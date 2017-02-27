На вашому прикладі ми бачимо, що можна витрачати 120 баксів на те, за що хтось платить 1200$. Так і тут. Трильйон то щоб їсти форель, а ми будемо картоплю за мільярд. Поступово, виважено, вперто. Upd.Поки писав, Шаман випередив
У зв'язку з цим варто згадати, що ЄС виділить польським фермерам €30 млн, щоб компенсувати експорт зерна з України.
Згадували тут і за дизель, не уточнюючи, що він зараз закуповується Україною в Індії, яка у 10 разів у 2022 році і вже майже у 20 разів на сьогодні збільшила імпорт сирої нафти з країни агресора.
Не варто забувати у зв'язку з цим і про відновлення до довоєнного імпорту чіпів все в тому ж напрямку...півночі через азіатські ринки.
Напевно згадавши історію, яку не знаючи, багато хто вже й забув, що у кожного свої інтереси - інтереси країн і ще в 72 році на довгостроковій основі Німеччина підписала контракти на енергоресурси, додумайте звідки... і відмовлятися жодна країна, ні Туреччина, ні Німеччина, ні Угорщина ні Франція, і т.д., від своїх інтересів не стануть, добре б підняти подібну практику на належний рівень при співпраці з усіма, а не задовольнятися позичками, що заганяють економіку нижче за плінтус. в обмін на внутрішню "роботу" зі своїм бізнесом та пересічним.
Містечкові ж змогли розіграти акцію для холопів, віддай старіючий матрацний долар з дисконтом, не гидуючи подібним флешмобом.
На вашому прикладі ми бачимо, що можна витрачати 120 баксів на те, за що хтось платить 1200$. Так і тут. Трильйон то щоб їсти форель, а ми будемо картоплю за мільярд. Поступово, виважено, вперто. Upd.Поки писав, Шаман випередив
так то ж на відновлення а не на проїдання. для відновлення то дійсно дуже мало. одна ГЕС цікаво скільки потягне.
ЗІ "Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо підвищення з 1 червня тарифів на електроенергію для населення до 2,64 грн за кВт-год.
Про це на брифінгу після засідання уряду сказав міністр енергетики Герман Галущенко, передає кореспондентка Суспільного.
За його словами підвищення тарифів спричинили руйнування і пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських авіаударів"
то якщо інфраструктуру відбудують за кошти ООН то тариф зменшать?
На прошедшей неделе выдачи рефинанса не было. Досрочно была возвращена очень крупная по нынешним временам сумма - почти треть от общей задолженности. Теперь задолженность банков по рефинансированию составляет уже менее 6 млрд. грн. В итоге возврат тендерного рефинанса составил 2.504 млрд. грн. (неделей ранее 0.280 млрд. грн.).
В 3-месячных депосертификатах банки разместили 6.870 млрд. грн. (неделей ранее 6.464). Похоже, процесс устаканился.
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 16.101 млрд. грн. (неделей ранее 11.058 млрд. грн.) Повторили результат позапрошлой недели.
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 25.475 млрд. грн, (неделей ранее 17.802 млрд. грн)
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 850.592 млрд. грн. Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 515.082 млрд. грн. (неделей ранее 508.674 млрд. грн.)
Расходы казначейства превысили доходы на 35.96 млрд. грн. (неделей ранее 40.995 млрд. грн.)
За неделю было обналичено 5.462 млрд. грн. (неделей ранее 6.058 млрд. грн.) Объем стабильно высокий.
Результаты интервенций НБУ за неделю: Купил – 10,94; Продал – 446,76. Объем интервенций вернулся к привычным значениям.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................19.06.2023............20.06.2023 дата розрахунку................16.06.2023.............19.06.2023 Євро...................................40,081....................39,9384...-0.17% Долар США........................36,5686..................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0922 (вчера 1.0960)