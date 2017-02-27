yama написав:Я перепрошую , але мої батьки втратили в ощад банку УРСР тисячі рублів і довіри банківській системі в мене нема
а можна поцікавитись про яку саме втрату мова? Знецінення вкладів, чи щось інше? Бо якщо знецінення то від того що вони тримали б кошти не у банку а в матраці вони б знецінились так само (і навіть гірше - у Ощадбанку СРСР хоч якийсь відсоток на вклад капав).
Їх просто не віддають. В мене десь була книжка ощадбанку на 1000+ гривень з радянських часів, переоформлював батьківські залишки, та її не можна отримати. Ну а що таке зараз тисяча гривень...
Вибачте що повертаюсь до свого попереднього питання - а якби ту саму 1000+ радянських рублів ваші батьки тримали у матраці і ви їх знайшли вам би зараз було вигідніше від наявності тих грошей. На початку 90х внаслідок інфляційних процесів відбулося суттєве знецінення усіх грошей - як на рахунках в Ощадбанку так і звичайної готівки. І це на мій погляд ніяк не провина банків що відбулось таке знецінення. Тому наратив на кшталт "мої батьки втратили в ощад банку УРСР тисячі рублів і довіри банківській системі в мене нема" на мій погляд економічно безглуздий. Ну тримали б батьки ці самі гроші у готівці і вони так само знецінились би. Навіть гірше - частина могла пропасти при "павлівському обміні" 100 та 50 рублів. Натомість на вклади в Ощадбанку Україна ще й виплачувала хоч невелику а компенсацію (Юліна та Вітіна тисячі). Тому казати що хтось щось втратив у банку у ті часи від знецінення яке тоді стосувалось практично усіх коштів у рублях , а тому його нащадок не довіряє банкам зараз - ну на мій погляд це не зовсім правильно. Р.s. При цьому я зовсім не заперечую що за радянських часів влада заставляючи за зарплату купувати облігації внутрішньої позики які потім знецінювались дійсно вилучала у народу значні кошти. Але це було ще до 60 х років. І то був результат державної політики і ніяк не наслідки діяльності банківської системи. Втім то зовсім інша історія і до недовіри yama вона відношення точно не має
Проте валюта через тридцять років готівка є платоспраможньою та навіть при комісії за невидимі дірки в портреті Леніна 250 доляровій банкноті . При СРСР зафіксували ,як в зошити кредитів у бутербродній т.Клари, що працював,відклав і втратив. Хто 30 років по тому і хто сьогодні має валюту може і жити і працювати і навіть зробити безпечний виїзд за кордон. Курс взагалі на боці валютників. Якщо є зайві гроші,краще купити щось для родини,дітей та онуків , чим складати у щось таке що втрачає вартість дуже швидко. Зараз вигідніше купити нерухомість,немає тільки впевненості що добудують і буде ціле. Авжеж якщо грошей на гастротур по Закарпаттю то можно і ОВДП.
То може не треба і купляти? Якщо стільки невідомих. Вся недовіра до банків у тому, що коли потрібно - твоїх грошів немає. Обмеження, нема валюти в касі, фінмоніторінг та подібне. Тобто, коли ти несеш пакунок - то всі задоволені, а коли забираєш - "в нас тільки 10 доларів наразі у касі". Ну навіщо воно таке потрібне?
Тут один кадр, шесть раз Z, а теперь якобы толерантный ко всему Евгений (Истребин), забанил на своём канале офицера ЗСУ, который мягко намекнул, что не надо дискредитировать военнослужащих, в том числе раненых переведенных в военкоматы. Передайте псевдопатриотическому блогеру, что хватить трендеть, присоединяйтесь к защите Украины. Приму в своем подразделении аналитика, вышлю отношение в военкомат. И да, это как форумчанин года к форумчанину года, у нас разные весовые категории, один аналитик-говорун, другой военный в самую трудную минуту.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 20 чер, 2023 22:19, всього редагувалось 3 разів.
yama написав:Банки для того щоб в них позичати гроші , а не давати їм на зберігання.
Обеими руками за такой принцип. Чем больше у банков будут брать кредиты, тем выше ставки для депозитчиков Главное только, чтобы должники эти кредиты с процентами в срок возвращали, а то потом частенько начинают ныть, что банки не гуманны и должны бы простить. Кстати, почему-то только те, кто в банках берёт. От взявших в МКО я таких жалоб не слышал. Может потому, что нужные места не посещаю.
Я понял вашу иронию : мол вьі — лохи платите банку процент за кредитьі , а я самьій умньій буду получать больше прибьіли от депозитов за ваш счет У банків є безвідсоткові кредити, грейс період — сподіваюсь ви не будете сперечатися що це дійсно без % ? Банк отримує комісію з моїх платежів через термінали в магазинах — якщо йому такого заробітку вистачає , я не проти. Є ще багато інших дійсно вигідних схем кредитування в банках чому частково присвячений цей форум. Банально навіть в споживчих кредитах є такі кредити % по яких платить продавець , а не покупець , наприклад оплата частинами від моно чи привату ,продавцю це вигідно тим що він зобовʼязаний продавати багато чого по рекомендованій роздрібній ціні, і не має права демпінгувати, то викручується як може і готовий платити сам відсоток по кредиту замість покупця ( оплата частинами), щоб хоч якось його привабити, формально продає по РРЦ по факту РРЦ — % по кредиту. До чого ви тут МКО приплели я не знаю…
Востаннє редагувалось yama в Вів 20 чер, 2023 22:37, всього редагувалось 1 раз.
Alien написав: а можна поцікавитись про яку саме втрату мова?
Їх просто не віддають.
Вибачте що повертаюсь до свого попереднього питання - а якби ту саму 1000+ радянських рублів ваші батьки тримали у матраці і ви їх знайшли вам би зараз було вигідніше від наявності тих грошей.
Ви розумієте різницю між знецінились і не віддають, чи ні?.. Якби віддавали, це було б кількасот баків. Зараз це вже 30 і їх так само не віддають. Ви пропонуєте дочекатися коли це буде один бак, та подякувати ощаду, що позбавив зайвих турбот ?
Shaman добре я згоден не додивився взяв М2 за квітень , а написав що за травень . Так він тільки зростає так що я тут навіть виходить по «оптимістичному сценарію» пішов . Могли б ви на основі ваших данних відняти від М2 доларову/валютну складову і поділити на ЗВР ?
yama написав:Shaman добре я згоден не додивився взяв М2 за квітень , а написав що за травень . Так він тільки зростає так що я тут навіть виходить по «оптимістичному сценарію» пішов . Могли б ви на основі ваших данних відняти від М2 доларову/валютну складову і поділити на ЗВР ?
можу, але вважаю це математичною забавкою. хоча треба ще разок все обдумати, можливо є якісь взаємозв'язки. але на форумі хтось колись сказав про цей метод, й інколи його згадують, але вже ніхто не може пояснити чому так.
тому за квітень в попередньому повідомленні я вказав гривневу складову, а сам зроблю, коли вийде вже звіт за травень - але це ближче в кінці місяця
Нацбанк скасував визначення незначного зносу іноземних банкнот
Національний банк України з метою запобігання недобросовісним спекуляціям і мінімізації непорозумінь під час обміну готівкової валюти вніс зміни до своєї "нормативки" і скасував визначення незначного зношення банкнот, заборонивши фінустановам відмовляти клієнтам в обміні валюти, якщо лічильник або детектор на касі підтвердив справжність банкнот.
"Це означає, що касир не може "на око" оцінювати справжність банкнот або їхній стан і відмовляти у здійсненні валютно-обмінної операції, бо йому здалося, що не збігається десь малюнок або не такий колір. Отже, ми повністю прибираємо людський фактор!" - написав голова НБУ Андрій Пишний у фейсбуці.
Він наголосив, що до представників банків і небанківських установ донесено принципову позицію НБУ, і в разі порушення такі дії будуть розцінюватися не тільки як недотримання регуляторних вимог НБУ, а й як потенційна ознака шахрайства.
"За такими фактами ми встановлюємо посилений контроль і вживаємо адекватних заходів впливу", - заявив Пишний.
Очільник регулятора уточнив, що Нацбанк залежно від рівня вчиненого правопорушення застосовуватиме заходи впливу, які передбачають штрафи: для банків - до 400 тис. грн, які незабаром буде збільшено за суттєві порушення, для небанківських установ - до 5% від розміру власного капіталу установи.
Пишний нагадав, що НБУ не встановлював жодних обмежень обміну валют на основі року випуску банкнот, і його нормативно-правовими актами прямо заборонено встановлювати будь-які подібні обмеження.
Він повідомив, що 21 червня Нацбанк проведе чергову зустріч з учасниками ринку, щоб обговорити ухвалене у вівторок рішення.