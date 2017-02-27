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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10589105901059110592>
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 11:16

  Realist написав:Вітаю
Вчора відбулось чудове розміщення ОВДП. Левову частку коштів було залучено через військові папери.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 20 червня 2023 року, до державного бюджету залучено 31 405 320 082,01 грн (за курсом НБУ)
Проте слід відзначити, що сьогодні погашення таких же військових минулорічний облігацій майже на 32 млрд.
Тому фактично перепозичили ще на рік.
Більше деталей по кожному із випусків та дохідності у файлі від НБУ
Можливо шановний Сибарит пізніше знайде час, щоб більш детально охарактеризувати дане розміщення.

Піраміда вийшла на нуль.
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 11:49

  Realist написав:Вчора відбулось чудове розміщення ОВДП. Левову частку коштів було залучено через військові папери.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 20 червня 2023 року, до державного бюджету залучено 31 405 320 082,01 грн (за курсом НБУ)
Проте слід відзначити, що сьогодні погашення таких же військових минулорічний облігацій майже на 32 млрд.
Тому фактично перепозичили ще на рік.


Причина – крупне погашення старих облігацій, власники яких переінвестували кошти у нові папери Мінфіну.

Ключові факти

Найбільше Мінфін залучив від річних ОВДП зі ставкою 18,5% – майже 10,3 млрд грн. В іноземній валюті військові облігації купили на $244 млн та €136 млн.
Причина таких обсягів – рефінансування старих ОВДП, каже керівник аналітичного відділу Sense Bank Олексій Блінов. 21 червня Мінфін погашатиме військові облігації на 22 млрд грн, які купували банки рік тому. Ці облігації банки, зокрема, продавали на вторинному ринку, наприклад, через «Дію». Цей випуск мав умовну назву «Маріуполь», уточнює Блінов.
«Власники оновлюють запаси погашених цінних паперів новими облігаціями, – пояснює аналітик. – Різниця в тому, що погашені цінні папери мали купонну дохідність 11%, а нові, щойно випущені військові облігації – 18,2–19,3% річних».
Нових гривневих облігацій 20 червня Мінфін розмістив на номінальну суму 13,9 млрд грн. Решта – це або спеціальні гривневі цінні папери для наповнення резервних потреб банків (на 4,4 млрд грн), або валютні ОВДП, які також частково заміщують велике погашення облігацій у валюті, що відбудеться 22 червня ($432 млн).
За підсумками цього тижня обсяг ОВДП в обігу дещо скоротиться, адже сумарний обсяг нових розміщень є дещо меншим за обсяги погашення, підсумовує Блінов із Sense Bank.
https://forbes.ua/news/minfin-zaluchiv- ... 2023-14315
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 12:08

  bamper написав:
  Realist написав:Вітаю
Вчора відбулось чудове розміщення ОВДП. Левову частку коштів було залучено через військові папери.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 20 червня 2023 року, до державного бюджету залучено 31 405 320 082,01 грн (за курсом НБУ)
Проте слід відзначити, що сьогодні погашення таких же військових минулорічний облігацій майже на 32 млрд.
Тому фактично перепозичили ще на рік.
Більше деталей по кожному із випусків та дохідності у файлі від НБУ
Можливо шановний Сибарит пізніше знайде час, щоб більш детально охарактеризувати дане розміщення.

Піраміда вийшла на нуль.

Патентований зрадофіл нічого не чув про купони?
Так що "піраміда" пішла в мінус.
Весь світ активно залучає фінансові ресурси в боргові папери, за допомогою облікової ставки може регулювати дохідність, інфляцію, економічну активність.
Но тільки зрадофіли волають про особливий шлях, доречі як і в бензоколонки, де всі західні ніштяки це зло, тільки ввх робить все правильно, живе майже без боргів і там немає "піраміди". Може рванете в той рай, якщо тут так все не правильно? І не будете скиглити цілодобово?
А ще сьогодні мало стонів від рокетчиків, які набралися валюти по 40 і зараз вже готові самі воювати проти Неньки, тільки би долар виріс хоч би на 10 копійок.
На сусідньому форумі вже майже моляться щоб зерновий коридор не працював, люди ви точно з України чи десь із ольгіно строчите? Чи просто корисні ідіоти?(с).
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 12:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Всім привіт.
Якщо погашення 20 та 21, то мабудь за 2-3 тижні має початись зростання.
Подивимось.
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 13:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:Можливо шановний Сибарит пізніше знайде час, щоб більш детально охарактеризувати дане розміщення.

Вы с коллегой jump достаточно полно его охарактеризовали.
Я только чуть заострю внимание на возобновлении интереса к длинным "резервным" облигациям. Именно в такой формулировке.
  jump написав:Нових гривневих облігацій 20 червня Мінфін розмістив на номінальну суму 13,9 млрд грн. Решта – це або спеціальні гривневі цінні папери для наповнення резервних потреб банків (на 4,4 млрд грн), або валютні ОВДП

Я не очень понимаю, почему аналитик Ланос-банка обозвал "резервные" облигации специальными и выделил объем их размещения отдельной суммой?
С точки зрения долговой политики государства, это точно такие же гривневые облигации, как и все остальные. Дополнительное стимулирование со стороны НБУ мало что меняет. А еще напомню, что первое достаточно крупно размещение этого выпуска, как и остальных, произошло до того, как он был объявлен "резервным".

Коллеги, спасибо, что не оставили информацию без внимания, пока я очередной раз ходил в армию.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 15:25

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................21.06.2023...........22.06.2023
дата розрахунку................20.06.2023............21.06.2023
Євро...................................39,964...................39,9494...-0.04%
Долар США........................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0925 (вчера 1.0929)

Индекс доллара DXY в 15-00 102.55 (вчера 102.42).
Последние пару дней все выглядит очень спокойно. Есть очень медленный рост, но на длинном отрезке наблюдаемая последний месяц тенденция снижения пока не сломлена. Сегодня колебания очень частые и быстрые. Такое впечатление, что хотим куда-то идти, но не знаем куда.
................................
НБУ еще немного смягчил валютные ограничения:
Так, з 21 червня 2023 року НБУ дасть можливість резидентам здійснювати перекази за кордон для обслуговування й повернення нових зовнішніх кредитів, кошти за якими надходитимуть з-за кордону після 20 червня 2023 року на рахунки позичальників в українських банках.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 16:06

  Realist написав:Вітаю
Вчора відбулось чудове розміщення ОВДП. Левову частку коштів було залучено через військові папери.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 20 червня 2023 року, до державного бюджету залучено 31 405 320 082,01 грн (за курсом НБУ)
Проте слід відзначити, що сьогодні погашення таких же військових минулорічний облігацій майже на 32 млрд.
Тому фактично перепозичили ще на рік.
Більше деталей по кожному із випусків та дохідності у файлі від НБУ
Можливо шановний Сибарит пізніше знайде час, щоб більш детально охарактеризувати дане розміщення.

В общем, не исключено, что скоро наличный USD на продажу будет 37,00 грн.
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 16:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Victor8 написав:В общем, не исключено, что скоро наличный USD на продажу будет 37,00 грн.

Уже можно думать про отметку, где первые цифры будут 36
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 16:24

  bamper написав:
  Realist написав:Вітаю
Вчора відбулось чудове розміщення ОВДП.
до державного бюджету залучено 31 405 320 082,01 грн
Тому фактично перепозичили ще на рік.

Піраміда вийшла на нуль.

Вчора бачив цей сумнівний рекорд і дивувався, що ніхто не пише і не коментує.
Ну це якби не зовсім 0, наступного року треба буде перезичати вже 36 млрд, щоб мати такий 0.
Чи це схема 2019 р., коли всілякі інвестори мали до 80% річних у валюті?
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 16:35

  Victor8 написав:
  Realist написав:Вітаю
Вчора відбулось чудове розміщення ОВДП. Левову частку коштів було залучено через військові папери.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 20 червня 2023 року, до державного бюджету залучено 31 405 320 082,01 грн (за курсом НБУ)
Проте слід відзначити, що сьогодні погашення таких же військових минулорічний облігацій майже на 32 млрд.
Тому фактично перепозичили ще на рік.
Більше деталей по кожному із випусків та дохідності у файлі від НБУ
Можливо шановний Сибарит пізніше знайде час, щоб більш детально охарактеризувати дане розміщення.

В общем, не исключено, что скоро наличный USD на продажу будет 37,00 грн.

Не маю підстав стверджувати те саме базуючись на інформації про попит на гривневі ОВДП. (ви ж на основі цієї цитати робите свої припущення)
У нас на даний момент не має ринку. Є допомога донорів та НБУ який продає на МБ цю допомогу. Заберіть один із цих двох факторів і отримаєте...
Що стосується готівки, то вона "заякорена" офіційним курсом який державі не має сенсу змінювати в сторону дорожчання гривні. Навпаки, митниця он нарікає...
Проте, оскільки готівковий долар дуже часто - це ще і товар, то припускаю, що ваше припущення може мати сенс, якщо "товар" не буде в дефіциті, а попит на нього суттєво скоротиться.

Ну і оскільки ми почали із теми про ОВДП, то як бачите (по попиту) багато хто вірить, що девальвація гривні на протязі року не перевищить 18-19%. Я ще (психологічно) не можу до цього звикнути. Хоча холодний розум каже, що ймовірність цього дуже велика.
Realist
 
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