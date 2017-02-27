yama написав:Я перепрошую , але мої батьки втратили в ощад банку УРСР тисячі рублів і довіри банківській системі в мене нема
а можна поцікавитись про яку саме втрату мова? Знецінення вкладів, чи щось інше? Бо якщо знецінення то від того що вони тримали б кошти не у банку а в матраці вони б знецінились так само (і навіть гірше - у Ощадбанку СРСР хоч якийсь відсоток на вклад капав).
Добре я за «матрас» це більш оперативний доступ до грошей. Щодо знецінення, так ви праві в матраці так само знецінюються (девальвація). Але банкрутства банків теж бувають , так є Фонд гарантування вкладів, але уе додаткові проблеми навіть якщо повернуть , як швидко ? А може гроші швидше девальвують ніж вам їх повернуть ? Я додам іншу історію вже мого діда , коли з ним розрахувалася держава СССР за його тяжку професійну роботу кровельника ( він самотужки перекрив дах цілої школи) ОВДП ( як воно тоді називалось — я не памятаю вилетіло з голови ) мало того що використати він їх не міг , так потім вони перетворилися в мукулатуру . Підкажіть чи зараз Україна платить по ОВДП ? Крім військових? По валютних скоріш за все заморожено. Можемо подивитися ширше , якщо гроші девальвують то вигідно брати в банку позику і віддати позичальнику вже знецінені гроші. Тут вже маю приклад знайомого 72+ який позичив товаришу певну суму грошей за яку товариш купив собі авто, а потім відбулась гіперінфляція , і товариш «на голубом глазу» після цього повернув йому ту ж саму суму в тих же грошах , але вже після девальвації На якісь аргументи чхати він хотів , не всі готові звертатись до криміналу за поверненням таких боргів і чи це спрацювало б — хто зна. У банку багато боржників буде за всіми не вполюєш . Я писав про те що буде повномасштабна війна за рік і більше до, мене обзивали зрадофілом ( в кращому випадку) , якщо я скажу що тактична ядерка можлива , мене забанять чи просто витруть цей пост ? Тоді хто вам поверне ваші гривневі депозити ? Ок повернуть точно в термін , отримаєте свій депозит і підете в магазин купите за весь депозит 1 кг ковбаси і пачку морозива. А я поверну банку кредит замість 100 кг купленої ковбаси 1 кг . То ж настільки просто і зрозуміло що мені дивно що люди тут про високі матерії говорять а я пробую опускати вас в реальний світ.
Вибачте що повертаюсь до свого попереднього питання - а якби ту саму 1000+ радянських рублів ваші батьки тримали у матраці і ви їх знайшли вам би зараз було вигідніше від наявності тих грошей.
Ви розумієте різницю між знецінились і не віддають, чи ні?.. Якби віддавали, це було б кількасот баків. Зараз це вже 30 і їх так само не віддають. Ви пропонуєте дочекатися коли це буде один бак, та подякувати ощаду, що позбавив зайвих турбот ?
Чекайте-чекате - що саме не віддають? Ще раз: вклади по яким минув час виплати та надходження на рахунки (зарплата та ін.) на початку 90-х ощад віддавав. Я отримував і зарплатню, і вклад який мені відкрили на 3 роки батьки наприкінці 80х (1000 рублів під 3% річних). Їх усі віддавали. Може комусь якісь великі надходження від біржі і блокували. Але заощадження можна було знімати. Так у той час відбувалось дуже значне знецінення радянського рубля, але обезцінювався як готівковий і так само безготівковий рубль. Тому це не могло бути причиною недовіри до банків. А уже за часів незалежності керівництво України за певних міркувань вирішило нарахувати КОМПЕНСАЦІЇ по знеціненим вкладам та внескам до соцстрахування і (може) колись потім їх виплатити. Коли будуть кошти. Тобто це був чисто акт доброї волі. Ніхто нікому нічого платити був не зобов'язаний. Причому коштів на ці виплати у України не було і весь цей процес це було не стільки економіка скільки загравання з електоратом. Це були обіцянки (ті що згідно приказки - цяцянки, а дурневі радість). Більше того - я наприклад на початку 1992 року зняв усі кошти що були в Ощаді (там було пару тисяч рублів), а оскільки компенсація нараховувалась на залишки станом на 1.1.1992 і тоді кошти в мене були - пізніше отримав "Юліну тисячу". Тобто я хочу казати, що ці компенсації - це зовсім не про вклади - це все звичайний популізм. І ображатись на те що з того популізму після "юліної" та "вітіної" тисяч все заглохло - не дуже розумно. Популізм рідко приносить користь тим на кого він спрямований (на відміну від самих популістів які безумовно свої "дивіденди" частіше за усе отримує). В мене на компенсаційному рахунку в ощаді щось там ще лишалось і я давно на них не розраховую. Але це повторююсь - це компенсації - популістська якщо хочете "пастка" для простих українців. А ось самі вклади які залучав ощадбанк платив. До 10 січня 1992 року по курсу 1 рубль СРСР вкладу = 1 рубль СРСР готівкою, після 10.01.1992 1 рубль СРСР вкладу = 1 карбованець, який став законим засобом платежу на территорії України. Так кошти знецінювались і знецінювались постійно. Але то не провина банку. І казати, що хтось щось втратив через вклади в Ощаді на мій погляд не правильно. Люди самі у більшості своїй добровільно несли в той банк кошти. Вважали що так краще (а по суті нести особливо куди не мали - валюта, яку тут згадували - дуже довго була під забороною і більшість пересічних не ризикували мати справу з такими видами "активів"). Так вклад в 10000 радянських рублів по суті перетворився на 10 укр.копійок у 1996 році. Старим людям звичайно важко зрозуміти - як так - вартість "Волги" перетворилась у ніщо. Але це вже якраз про економіку перехідного періоду від соціалістичної моделі до моделі країни, що намагається розвиватись, яку всі люди того часу, вибачте, - заслужили. Той хто раніше зняв кошти і щось купив - отримав хоч якийсь товар, а той хто тримав - хоч на рахунку, хоч у готівці - втратили по суті однаково. Такою я бачу саме економічну (а не емоціональну) сторону цього процесу. І щоб ощадбанк когось при цьому якось обманув - чи поступив не чесно - вибачте я не бачу.
yama написав:Але банкрутства банків теж бувають , так є Фонд гарантування вкладів, але уе додаткові проблеми навіть якщо повернуть , як швидко ? А може гроші швидше девальвують ніж вам їх повернуть ?
Вибачте ви починаєте юлити. Ви чітко писали що "мої батьки втратили в ощад банку УРСР тисячі рублів" - тепер виявляється що не бітьки а дід, і не в ощаді, а в ОВДП (я так розумію мова йшла по державні облігації які були популярні до 60 років минулого сторіччя), і не втратив, а отримав облігаціями які не зміг далі реалізувати. Далі пишете про можливі банкрутства - а який саме Ощадбанк УРСР збанкрутував? Не розумію. Ну і так далі і тому подібне. Вибачте я не звик спілкуватись з людьми які пишуть про одне, думають про друге, а на мають на увазі взагалі третє. "Реальний світ", який ви згадали, він між інших існує і в чітких недвозначних формулюваннях теж. Можете звичайно називати це високими матеріями, але моє питання якраз було чітко сформульовано і стосувалось чітких ваших висловлювань - тепер я бачу - що то якраз було зовсім не "про втрати батьків в ощаді", але за таких обставин що саме було у вас на думці коли ви то все писали зрозуміти було неможливо. Зокрема - я не зміг. Вибачайте!
Игорь Алексеевич написав:заборонивши фінустановам відмовляти клієнтам в обміні валюти, якщо лічильник або детектор на касі підтвердив справжність банкнот.
И всё так же никаких обязательств банкам перестать выпендриваться, если валюта для вноса на счёт, а не для обмена. Ну и "лічильник або детектор на касі" - это такое. Видал, что и синие счётная машинка несколько раз постоянно выплёвывала, а кассир (именно в этой кассе) глянул и принял. Зато один из самых массовых вариантов отказа: "У вас в ультрафиолете что-то местами светится. Не пойму что, но на всякий случай не приму" - это как считается: подтвердил детектор или нет?
"Не втрачайте свої заощадження в спровокованій панікою гонитві за обміном валюти "білої" на "синю". Фантомні перестороги, які ви можете почути чи прочитати, щодо таких банкнот ‒ безпідставні", - написав Пишний.