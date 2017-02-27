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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10586105871058810589
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 07:40

  sergey_sryvkin написав:
  Alien написав:
  yama написав:Я перепрошую , але мої батьки втратили в ощад банку УРСР тисячі рублів і довіри банківській системі в мене нема
а можна поцікавитись про яку саме втрату мова? Знецінення вкладів, чи щось інше? Бо якщо знецінення то від того що вони тримали б кошти не у банку а в матраці вони б знецінились так само (і навіть гірше - у Ощадбанку СРСР хоч якийсь відсоток на вклад капав).

Їх просто не віддають. В мене десь була книжка ощадбанку на 1000+ гривень з радянських часів, переоформлював батьківські залишки, та її не можна отримати. Ну а що таке зараз тисяча гривень...

Вибачте що повертаюсь до свого попереднього питання - а якби ту саму 1000+ радянських рублів ваші батьки тримали у матраці і ви їх знайшли вам би зараз було вигідніше від наявності тих грошей. На початку 90х внаслідок інфляційних процесів відбулося суттєве знецінення усіх грошей - як на рахунках в Ощадбанку так і звичайної готівки. І це на мій погляд ніяк не провина банків що відбулось таке знецінення. Тому наратив на кшталт "мої батьки втратили в ощад банку УРСР тисячі рублів і довіри банківській системі в мене нема" на мій погляд економічно безглуздий. Ну тримали б батьки ці самі гроші у готівці і вони так само знецінились би. Навіть гірше - частина могла пропасти при "павлівському обміні" 100 та 50 рублів. Натомість на вклади в Ощадбанку Україна ще й виплачувала хоч невелику а компенсацію (Юліна та Вітіна тисячі). Тому казати що хтось щось втратив у банку у ті часи від знецінення яке тоді стосувалось практично усіх коштів у рублях , а тому його нащадок не довіряє банкам зараз - ну на мій погляд це не зовсім правильно.
Р.s. При цьому я зовсім не заперечую що за радянських часів влада заставляючи за зарплату купувати облігації внутрішньої позики які потім знецінювались дійсно вилучала у народу значні кошти. Але це було ще до 60 х років. І то був результат державної політики і ніяк не наслідки діяльності банківської системи. Втім то зовсім інша історія і до недовіри yama вона відношення точно не має
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 08:06

  Alien"[quote="5588788:yama написав:Я перепрошую , але мої батьки втратили в ощад банку УРСР тисячі рублів і довіри банківській системі в мене нема
а можна поцікавитись про яку саме втрату мова? Знецінення вкладів, чи щось інше? Бо якщо знецінення то від того що вони тримали б кошти не у банку а в матраці вони б знецінились так само (і навіть гірше - у Ощадбанку СРСР хоч якийсь відсоток на вклад капав).[/quote]
Їх просто не віддають. В мене десь була книжка ощадбанку на 1000+ гривень з радянських часів, переоформлював батьківські залишки, та її не можна отримати. Ну а що таке зараз тисяча гривень...[/quote]
Вибачте що повертаюсь до свого попереднього питання - а якби ту саму 1000+ радянських рублів ваші батьки тримали у матраці і ви їх знайшли вам би зараз було вигідніше від наявності тих грошей. На початку 90х внаслідок інфляційних процесів відбулося суттєве знецінення усіх грошей - як на рахунках в Ощадбанку так і звичайної готівки. І це на мій погляд ніяк не провина банків що відбулось таке знецінення. Тому наратив на кшталт "мої батьки втратили в ощад банку УРСР тисячі рублів і довіри банківській системі в мене нема" на мій погляд економічно безглуздий. Ну тримали б батьки ці самі гроші у готівці і вони так само знецінились би. Навіть гірше - частина могла пропасти при "павлівському обміні" 100 та 50 рублів. Натомість на вклади в Ощадбанку Україна ще й виплачувала хоч невелику а компенсацію (Юліна та Вітіна тисячі). Тому казати що хтось щось втратив у банку у ті часи від знецінення яке тоді стосувалось практично усіх коштів у рублях , а тому його нащадок не довіряє банкам зараз - ну на мій погляд це не зовсім правильно.
Р.s. При цьому я зовсім не заперечую що за радянських часів влада заставляючи за зарплату купувати облігації внутрішньої позики які потім знецінювались дійсно вилучала у народу значні кошти. Але це було ще до 60 х років. І то був результат державної політики і ніяк не наслідки діяльності банківської системи. Втім то зовсім інша історія і до недовіри yama вона відношення точно не має[/quote]
Проте валюта через тридцять років готівка є платоспраможньою та навіть при комісії за невидимі дірки в портреті Леніна 250 доляровій банкноті . При СРСР зафіксували ,як в зошити кредитів у бутербродній т.Клари, що працював,відклав і втратив. Хто 30 років по тому і хто сьогодні має валюту може і жити і працювати і навіть зробити безпечний виїзд за кордон. Курс взагалі на боці валютників. Якщо є зайві гроші,краще купити щось для родини,дітей та онуків , чим складати у щось таке що втрачає вартість дуже швидко. Зараз вигідніше купити нерухомість,немає тільки впевненості що добудують і буде ціле. Авжеж якщо грошей на гастротур по Закарпаттю то можно і ОВДП.
sens
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