скільки потягне.

ЗІ
"Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо підвищення з 1 червня тарифів на електроенергію для населення до 2,64 грн за кВт-год.

Про це на брифінгу після засідання уряду сказав міністр енергетики Герман Галущенко, передає кореспондентка Суспільного.

За його словами підвищення тарифів спричинили руйнування і пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських авіаударів"

то якщо інфраструктуру відбудують за кошти ООН то тариф зменшать? :lol:

а що були прецеденти?
Цікаво, яхта олігарха за півмліярда $ входить в ті розрахунки?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 15:38

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе выдачи рефинанса не было. Досрочно была возвращена очень крупная по нынешним временам сумма - почти треть от общей задолженности. Теперь задолженность банков по рефинансированию составляет уже менее 6 млрд. грн.
В итоге возврат тендерного рефинанса составил 2.504 млрд. грн. (неделей ранее 0.280 млрд. грн.).

В 3-месячных депосертификатах банки разместили 6.870 млрд. грн. (неделей ранее 6.464).
Похоже, процесс устаканился.

В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 16.101 млрд. грн. (неделей ранее 11.058 млрд. грн.)
Повторили результат позапрошлой недели.

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 25.475 млрд. грн, (неделей ранее 17.802 млрд. грн)

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 850.592 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 515.082 млрд. грн. (неделей ранее 508.674 млрд. грн.)

Расходы казначейства превысили доходы на 35.96 млрд. грн. (неделей ранее 40.995 млрд. грн.)

За неделю было обналичено 5.462 млрд. грн. (неделей ранее 6.058 млрд. грн.)
Объем стабильно высокий.

Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 10,94;
Продал – 446,76.
Объем интервенций вернулся к привычным значениям.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 15:55

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................19.06.2023............20.06.2023
дата розрахунку................16.06.2023.............19.06.2023
Євро...................................40,081....................39,9384...-0.17%
Долар США........................36,5686..................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0922 (вчера 1.0960)

Индекс доллара DXY в 15-00 102.43 (вчера 102.09).
Сибарит
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  #<1 ... 10584105851058610587
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