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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10585105861058710588
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 17:35

  Shaman написав:
  yama написав:
  Shaman написав:лише одне питання в цьому М2 (а насправді це готівка плюс всі вклади населення) 2 618 ярдів грн - 681 ярди грн або 18,6 ярдів дол - це валютні вклади. а гривневих активів близько 2 трлн грн.
та ну ... не можливо зараз хтось заносить справжні долари на депозит ? чи ви про ОВДП ? от тут я не знаю чи вони входять в М2. А загалом скоріш за все це якраз гривні по яких треба буде виплатити долари це можливо якраз ті долари куплені на 3х місячне депо. Інакше хто в тверезому розумі і світлій памяті несе долари на депозит ???

але це дані ці звітів НБУ, звіті різні, а результат один - 9,5 ярдів дол в банках тримають юридичні особи та 9,1 ярдів дол тримає населення станом на 1 червня. в гривнях 349 ярдів грн та 332 ярди грн відповідно.

фізособи давно тримають таку суму. юрики останні роки збільшили, в тому числі на протязі 2022-2023 років. це не лише депозити, а й просто гроші на рахунку. у юросіб 75% поточних грошей, у фізосіб - 55% поточні кошти.
добре а ви впевнені що агрегатор М2 мультивалютний ? Я так бачу вказано грн. Не вказано / написано еквівалент в грн .

Відповім дописувачу вище , є охорона , є якісні двері вікна сейфи і таке інше.
Довіряти банку долар під смішний відсоток з шансом не отримати ? Я перепрошую , але мої батьки втратили в ощад банку УРСР тисячі рублів і довіри банківській системі в мене нема. Банки для того щоб в них позичати гроші , а не давати їм на зберігання.
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 17:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  yama написав:Я перепрошую , але мої батьки втратили в ощад банку УРСР тисячі рублів і довіри банківській системі в мене нема
а можна поцікавитись про яку саме втрату мова? Знецінення вкладів, чи щось інше? Бо якщо знецінення то від того що вони тримали б кошти не у банку а в матраці вони б знецінились так само (і навіть гірше - у Ощадбанку СРСР хоч якийсь відсоток на вклад капав).
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 17:49

  yama написав:Банки для того щоб в них позичати гроші , а не давати їм на зберігання.

Обеими руками за такой принцип. Чем больше у банков будут брать кредиты, тем выше ставки для депозитчиков 8) Главное только, чтобы должники эти кредиты с процентами в срок возвращали, а то потом частенько начинают ныть, что банки не гуманны и должны бы простить. Кстати, почему-то только те, кто в банках берёт. От взявших в МКО я таких жалоб не слышал. Может потому, что нужные места не посещаю.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 17:59

  yama написав:
  Shaman написав:лише одне питання в цьому М2 (а насправді це готівка плюс всі вклади населення) 2 618 ярдів грн - 681 ярди грн або 18,6 ярдів дол - це валютні вклади. а гривневих активів близько 2 трлн грн.

добре а ви впевнені що агрегатор М2 мультивалютний ? Я так бачу вказано грн. Не вказано / написано еквівалент в грн .

по-перше, за вашим посиланням М1 та М2 вказані станом на квітень 2023 - а то я думаю, звідки інфо, якщо НБУ оприлюднив лише М0 та М3.

так впевнений, М2 мультивалютний, склад М2 можете побачити
або Огляди фінансових корпорацій - квітень 2023, лист 3.1.6
або Огляд депозитних корпорацій (Національного банку України та банків) - травень 2023 оперативно
або

Показники ________ | Кві.23___ | Тра.23
Грошовий агрегат М3 | 2 618 957 | 2 660 663
_національна валюта | 1 932 681 | 1 978 470
____іноземна валюта |__686 276 | 682 192

М3 та М2 в нашому випадку майже не відрізняються
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 18:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Alien написав:Бо якщо знецінення то від того що вони тримали б кошти не у банку а в матраці вони б знецінились так само (і навіть гірше - у Ощадбанку СРСР хоч якийсь відсоток на вклад капав).

У 92-му стало досить проблематично зняти, навіть з поточного, а потім ще і курс став нижчим за купоно-карбованці, якщо хотів зняти саме рублі, тобто вже за рубль треба було віддати 1,3 купона і т.д. Хоча краще було тоді уже з 89-го різко все витрачати, а то і кредит брати, якщо давали. Ситуація погіршувалась не одномоментно, а поступово.
Ой+
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