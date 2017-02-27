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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 10587105881058910590 Додано: Вів 20 чер, 2023 22:21 Alien написав: yama написав: Я перепрошую , але мої батьки втратили в ощад банку УРСР тисячі рублів і довіри банківській системі в мене нема Я перепрошую , але мої батьки втратили в ощад банку УРСР тисячі рублів і довіри банківській системі в мене нема а можна поцікавитись про яку саме втрату мова? Знецінення вкладів, чи щось інше? Бо якщо знецінення то від того що вони тримали б кошти не у банку а в матраці вони б знецінились так само (і навіть гірше - у Ощадбанку СРСР хоч якийсь відсоток на вклад капав). а можна поцікавитись про яку саме втрату мова? Знецінення вкладів, чи щось інше? Бо якщо знецінення то від того що вони тримали б кошти не у банку а в матраці вони б знецінились так само (і навіть гірше - у Ощадбанку СРСР хоч якийсь відсоток на вклад капав).

Добре я за «матрас» це більш оперативний доступ до грошей.

Щодо знецінення, так ви праві в матраці так само знецінюються (девальвація).

Але банкрутства банків теж бувають , так є Фонд гарантування вкладів, але уе додаткові проблеми навіть якщо повернуть , як швидко ? А може гроші швидше девальвують ніж вам їх повернуть ?

Я додам іншу історію вже мого діда , коли з ним розрахувалася держава СССР за його тяжку професійну роботу кровельника ( він самотужки перекрив дах цілої школи) ОВДП ( як воно тоді називалось — я не памятаю вилетіло з голови ) мало того що використати він їх не міг , так потім вони перетворилися в мукулатуру .

Підкажіть чи зараз Україна платить по ОВДП ? Крім військових? По валютних скоріш за все заморожено.

Можемо подивитися ширше , якщо гроші девальвують то вигідно брати в банку позику і віддати позичальнику вже знецінені гроші. Тут вже маю приклад знайомого 72+ який позичив товаришу певну суму грошей за яку товариш купив собі авто, а потім відбулась гіперінфляція , і товариш «на голубом глазу» після цього повернув йому ту ж саму суму в тих же грошах , але вже після девальвації На якісь аргументи чхати він хотів , не всі готові звертатись до криміналу за поверненням таких боргів і чи це спрацювало б — хто зна.

У банку багато боржників буде за всіми не вполюєш . Я писав про те що буде повномасштабна війна за рік і більше до, мене обзивали зрадофілом ( в кращому випадку) , якщо я скажу що тактична ядерка можлива , мене забанять чи просто витруть цей пост ? Тоді хто вам поверне ваші гривневі депозити ? Ок повернуть точно в термін , отримаєте свій депозит і підете в магазин купите за весь депозит 1 кг ковбаси і пачку морозива. А я поверну банку кредит замість 100 кг купленої ковбаси 1 кг . То ж настільки просто і зрозуміло що мені дивно що люди тут про високі матерії говорять а я пробую опускати вас в реальний світ. Добре я за «матрас» це більш оперативний доступ до грошей.Щодо знецінення, так ви праві в матраці так само знецінюються (девальвація).Але банкрутства банків теж бувають , так є Фонд гарантування вкладів, але уе додаткові проблеми навіть якщо повернуть , як швидко ? А може гроші швидше девальвують ніж вам їх повернуть ?Я додам іншу історію вже мого діда , коли з ним розрахувалася держава СССР за його тяжку професійну роботу кровельника ( він самотужки перекрив дах цілої школи) ОВДП ( як воно тоді називалось — я не памятаю вилетіло з голови ) мало того що використати він їх не міг , так потім вони перетворилися в мукулатуру .Підкажіть чи зараз Україна платить по ОВДП ? Крім військових? По валютних скоріш за все заморожено.Можемо подивитися ширше , якщо гроші девальвують то вигідно брати в банку позику і віддати позичальнику вже знецінені гроші. Тут вже маю приклад знайомого 72+ який позичив товаришу певну суму грошей за яку товариш купив собі авто, а потім відбулась гіперінфляція , і товариш «на голубом глазу» після цього повернув йому ту ж саму суму в тих же грошах , але вже після девальваціїНа якісь аргументи чхати він хотів , не всі готові звертатись до криміналу за поверненням таких боргіві чи це спрацювало б — хто зна.У банку багато боржників буде за всіми не вполюєш . Я писав про те що буде повномасштабна війна за рік і більше до, мене обзивали зрадофілом ( в кращому випадку) , якщо я скажу що тактична ядерка можлива , мене забанять чи просто витруть цей пост ? Тоді хто вам поверне ваші гривневі депозити ? Ок повернуть точно в термін , отримаєте свій депозит і підете в магазин купите за весь депозит 1 кг ковбаси і пачку морозива. А я поверну банку кредит замість 100 кг купленої ковбаси 1 кг. То ж настільки просто і зрозуміло що мені дивно що люди тут про високі матерії говорять а я пробую опускати вас в реальний світ. yama Повідомлень: 4384 З нами з: 12.08.17 Подякував: 8694 раз. Подякували: 1017 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 22:34 sergey_sryvkin написав: Alien написав: sergey_sryvkin написав: Їх просто не віддають. Їх просто не віддають.

Вибачте що повертаюсь до свого попереднього питання - а якби ту саму 1000+ радянських рублів ваші батьки тримали у матраці і ви їх знайшли вам би зараз було вигідніше від наявності тих грошей. Вибачте що повертаюсь до свого попереднього питання - а якби ту саму 1000+ радянських рублів ваші батьки тримали у матраці і ви їх знайшли вам би зараз було вигідніше від наявності тих грошей.

Ви розумієте різницю між знецінились і не віддають, чи ні?..

Якби віддавали, це було б кількасот баків. Зараз це вже 30 і їх так само не віддають. Ви пропонуєте дочекатися коли це буде один бак, та подякувати ощаду, що позбавив зайвих турбот ? Ви розумієте різницю між знецінились і не віддають, чи ні?..Якби віддавали, це було б кількасот баків. Зараз це вже 30 і їх так само не віддають. Ви пропонуєте дочекатися коли це буде один бак, та подякувати ощаду, що позбавив зайвих турбот ?

Чекайте-чекате - що саме не віддають? Ще раз: вклади по яким минув час виплати та надходження на рахунки (зарплата та ін.) на початку 90-х ощад віддавав. Я отримував і зарплатню, і вклад який мені відкрили на 3 роки батьки наприкінці 80х (1000 рублів під 3% річних). Їх усі віддавали. Може комусь якісь великі надходження від біржі і блокували. Але заощадження можна було знімати. Так у той час відбувалось дуже значне знецінення радянського рубля, але обезцінювався як готівковий і так само безготівковий рубль. Тому це не могло бути причиною недовіри до банків.

А уже за часів незалежності керівництво України за певних міркувань вирішило нарахувати КОМПЕНСАЦІЇ по знеціненим вкладам та внескам до соцстрахування і (може) колись потім їх виплатити. Коли будуть кошти. Тобто це був чисто акт доброї волі. Ніхто нікому нічого платити був не зобов'язаний. Причому коштів на ці виплати у України не було і весь цей процес це було не стільки економіка скільки загравання з електоратом. Це були обіцянки (ті що згідно приказки - цяцянки, а дурневі радість). Більше того - я наприклад на початку 1992 року зняв усі кошти що були в Ощаді (там було пару тисяч рублів), а оскільки компенсація нараховувалась на залишки станом на 1.1.1992 і тоді кошти в мене були - пізніше отримав "Юліну тисячу". Тобто я хочу казати, що ці компенсації - це зовсім не про вклади - це все звичайний популізм. І ображатись на те що з того популізму після "юліної" та "вітіної" тисяч все заглохло - не дуже розумно. Популізм рідко приносить користь тим на кого він спрямований (на відміну від самих популістів які безумовно свої "дивіденди" частіше за усе отримує).

В мене на компенсаційному рахунку в ощаді щось там ще лишалось і я давно на них не розраховую. Але це повторююсь - це компенсації - популістська якщо хочете "пастка" для простих українців. А ось самі вклади які залучав ощадбанк платив. До 10 січня 1992 року по курсу 1 рубль СРСР вкладу = 1 рубль СРСР готівкою, після 10.01.1992 1 рубль СРСР вкладу = 1 карбованець, який став законим засобом платежу на территорії України. Так кошти знецінювались і знецінювались постійно. Але то не провина банку. І казати, що хтось щось втратив через вклади в Ощаді на мій погляд не правильно. Люди самі у більшості своїй добровільно несли в той банк кошти. Вважали що так краще (а по суті нести особливо куди не мали - валюта, яку тут згадували - дуже довго була під забороною і більшість пересічних не ризикували мати справу з такими видами "активів"). Так вклад в 10000 радянських рублів по суті перетворився на 10 укр.копійок у 1996 році. Старим людям звичайно важко зрозуміти - як так - вартість "Волги" перетворилась у ніщо. Але це вже якраз про економіку перехідного періоду від соціалістичної моделі до моделі країни, що намагається розвиватись, яку всі люди того часу, вибачте, - заслужили. Той хто раніше зняв кошти і щось купив - отримав хоч якийсь товар, а той хто тримав - хоч на рахунку, хоч у готівці - втратили по суті однаково. Такою я бачу саме економічну (а не емоціональну) сторону цього процесу. І щоб ощадбанк когось при цьому якось обманув - чи поступив не чесно - вибачте я не бачу. Чекайте-чекате - що саме не віддають? Ще раз: вклади по яким минув час виплати та надходження на рахунки (зарплата та ін.) на початку 90-х ощад віддавав. Я отримував і зарплатню, і вклад який мені відкрили на 3 роки батьки наприкінці 80х (1000 рублів під 3% річних). Їх усі віддавали. Може комусь якісь великі надходження від біржі і блокували. Але заощадження можна було знімати. Так у той час відбувалось дуже значне знецінення радянського рубля, але обезцінювався як готівковий і так само безготівковий рубль. Тому це не могло бути причиною недовіри до банків.А уже за часів незалежності керівництво України за певних міркувань вирішило нарахувати КОМПЕНСАЦІЇ по знеціненим вкладам та внескам до соцстрахування і (може) колись потім їх виплатити. Коли будуть кошти. Тобто це був чисто акт доброї волі. Ніхто нікому нічого платити був не зобов'язаний. Причому коштів на ці виплати у України не було і весь цей процес це було не стільки економіка скільки загравання з електоратом. Це були обіцянки (ті що згідно приказки - цяцянки, а дурневі радість). Більше того - я наприклад на початку 1992 року зняв усі кошти що були в Ощаді (там було пару тисяч рублів), а оскільки компенсація нараховувалась на залишки станом на 1.1.1992 і тоді кошти в мене були - пізніше отримав "Юліну тисячу". Тобто я хочу казати, що ці компенсації - це зовсім не про вклади - це все звичайний популізм. І ображатись на те що з того популізму після "юліної" та "вітіної" тисяч все заглохло - не дуже розумно. Популізм рідко приносить користь тим на кого він спрямований (на відміну від самих популістів які безумовно свої "дивіденди" частіше за усе отримує).В мене на компенсаційному рахунку в ощаді щось там ще лишалось і я давно на них не розраховую. Але це повторююсь - це компенсації - популістська якщо хочете "пастка" для простих українців. А ось самі вклади які залучав ощадбанк платив. До 10 січня 1992 року по курсу 1 рубль СРСР вкладу = 1 рубль СРСР готівкою, після 10.01.1992 1 рубль СРСР вкладу = 1 карбованець, який став законим засобом платежу на территорії України. Так кошти знецінювались і знецінювались постійно. Але то не провина банку. І казати, що хтось щось втратив через вклади в Ощаді на мій погляд не правильно. Люди самі у більшості своїй добровільно несли в той банк кошти. Вважали що так краще (а по суті нести особливо куди не мали - валюта, яку тут згадували - дуже довго була під забороною і більшість пересічних не ризикували мати справу з такими видами "активів"). Так вклад в 10000 радянських рублів по суті перетворився на 10 укр.копійок у 1996 році. Старим людям звичайно важко зрозуміти - як так - вартість "Волги" перетворилась у ніщо. Але це вже якраз про економіку перехідного періоду від соціалістичної моделі до моделі країни, що намагається розвиватись, яку всі люди того часу, вибачте, - заслужили. Той хто раніше зняв кошти і щось купив - отримав хоч якийсь товар, а той хто тримав - хоч на рахунку, хоч у готівці - втратили по суті однаково. Такою я бачу саме економічну (а не емоціональну) сторону цього процесу. І щоб ощадбанк когось при цьому якось обманув - чи поступив не чесно - вибачте я не бачу. Alien Повідомлень: 2149 З нами з: 12.01.20 Подякував: 65 раз. Подякували: 634 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 22:51 Re: Валютний ринок в контексті ДС yama написав: Але банкрутства банків теж бувають , так є Фонд гарантування вкладів, але уе додаткові проблеми навіть якщо повернуть , як швидко ? А може гроші швидше девальвують ніж вам їх повернуть ? Але банкрутства банків теж бувають , так є Фонд гарантування вкладів, але уе додаткові проблеми навіть якщо повернуть , як швидко ? А може гроші швидше девальвують ніж вам їх повернуть ? Вибачте ви починаєте юлити. Ви чітко писали що "мої батьки втратили в ощад банку УРСР тисячі рублів" - тепер виявляється що не бітьки а дід, і не в ощаді, а в ОВДП (я так розумію мова йшла по державні облігації які були популярні до 60 років минулого сторіччя), і не втратив, а отримав облігаціями які не зміг далі реалізувати. Далі пишете про можливі банкрутства - а який саме Ощадбанк УРСР збанкрутував? Не розумію. Ну і так далі і тому подібне. Вибачте я не звик спілкуватись з людьми які пишуть про одне, думають про друге, а на мають на увазі взагалі третє. "Реальний світ", який ви згадали, він між інших існує і в чітких недвозначних формулюваннях теж. Можете звичайно називати це високими матеріями, але моє питання якраз було чітко сформульовано і стосувалось чітких ваших висловлювань - тепер я бачу - що то якраз було зовсім не "про втрати батьків в ощаді", але за таких обставин що саме було у вас на думці коли ви то все писали зрозуміти було неможливо. Зокрема - я не зміг. Вибачайте! Вибачте ви починаєте юлити. Ви чітко писали що "мої батьки втратили в ощад банку УРСР тисячі рублів" - тепер виявляється що не бітьки а дід, і не в ощаді, а в ОВДП (я так розумію мова йшла по державні облігації які були популярні до 60 років минулого сторіччя), і не втратив, а отримав облігаціями які не зміг далі реалізувати. Далі пишете про можливі банкрутства - а який саме Ощадбанк УРСР збанкрутував? Не розумію. Ну і так далі і тому подібне. Вибачте я не звик спілкуватись з людьми які пишуть про одне, думають про друге, а на мають на увазі взагалі третє. "Реальний світ", який ви згадали, він між інших існує і в чітких недвозначних формулюваннях теж. Можете звичайно називати це високими матеріями, але моє питання якраз було чітко сформульовано і стосувалось чітких ваших висловлювань - тепер я бачу - що то якраз було зовсім не "про втрати батьків в ощаді", але за таких обставин що саме було у вас на думці коли ви то все писали зрозуміти було неможливо. Зокрема - я не зміг. Вибачайте! Alien Повідомлень: 2149 З нами з: 12.01.20 Подякував: 65 раз. Подякували: 634 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 10587105881058910590 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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