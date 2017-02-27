Вибачте що повертаюсь до свого попереднього питання - а якби ту саму 1000+ радянських рублів ваші батьки тримали у матраці і ви їх знайшли вам би зараз було вигідніше від наявності тих грошей.
Ви розумієте різницю між знецінились і не віддають, чи ні?.. Якби віддавали, це було б кількасот баків. Зараз це вже 30 і їх так само не віддають. Ви пропонуєте дочекатися коли це буде один бак, та подякувати ощаду, що позбавив зайвих турбот ?
Чекайте-чекате - що саме не віддають? Ще раз: вклади по яким минув час виплати та надходження на рахунки (зарплата та ін.) на початку 90-х ощад віддавав. Я отримував і зарплатню, і вклад який мені відкрили на 3 роки батьки наприкінці 80х (1000 рублів під 3% річних). Їх усі віддавали. Може комусь якісь великі надходження від біржі і блокували. Але заощадження можна було знімати. Так у той час відбувалось дуже значне знецінення радянського рубля, але обезцінювався як готівковий і так само безготівковий рубль. Тому це не могло бути причиною недовіри до банків. А уже за часів незалежності керівництво України за певних міркувань вирішило нарахувати КОМПЕНСАЦІЇ по знеціненим вкладам та внескам до соцстрахування і (може) колись потім їх виплатити. Коли будуть кошти. Тобто це був чисто акт доброї волі. Ніхто нікому нічого платити був не зобов'язаний. Причому коштів на ці виплати у України не було і весь цей процес це було не стільки економіка скільки загравання з електоратом. Це були обіцянки (ті що згідно приказки - цяцянки, а дурневі радість). Більше того - я наприклад на початку 1992 року зняв усі кошти що були в Ощаді (там було пару тисяч рублів), а оскільки компенсація нараховувалась на залишки станом на 1.1.1992 і тоді кошти в мене були - пізніше отримав "Юліну тисячу". Тобто я хочу казати, що ці компенсації - це зовсім не про вклади - це все звичайний популізм. І ображатись на те що з того популізму після "юліної" та "вітіної" тисяч все заглохло - не дуже розумно. Популізм рідко приносить користь тим на кого він спрямований (на відміну від самих популістів які безумовно свої "дивіденди" частіше за усе отримує). В мене на компенсаційному рахунку в ощаді щось там ще лишалось і я давно на них не розраховую. Але це повторююсь - це компенсації - популістська якщо хочете "пастка" для простих українців. А ось самі вклади які залучав ощадбанк платив. До 10 січня 1992 року по курсу 1 рубль СРСР вкладу = 1 рубль СРСР готівкою, після 10.01.1992 1 рубль СРСР вкладу = 1 карбованець, який став законим засобом платежу на территорії України. Так кошти знецінювались і знецінювались постійно. Але то не провина банку. І казати, що хтось щось втратив через вклади в Ощаді на мій погляд не правильно. Люди самі у більшості своїй добровільно несли в той банк кошти. Вважали що так краще (а по суті нести особливо куди не мали - валюта, яку тут згадували - дуже довго була під забороною і більшість пересічних не ризикували мати справу з такими видами "активів"). Так вклад в 10000 радянських рублів по суті перетворився на 10 укр.копійок у 1996 році. Старим людям звичайно важко зрозуміти - як так - вартість "Волги" перетворилась у ніщо. Але це вже якраз про економіку перехідного періоду від соціалістичної моделі до моделі країни, що намагається розвиватись, яку всі люди того часу, вибачте, - заслужили. Той хто раніше зняв кошти і щось купив - отримав хоч якийсь товар, а той хто тримав - хоч на рахунку, хоч у готівці - втратили по суті однаково. Такою я бачу саме економічну (а не емоціональну) сторону цього процесу. І щоб ощадбанк когось при цьому якось обманув - чи поступив не чесно - вибачте я не бачу.
yama написав:Але банкрутства банків теж бувають , так є Фонд гарантування вкладів, але уе додаткові проблеми навіть якщо повернуть , як швидко ? А може гроші швидше девальвують ніж вам їх повернуть ?
Вибачте ви починаєте юлити. Ви чітко писали що "мої батьки втратили в ощад банку УРСР тисячі рублів" - тепер виявляється що не бітьки а дід, і не в ощаді, а в ОВДП (я так розумію мова йшла по державні облігації які були популярні до 60 років минулого сторіччя), і не втратив, а отримав облігаціями які не зміг далі реалізувати. Далі пишете про можливі банкрутства - а який саме Ощадбанк УРСР збанкрутував? Не розумію. Ну і так далі і тому подібне. Вибачте я не звик спілкуватись з людьми які пишуть про одне, думають про друге, а на мають на увазі взагалі третє. "Реальний світ", який ви згадали, він між інших існує і в чітких недвозначних формулюваннях теж. Можете звичайно називати це високими матеріями, але моє питання якраз було чітко сформульовано і стосувалось чітких ваших висловлювань - тепер я бачу - що то якраз було зовсім не "про втрати батьків в ощаді", але за таких обставин що саме було у вас на думці коли ви то все писали зрозуміти було неможливо. Зокрема - я не зміг. Вибачайте!
Игорь Алексеевич написав:заборонивши фінустановам відмовляти клієнтам в обміні валюти, якщо лічильник або детектор на касі підтвердив справжність банкнот.
И всё так же никаких обязательств банкам перестать выпендриваться, если валюта для вноса на счёт, а не для обмена. Ну и "лічильник або детектор на касі" - это такое. Видал, что и синие счётная машинка несколько раз постоянно выплёвывала, а кассир (именно в этой кассе) глянул и принял. Зато один из самых массовых вариантов отказа: "У вас в ультрафиолете что-то местами светится. Не пойму что, но на всякий случай не приму" - это как считается: подтвердил детектор или нет?
"Не втрачайте свої заощадження в спровокованій панікою гонитві за обміном валюти "білої" на "синю". Фантомні перестороги, які ви можете почути чи прочитати, щодо таких банкнот ‒ безпідставні", - написав Пишний.
Вітаю Вчора відбулось чудове розміщення ОВДП. Левову частку коштів було залучено через військові папери. За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 20 червня 2023 року, до державного бюджету залучено 31 405 320 082,01 грн (за курсом НБУ) Проте слід відзначити, що сьогодні погашення таких же військових минулорічний облігацій майже на 32 млрд. Тому фактично перепозичили ще на рік. Більше деталей по кожному із випусків та дохідності у файлі від НБУ Можливо шановний Сибарит пізніше знайде час, щоб більш детально охарактеризувати дане розміщення.