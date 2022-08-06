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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 708709710711
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 13:56

  Игорь Алексеевич написав:
  siriys написав:Краще купити нерухрмість, але незрозуміло чи її добудують та чи буде вона ціла )

Недвига в Киеве, стоит таких же денег, как недвига в Болгарии на побережье под ключ с мебелью и техникой. Хорошее вложение монет, кто хочет сохранить от инфляции. Плюс можно сдавать в аренду или самим отдыхать с весны до ноября.
Болгария член НАТО и ЕС. Так же сейчас началась пользоваться спросом недвига в Румынии на побережье. Цены пока там под ключ, как в Киеве в новостройках.

Якщо йдеться про квартиру в комплексі, то врахуйте супутні витрати на утримання.
Румунське узбережжя, м'яко кажучи, обмежене в місцях для відпочинку. Краще тоді Албанія. Якщо "інвестор" має уявлення про традиційну специфіку країни.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 14:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  centurionus написав:Якщо йдеться про квартиру в комплексі, то врахуйте супутні витрати на утримання.
Не такие там и большие суммы. Болгария сама по себе по ценам на всё как у нас. Затраты они везде есть, можно арендой всё отбивать. Главная цель недвиги - это сохранения и увеличения капитала за счёт стоимости её на рынке недвижимости. Вчера она стоила 35 тыс.евро, сегодня уже 45 тыс.евро, а завтра будет 55 тыс.евро
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 14:09

Игорь Алексеевич
Ну вообще то сейчас и выезать то проблема, не то что купить что то нп на пике и достойное и чтоб ремонт в Несеберах и Китенах полгода лично не контролировать
Кроме того 3% перевоз нала сейчас, криптой дешевле или как обьект за пяток пачек покупать?
Не забывайте что управляющая компания минимум 20% со сдачи себе оставит и не факт что ремонт после неадеквата за эту долю малую делать будет, а там гле курорт - там пьянки и драки.
барабашов
 
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