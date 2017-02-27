Додано: Вів 20 чер, 2023 22:34

sergey_sryvkin написав: Alien написав: sergey_sryvkin написав: Їх просто не віддають. Їх просто не віддають.

Вибачте що повертаюсь до свого попереднього питання - а якби ту саму 1000+ радянських рублів ваші батьки тримали у матраці і ви їх знайшли вам би зараз було вигідніше від наявності тих грошей. Вибачте що повертаюсь до свого попереднього питання - а якби ту саму 1000+ радянських рублів ваші батьки тримали у матраці і ви їх знайшли вам би зараз було вигідніше від наявності тих грошей.

Ви розумієте різницю між знецінились і не віддають, чи ні?..

Якби віддавали, це було б кількасот баків. Зараз це вже 30 і їх так само не віддають. Ви пропонуєте дочекатися коли це буде один бак, та подякувати ощаду, що позбавив зайвих турбот ? Ви розумієте різницю між знецінились і не віддають, чи ні?..Якби віддавали, це було б кількасот баків. Зараз це вже 30 і їх так само не віддають. Ви пропонуєте дочекатися коли це буде один бак, та подякувати ощаду, що позбавив зайвих турбот ?

Чекайте-чекате - що саме не віддають? Ще раз: вклади по яким минув час виплати та надходження на рахунки (зарплата та ін.) на початку 90-х ощад віддавав. Я отримував і зарплатню, і вклад який мені відкрили на 3 роки батьки наприкінці 80х (1000 рублів під 3% річних). Їх усі віддавали. Може комусь якісь великі надходження від біржі і блокували. Але заощадження можна було знімати. Так у той час відбувалось дуже значне знецінення радянського рубля, але обезцінювався як готівковий і так само безготівковий рубль. Тому це не могло бути причиною недовіри до банків.А уже за часів незалежності керівництво України за певних міркувань вирішило нарахувати КОМПЕНСАЦІЇ по знеціненим вкладам та внескам до соцстрахування і (може) колись потім їх виплатити. Коли будуть кошти. Тобто це був чисто акт доброї волі. Ніхто нікому нічого платити був не зобов'язаний. Причому коштів на ці виплати у України не було і весь цей процес це було не стільки економіка скільки загравання з електоратом. Це були обіцянки (ті що згідно приказки - цяцянки, а дурневі радість). Більше того - я наприклад на початку 1992 року зняв усі кошти що були в Ощаді (там було пару тисяч рублів), а оскільки компенсація нараховувалась на залишки станом на 1.1.1992 і тоді кошти в мене були - пізніше отримав "Юліну тисячу". Тобто я хочу казати, що ці компенсації - це зовсім не про вклади - це все звичайний популізм. І ображатись на те що з того популізму після "юліної" та "вітіної" тисяч все заглохло - не дуже розумно. Популізм рідко приносить користь тим на кого він спрямований (на відміну від самих популістів які безумовно свої "дивіденди" частіше за усе отримує).В мене на компенсаційному рахунку в ощаді щось там ще лишалось і я давно на них не розраховую. Але це повторююсь - це компенсації - популістська якщо хочете "пастка" для простих українців. А ось самі вклади які залучав ощадбанк платив. До 10 січня 1992 року по курсу 1 рубль СРСР вкладу = 1 рубль СРСР готівкою, після 10.01.1992 1 рубль СРСР вкладу = 1 карбованець, який став законим засобом платежу на территорії України. Так кошти знецінювались і знецінювались постійно. Але то не провина банку. І казати, що хтось щось втратив через вклади в Ощаді на мій погляд не правильно. Люди самі у більшості своїй добровільно несли в той банк кошти. Вважали що так краще (а по суті нести особливо куди не мали - валюта, яку тут згадували - дуже довго була під забороною і більшість пересічних не ризикували мати справу з такими видами "активів"). Так вклад в 10000 радянських рублів по суті перетворився на 10 укр.копійок у 1996 році. Старим людям звичайно важко зрозуміти - як так - вартість "Волги" перетворилась у ніщо. Але це вже якраз про економіку перехідного періоду від соціалістичної моделі до моделі країни, що намагається розвиватись, яку всі люди того часу, вибачте, - заслужили. Той хто раніше зняв кошти і щось купив - отримав хоч якийсь товар, а той хто тримав - хоч на рахунку, хоч у готівці - втратили по суті однаково. Такою я бачу саме економічну (а не емоціональну) сторону цього процесу. І щоб ощадбанк когось при цьому якось обманув - чи поступив не чесно - вибачте я не бачу.