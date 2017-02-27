RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10586105871058810589
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 07:40

  sergey_sryvkin написав:
  Alien написав:
  yama написав:Я перепрошую , але мої батьки втратили в ощад банку УРСР тисячі рублів і довіри банківській системі в мене нема
а можна поцікавитись про яку саме втрату мова? Знецінення вкладів, чи щось інше? Бо якщо знецінення то від того що вони тримали б кошти не у банку а в матраці вони б знецінились так само (і навіть гірше - у Ощадбанку СРСР хоч якийсь відсоток на вклад капав).

Їх просто не віддають. В мене десь була книжка ощадбанку на 1000+ гривень з радянських часів, переоформлював батьківські залишки, та її не можна отримати. Ну а що таке зараз тисяча гривень...

Вибачте що повертаюсь до свого попереднього питання - а якби ту саму 1000+ радянських рублів ваші батьки тримали у матраці і ви їх знайшли вам би зараз було вигідніше від наявності тих грошей. На початку 90х внаслідок інфляційних процесів відбулося суттєве знецінення усіх грошей - як на рахунках в Ощадбанку так і звичайної готівки. І це на мій погляд ніяк не провина банків що відбулось таке знецінення. Тому наратив на кшталт "мої батьки втратили в ощад банку УРСР тисячі рублів і довіри банківській системі в мене нема" на мій погляд економічно безглуздий. Ну тримали б батьки ці самі гроші у готівці і вони так само знецінились би. Навіть гірше - частина могла пропасти при "павлівському обміні" 100 та 50 рублів. Натомість на вклади в Ощадбанку Україна ще й виплачувала хоч невелику а компенсацію (Юліна та Вітіна тисячі). Тому казати що хтось щось втратив у банку у ті часи від знецінення яке тоді стосувалось практично усіх коштів у рублях , а тому його нащадок не довіряє банкам зараз - ну на мій погляд це не зовсім правильно.
Р.s. При цьому я зовсім не заперечую що за радянських часів влада заставляючи за зарплату купувати облігації внутрішньої позики які потім знецінювались дійсно вилучала у народу значні кошти. Але це було ще до 60 х років. І то був результат державної політики і ніяк не наслідки діяльності банківської системи. Втім то зовсім інша історія і до недовіри yama вона відношення точно не має
Alien
 
Повідомлень: 2144
З нами з: 12.01.20
Подякував: 65 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 08:06

  Alien"[quote="5588788:yama написав:Я перепрошую , але мої батьки втратили в ощад банку УРСР тисячі рублів і довіри банківській системі в мене нема
а можна поцікавитись про яку саме втрату мова? Знецінення вкладів, чи щось інше? Бо якщо знецінення то від того що вони тримали б кошти не у банку а в матраці вони б знецінились так само (і навіть гірше - у Ощадбанку СРСР хоч якийсь відсоток на вклад капав).[/quote]
Їх просто не віддають. В мене десь була книжка ощадбанку на 1000+ гривень з радянських часів, переоформлював батьківські залишки, та її не можна отримати. Ну а що таке зараз тисяча гривень...[/quote]
Вибачте що повертаюсь до свого попереднього питання - а якби ту саму 1000+ радянських рублів ваші батьки тримали у матраці і ви їх знайшли вам би зараз було вигідніше від наявності тих грошей. На початку 90х внаслідок інфляційних процесів відбулося суттєве знецінення усіх грошей - як на рахунках в Ощадбанку так і звичайної готівки. І це на мій погляд ніяк не провина банків що відбулось таке знецінення. Тому наратив на кшталт "мої батьки втратили в ощад банку УРСР тисячі рублів і довіри банківській системі в мене нема" на мій погляд економічно безглуздий. Ну тримали б батьки ці самі гроші у готівці і вони так само знецінились би. Навіть гірше - частина могла пропасти при "павлівському обміні" 100 та 50 рублів. Натомість на вклади в Ощадбанку Україна ще й виплачувала хоч невелику а компенсацію (Юліна та Вітіна тисячі). Тому казати що хтось щось втратив у банку у ті часи від знецінення яке тоді стосувалось практично усіх коштів у рублях , а тому його нащадок не довіряє банкам зараз - ну на мій погляд це не зовсім правильно.
Р.s. При цьому я зовсім не заперечую що за радянських часів влада заставляючи за зарплату купувати облігації внутрішньої позики які потім знецінювались дійсно вилучала у народу значні кошти. Але це було ще до 60 х років. І то був результат державної політики і ніяк не наслідки діяльності банківської системи. Втім то зовсім інша історія і до недовіри yama вона відношення точно не має[/quote]
Проте валюта через тридцять років готівка є платоспраможньою та навіть при комісії за невидимі дірки в портреті Леніна 250 доляровій банкноті . При СРСР зафіксували ,як в зошити кредитів у бутербродній т.Клари, що працював,відклав і втратив. Хто 30 років по тому і хто сьогодні має валюту може і жити і працювати і навіть зробити безпечний виїзд за кордон. Курс взагалі на боці валютників. Якщо є зайві гроші,краще купити щось для родини,дітей та онуків , чим складати у щось таке що втрачає вартість дуже швидко. Зараз вигідніше купити нерухомість,немає тільки впевненості що добудують і буде ціле. Авжеж якщо грошей на гастротур по Закарпаттю то можно і ОВДП.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13507
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 755 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 10:19

Краще купити нерухрмість, але незрозуміло чи її добудують та чи буде вона ціла :))

То може не треба і купляти? Якщо стільки невідомих. Вся недовіра до банків у тому, що коли потрібно - твоїх грошів немає. Обмеження, нема валюти в касі, фінмоніторінг та подібне. Тобто, коли ти несеш пакунок - то всі задоволені, а коли забираєш - "в нас тільки 10 доларів наразі у касі". Ну навіщо воно таке потрібне?
siriys
 
Повідомлень: 453
З нами з: 12.04.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 11:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  siriys написав:Краще купити нерухрмість, але незрозуміло чи її добудують та чи буде вона ціла )

Недвига в Киеве, стоит таких же денег, как недвига в Болгарии на побережье под ключ с мебелью и техникой. Хорошее вложение монет, кто хочет сохранить от инфляции. Плюс можно сдавать в аренду или самим отдыхать с весны до ноября.
Болгария член НАТО и ЕС. Так же сейчас началась пользоваться спросом недвига в Румынии на побережье. Цены пока там под ключ, как в Киеве в новостройках.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6689
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 11:45

  siriys написав:Краще купити нерухрмість, але незрозуміло чи її добудують та чи буде вона ціла :))

То може не треба і купляти? Якщо стільки невідомих. Вся недовіра до банків у тому, що коли потрібно - твоїх грошів немає. Обмеження, нема валюти в касі, фінмоніторінг та подібне. Тобто, коли ти несеш пакунок - то всі задоволені, а коли забираєш - "в нас тільки 10 доларів наразі у касі". Ну навіщо воно таке потрібне?

Для чого ризики первинного ринку?
Повно вторинки.
Повно хатів по селам, пгт., містечкам і райцентрам.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31649
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1505 раз.
Подякували: 2658 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 12:39

Шановні форумчани, нагадую!
Колеги записують подкасти щодня.
Все про курс валют та прогноз курсу за 2 хвилини.
"Прямо по курсу" від Мінфін
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3651
З нами з: 14.09.13
Подякував: 928 раз.
Подякували: 1912 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10586105871058810589
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: evaw_tarsh, motosmile і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3285, 3286, 3287
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32860 36160962
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 чер, 2023 13:31
Dr_English
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 180, 181, 182
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1811 12886876
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 чер, 2023 12:57
Ой+
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22902866
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4738)
20.06.2023 13:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.