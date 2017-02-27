RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10588105891059010591>
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 22:34

  sergey_sryvkin написав:
  Alien написав:
  sergey_sryvkin написав:Їх просто не віддають.

Вибачте що повертаюсь до свого попереднього питання - а якби ту саму 1000+ радянських рублів ваші батьки тримали у матраці і ви їх знайшли вам би зараз було вигідніше від наявності тих грошей.

Ви розумієте різницю між знецінились і не віддають, чи ні?..
Якби віддавали, це було б кількасот баків. Зараз це вже 30 і їх так само не віддають. Ви пропонуєте дочекатися коли це буде один бак, та подякувати ощаду, що позбавив зайвих турбот ? :)

Чекайте-чекате - що саме не віддають? Ще раз: вклади по яким минув час виплати та надходження на рахунки (зарплата та ін.) на початку 90-х ощад віддавав. Я отримував і зарплатню, і вклад який мені відкрили на 3 роки батьки наприкінці 80х (1000 рублів під 3% річних). Їх усі віддавали. Може комусь якісь великі надходження від біржі і блокували. Але заощадження можна було знімати. Так у той час відбувалось дуже значне знецінення радянського рубля, але обезцінювався як готівковий і так само безготівковий рубль. Тому це не могло бути причиною недовіри до банків.
А уже за часів незалежності керівництво України за певних міркувань вирішило нарахувати КОМПЕНСАЦІЇ по знеціненим вкладам та внескам до соцстрахування і (може) колись потім їх виплатити. Коли будуть кошти. Тобто це був чисто акт доброї волі. Ніхто нікому нічого платити був не зобов'язаний. Причому коштів на ці виплати у України не було і весь цей процес це було не стільки економіка скільки загравання з електоратом. Це були обіцянки (ті що згідно приказки - цяцянки, а дурневі радість). Більше того - я наприклад на початку 1992 року зняв усі кошти що були в Ощаді (там було пару тисяч рублів), а оскільки компенсація нараховувалась на залишки станом на 1.1.1992 і тоді кошти в мене були - пізніше отримав "Юліну тисячу". Тобто я хочу казати, що ці компенсації - це зовсім не про вклади - це все звичайний популізм. І ображатись на те що з того популізму після "юліної" та "вітіної" тисяч все заглохло - не дуже розумно. Популізм рідко приносить користь тим на кого він спрямований (на відміну від самих популістів які безумовно свої "дивіденди" частіше за усе отримує).
В мене на компенсаційному рахунку в ощаді щось там ще лишалось і я давно на них не розраховую. Але це повторююсь - це компенсації - популістська якщо хочете "пастка" для простих українців. А ось самі вклади які залучав ощадбанк платив. До 10 січня 1992 року по курсу 1 рубль СРСР вкладу = 1 рубль СРСР готівкою, після 10.01.1992 1 рубль СРСР вкладу = 1 карбованець, який став законим засобом платежу на территорії України. Так кошти знецінювались і знецінювались постійно. Але то не провина банку. І казати, що хтось щось втратив через вклади в Ощаді на мій погляд не правильно. Люди самі у більшості своїй добровільно несли в той банк кошти. Вважали що так краще (а по суті нести особливо куди не мали - валюта, яку тут згадували - дуже довго була під забороною і більшість пересічних не ризикували мати справу з такими видами "активів"). Так вклад в 10000 радянських рублів по суті перетворився на 10 укр.копійок у 1996 році. Старим людям звичайно важко зрозуміти - як так - вартість "Волги" перетворилась у ніщо. Але це вже якраз про економіку перехідного періоду від соціалістичної моделі до моделі країни, що намагається розвиватись, яку всі люди того часу, вибачте, - заслужили. Той хто раніше зняв кошти і щось купив - отримав хоч якийсь товар, а той хто тримав - хоч на рахунку, хоч у готівці - втратили по суті однаково. Такою я бачу саме економічну (а не емоціональну) сторону цього процесу. І щоб ощадбанк когось при цьому якось обманув - чи поступив не чесно - вибачте я не бачу.
Alien
 
Повідомлень: 2150
З нами з: 12.01.20
Подякував: 65 раз.
Подякували: 635 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 22:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  yama написав:Але банкрутства банків теж бувають , так є Фонд гарантування вкладів, але уе додаткові проблеми навіть якщо повернуть , як швидко ? А може гроші швидше девальвують ніж вам їх повернуть ?
Вибачте ви починаєте юлити. Ви чітко писали що "мої батьки втратили в ощад банку УРСР тисячі рублів" - тепер виявляється що не бітьки а дід, і не в ощаді, а в ОВДП (я так розумію мова йшла по державні облігації які були популярні до 60 років минулого сторіччя), і не втратив, а отримав облігаціями які не зміг далі реалізувати. Далі пишете про можливі банкрутства - а який саме Ощадбанк УРСР збанкрутував? Не розумію. Ну і так далі і тому подібне. Вибачте я не звик спілкуватись з людьми які пишуть про одне, думають про друге, а на мають на увазі взагалі третє. "Реальний світ", який ви згадали, він між інших існує і в чітких недвозначних формулюваннях теж. Можете звичайно називати це високими матеріями, але моє питання якраз було чітко сформульовано і стосувалось чітких ваших висловлювань - тепер я бачу - що то якраз було зовсім не "про втрати батьків в ощаді", але за таких обставин що саме було у вас на думці коли ви то все писали зрозуміти було неможливо. Зокрема - я не зміг. Вибачайте!
Alien
 
Повідомлень: 2150
З нами з: 12.01.20
Подякував: 65 раз.
Подякували: 635 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 22:56

  Игорь Алексеевич написав:заборонивши фінустановам відмовляти клієнтам в обміні валюти, якщо лічильник або детектор на касі підтвердив справжність банкнот.

И всё так же никаких обязательств банкам перестать выпендриваться, если валюта для вноса на счёт, а не для обмена. Ну и "лічильник або детектор на касі" - это такое. Видал, что и синие счётная машинка несколько раз постоянно выплёвывала, а кассир (именно в этой кассе) глянул и принял. Зато один из самых массовых вариантов отказа: "У вас в ультрафиолете что-то местами светится. Не пойму что, но на всякий случай не приму" - это как считается: подтвердил детектор или нет?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3485
З нами з: 23.03.18
Подякував: 19 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 23:54

НБУ скасував поняття "незначного зношення" банкнот

https://delo.ua/finance/nbu-skasuvav-po ... ti-419664/
"Не втрачайте свої заощадження в спровокованій панікою гонитві за обміном валюти "білої" на "синю". Фантомні перестороги, які ви можете почути чи прочитати, щодо таких банкнот ‒ безпідставні", - написав Пишний.


Как отреагирует рынок?
Курс 33 на 40 :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 7551
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1727 раз.
Подякували: 2108 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 00:28

UA
Да никак не отреагирует, как болтались 37+ так до осени и будем, потом конечно вверх.
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 518
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 09:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Луцьк, обмінки зранку дружньо стали купувати бакс по 36,50.
Продаж не змінився: 37,20-37,40
NatiK
 
Повідомлень: 41
З нами з: 01.02.18
Подякував: 164 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 09:46

  NatiK написав:Луцьк, обмінки зранку дружньо стали купувати бакс по 36,50.
Продаж не змінився: 37,20-37,40

Бакс не нужен. Нагреблись по 40, ждали 50??
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6702
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 10:31

  NatiK написав:Луцьк, обмінки зранку дружньо стали купувати бакс по 36,50.
Продаж не змінився: 37,20-37,40

Это не рыночный курс.
33/40 - вот наше будущее :mrgreen:
Курс на синий доллар будут отдельно озвучивать.

ПС Многие банки по состоянию на сейчас не вывесили курсы обмена валют.
Совещаются по поводу 33/40
UA
 
Повідомлень: 7551
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1727 раз.
Подякували: 2108 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 10:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  NatiK написав:Луцьк, обмінки зранку дружньо стали купувати бакс по 36,50.
Продаж не змінився: 37,20-37,40

Ну а для чого здавати в обмінку, якщо можна дорожче в банк?
В мене в райцентрі обмінки стабільно купляють на півгрн дешевше за банки і мають клієнтів :roll:
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5911
З нами з: 19.04.12
Подякував: 85 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 11:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вітаю
Вчора відбулось чудове розміщення ОВДП. Левову частку коштів було залучено через військові папери.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 20 червня 2023 року, до державного бюджету залучено 31 405 320 082,01 грн (за курсом НБУ)
Проте слід відзначити, що сьогодні погашення таких же військових минулорічний облігацій майже на 32 млрд.
Тому фактично перепозичили ще на рік.
Більше деталей по кожному із випусків та дохідності у файлі від НБУ
Можливо шановний Сибарит пізніше знайде час, щоб більш детально охарактеризувати дане розміщення.
Realist
 
Повідомлень: 1554
З нами з: 23.01.09
Подякував: 2514 раз.
Подякували: 1868 раз.
 
Профіль
1
1
1
  #<1 ... 10588105891059010591>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3286, 3287, 3288
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32870 36170233
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 чер, 2023 11:52
Кучинелли
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 180, 181, 182
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1811 12895309
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 чер, 2023 12:57
Ой+
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22902923
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2889)
21.06.2023 12:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.