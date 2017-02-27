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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 10586105871058810589 Додано: Вів 20 чер, 2023 07:40 sergey_sryvkin написав: Alien написав: yama написав: Я перепрошую , але мої батьки втратили в ощад банку УРСР тисячі рублів і довіри банківській системі в мене нема Я перепрошую , але мої батьки втратили в ощад банку УРСР тисячі рублів і довіри банківській системі в мене нема а можна поцікавитись про яку саме втрату мова? Знецінення вкладів, чи щось інше? Бо якщо знецінення то від того що вони тримали б кошти не у банку а в матраці вони б знецінились так само (і навіть гірше - у Ощадбанку СРСР хоч якийсь відсоток на вклад капав). а можна поцікавитись про яку саме втрату мова? Знецінення вкладів, чи щось інше? Бо якщо знецінення то від того що вони тримали б кошти не у банку а в матраці вони б знецінились так само (і навіть гірше - у Ощадбанку СРСР хоч якийсь відсоток на вклад капав).

Їх просто не віддають. В мене десь була книжка ощадбанку на 1000+ гривень з радянських часів, переоформлював батьківські залишки, та її не можна отримати. Ну а що таке зараз тисяча гривень... Їх просто не віддають. В мене десь була книжка ощадбанку на 1000+ гривень з радянських часів, переоформлював батьківські залишки, та її не можна отримати. Ну а що таке зараз тисяча гривень...

Вибачте що повертаюсь до свого попереднього питання - а якби ту саму 1000+ радянських рублів ваші батьки тримали у матраці і ви їх знайшли вам би зараз було вигідніше від наявності тих грошей. На початку 90х внаслідок інфляційних процесів відбулося суттєве знецінення усіх грошей - як на рахунках в Ощадбанку так і звичайної готівки. І це на мій погляд ніяк не провина банків що відбулось таке знецінення. Тому наратив на кшталт "мої батьки втратили в ощад банку УРСР тисячі рублів і довіри банківській системі в мене нема" на мій погляд економічно безглуздий. Ну тримали б батьки ці самі гроші у готівці і вони так само знецінились би. Навіть гірше - частина могла пропасти при "павлівському обміні" 100 та 50 рублів. Натомість на вклади в Ощадбанку Україна ще й виплачувала хоч невелику а компенсацію (Юліна та Вітіна тисячі). Тому казати що хтось щось втратив у банку у ті часи від знецінення яке тоді стосувалось практично усіх коштів у рублях , а тому його нащадок не довіряє банкам зараз - ну на мій погляд це не зовсім правильно.

Р.s. При цьому я зовсім не заперечую що за радянських часів влада заставляючи за зарплату купувати облігації внутрішньої позики які потім знецінювались дійсно вилучала у народу значні кошти. Але це було ще до 60 х років. І то був результат державної політики і ніяк не наслідки діяльності банківської системи. Втім то зовсім інша історія і до недовіри yama вона відношення точно не має Вибачте що повертаюсь до свого попереднього питання - а якби ту саму 1000+ радянських рублів ваші батьки тримали у матраці і ви їх знайшли вам би зараз було вигідніше від наявності тих грошей. На початку 90х внаслідок інфляційних процесів відбулося суттєве знецінення усіх грошей - як на рахунках в Ощадбанку так і звичайної готівки. І це на мій погляд ніяк не провина банків що відбулось таке знецінення. Тому наратив на кшталт "мої батьки втратили в ощад банку УРСР тисячі рублів і довіри банківській системі в мене нема" на мій погляд економічно безглуздий. Ну тримали б батьки ці самі гроші у готівці і вони так само знецінились би. Навіть гірше - частина могла пропасти при "павлівському обміні" 100 та 50 рублів. Натомість на вклади в Ощадбанку Україна ще й виплачувала хоч невелику а компенсацію (Юліна та Вітіна тисячі). Тому казати що хтось щось втратив у банку у ті часи від знецінення яке тоді стосувалось практично усіх коштів у рублях , а тому його нащадок не довіряє банкам зараз - ну на мій погляд це не зовсім правильно.Р.s. При цьому я зовсім не заперечую що за радянських часів влада заставляючи за зарплату купувати облігації внутрішньої позики які потім знецінювались дійсно вилучала у народу значні кошти. Але це було ще до 60 х років. І то був результат державної політики і ніяк не наслідки діяльності банківської системи. Втім то зовсім інша історія і до недовіри yama вона відношення точно не має Alien Повідомлень: 2142 З нами з: 12.01.20 Подякував: 65 раз. Подякували: 632 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 08:06 Alien"[quote="5588788:yama написав: Я перепрошую , але мої батьки втратили в ощад банку УРСР тисячі рублів і довіри банківській системі в мене нема Я перепрошую , але мої батьки втратили в ощад банку УРСР тисячі рублів і довіри банківській системі в мене нема а можна поцікавитись про яку саме втрату мова? Знецінення вкладів, чи щось інше? Бо якщо знецінення то від того що вони тримали б кошти не у банку а в матраці вони б знецінились так само (і навіть гірше - у Ощадбанку СРСР хоч якийсь відсоток на вклад капав).[/quote]

Їх просто не віддають. В мене десь була книжка ощадбанку на 1000+ гривень з радянських часів, переоформлював батьківські залишки, та її не можна отримати. Ну а що таке зараз тисяча гривень...[/quote]

Вибачте що повертаюсь до свого попереднього питання - а якби ту саму 1000+ радянських рублів ваші батьки тримали у матраці і ви їх знайшли вам би зараз було вигідніше від наявності тих грошей. На початку 90х внаслідок інфляційних процесів відбулося суттєве знецінення усіх грошей - як на рахунках в Ощадбанку так і звичайної готівки. І це на мій погляд ніяк не провина банків що відбулось таке знецінення. Тому наратив на кшталт "мої батьки втратили в ощад банку УРСР тисячі рублів і довіри банківській системі в мене нема" на мій погляд економічно безглуздий. Ну тримали б батьки ці самі гроші у готівці і вони так само знецінились би. Навіть гірше - частина могла пропасти при "павлівському обміні" 100 та 50 рублів. Натомість на вклади в Ощадбанку Україна ще й виплачувала хоч невелику а компенсацію (Юліна та Вітіна тисячі). Тому казати що хтось щось втратив у банку у ті часи від знецінення яке тоді стосувалось практично усіх коштів у рублях , а тому його нащадок не довіряє банкам зараз - ну на мій погляд це не зовсім правильно.

Р.s. При цьому я зовсім не заперечую що за радянських часів влада заставляючи за зарплату купувати облігації внутрішньої позики які потім знецінювались дійсно вилучала у народу значні кошти. Але це було ще до 60 х років. І то був результат державної політики і ніяк не наслідки діяльності банківської системи. Втім то зовсім інша історія і до недовіри yama вона відношення точно не має[/quote]

Проте валюта через тридцять років готівка є платоспраможньою та навіть при комісії за невидимі дірки в портреті Леніна 250 доляровій банкноті . При СРСР зафіксували ,як в зошити кредитів у бутербродній т.Клари, що працював,відклав і втратив. Хто 30 років по тому і хто сьогодні має валюту може і жити і працювати і навіть зробити безпечний виїзд за кордон. Курс взагалі на боці валютників. Якщо є зайві гроші,краще купити щось для родини,дітей та онуків , чим складати у щось таке що втрачає вартість дуже швидко. Зараз вигідніше купити нерухомість,немає тільки впевненості що добудують і буде ціле. Авжеж якщо грошей на гастротур по Закарпаттю то можно і ОВДП. а можна поцікавитись про яку саме втрату мова? Знецінення вкладів, чи щось інше? Бо якщо знецінення то від того що вони тримали б кошти не у банку а в матраці вони б знецінились так само (і навіть гірше - у Ощадбанку СРСР хоч якийсь відсоток на вклад капав).[/quote]Їх просто не віддають. В мене десь була книжка ощадбанку на 1000+ гривень з радянських часів, переоформлював батьківські залишки, та її не можна отримати. Ну а що таке зараз тисяча гривень...[/quote]Вибачте що повертаюсь до свого попереднього питання - а якби ту саму 1000+ радянських рублів ваші батьки тримали у матраці і ви їх знайшли вам би зараз було вигідніше від наявності тих грошей. На початку 90х внаслідок інфляційних процесів відбулося суттєве знецінення усіх грошей - як на рахунках в Ощадбанку так і звичайної готівки. І це на мій погляд ніяк не провина банків що відбулось таке знецінення. Тому наратив на кшталт "мої батьки втратили в ощад банку УРСР тисячі рублів і довіри банківській системі в мене нема" на мій погляд економічно безглуздий. Ну тримали б батьки ці самі гроші у готівці і вони так само знецінились би. Навіть гірше - частина могла пропасти при "павлівському обміні" 100 та 50 рублів. Натомість на вклади в Ощадбанку Україна ще й виплачувала хоч невелику а компенсацію (Юліна та Вітіна тисячі). Тому казати що хтось щось втратив у банку у ті часи від знецінення яке тоді стосувалось практично усіх коштів у рублях , а тому його нащадок не довіряє банкам зараз - ну на мій погляд це не зовсім правильно.Р.s. При цьому я зовсім не заперечую що за радянських часів влада заставляючи за зарплату купувати облігації внутрішньої позики які потім знецінювались дійсно вилучала у народу значні кошти. Але це було ще до 60 х років. І то був результат державної політики і ніяк не наслідки діяльності банківської системи. Втім то зовсім інша історія і до недовіри yama вона відношення точно не має[/quote]Проте валюта через тридцять років готівка є платоспраможньою та навіть при комісії за невидимі дірки в портреті Леніна 250 доляровій банкноті . При СРСР зафіксували ,як в зошити кредитів у бутербродній т.Клари, що працював,відклав і втратив. Хто 30 років по тому і хто сьогодні має валюту може і жити і працювати і навіть зробити безпечний виїзд за кордон. Курс взагалі на боці валютників. Якщо є зайві гроші,краще купити щось для родини,дітей та онуків , чим складати у щось таке що втрачає вартість дуже швидко. Зараз вигідніше купити нерухомість,немає тільки впевненості що добудують і буде ціле. Авжеж якщо грошей на гастротур по Закарпаттю то можно і ОВДП. sens

Повідомлень: 13507 З нами з: 12.09.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 755 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 10:19 )



То може не треба і купляти? Якщо стільки невідомих. Вся недовіра до банків у тому, що коли потрібно - твоїх грошів немає. Обмеження, нема валюти в касі, фінмоніторінг та подібне. Тобто, коли ти несеш пакунок - то всі задоволені, а коли забираєш - "в нас тільки 10 доларів наразі у касі". Ну навіщо воно таке потрібне? Краще купити нерухрмість, але незрозуміло чи її добудують та чи буде вона цілаТо може не треба і купляти? Якщо стільки невідомих. Вся недовіра до банків у тому, що коли потрібно - твоїх грошів немає. Обмеження, нема валюти в касі, фінмоніторінг та подібне. Тобто, коли ти несеш пакунок - то всі задоволені, а коли забираєш - "в нас тільки 10 доларів наразі у касі". Ну навіщо воно таке потрібне? siriys Повідомлень: 453 З нами з: 12.04.14 Подякував: 0 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 10586105871058810589 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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