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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 чер, 2023 13:56
Игорь Алексеевич написав: siriys написав:
Краще купити нерухрмість, але незрозуміло чи її добудують та чи буде вона ціла )
Недвига в Киеве, стоит таких же денег, как недвига в Болгарии на побережье под ключ с мебелью и техникой. Хорошее вложение монет, кто хочет сохранить от инфляции. Плюс можно сдавать в аренду или самим отдыхать с весны до ноября.
Болгария член НАТО и ЕС. Так же сейчас началась пользоваться спросом недвига в Румынии на побережье. Цены пока там под ключ, как в Киеве в новостройках.
Якщо йдеться про квартиру в комплексі, то врахуйте супутні витрати на утримання.
Румунське узбережжя, м'яко кажучи, обмежене в місцях для відпочинку. Краще тоді Албанія. Якщо "інвестор" має уявлення про традиційну специфіку країни.
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Додано: Вів 20 чер, 2023 14:00
centurionus написав:
Якщо йдеться про квартиру в комплексі, то врахуйте супутні витрати на утримання.
Не такие там и большие суммы. Болгария сама по себе по ценам на всё как у нас. Затраты они везде есть, можно арендой всё отбивать. Главная цель недвиги - это сохранения и увеличения капитала за счёт стоимости её на рынке недвижимости. Вчера она стоила 35 тыс.евро, сегодня уже 45 тыс.евро, а завтра будет 55 тыс.евро
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 20 чер, 2023 14:09
Игорь Алексеевич
Ну вообще то сейчас и выезать то проблема, не то что купить что то нп на пике и достойное и чтоб ремонт в Несеберах и Китенах полгода лично не контролировать
Кроме того 3% перевоз нала сейчас, криптой дешевле или как обьект за пяток пачек покупать?
Не забывайте что управляющая компания минимум 20% со сдачи себе оставит и не факт что ремонт после неадеквата за эту долю малую делать будет, а там гле курорт - там пьянки и драки.
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