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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10589105901059110592
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 16:43

  Ой+ написав:
  bamper написав:
  Realist написав:Вітаю
Вчора відбулось чудове розміщення ОВДП.
до державного бюджету залучено 31 405 320 082,01 грн
Тому фактично перепозичили ще на рік.

Піраміда вийшла на нуль.

Вчора бачив цей сумнівний рекорд і дивувався, що ніхто не пише і не коментує.
Ну це якби не зовсім 0, наступного року треба буде перезичати вже 36 млрд, щоб мати такий 0.
Чи це схема 2019 р., коли всілякі інвестори мали до 80% річних у валюті?

Мене дивує, як можна до ситуації в умовах війни застосовувати критерії мирного часу, як ви це робите.
Нам потрібно фінансувати військо інакше через рік все інше не матиме значення. Фінансова допомога (із закордону) не може йти на військо. А от на бюджетні витрати (соціалку) може йти. Відповідно вивільняється ресурс (податки які ми збираємо) який можна направити на погашення облігацій.
Погасити борги нам допоможуть. А дохідність менше 20% за ризики неповернення коштів за облігаціями в країні яка де факто у стані війни це ви вважаєте дуже високою дохідністю? Та ще й облігації номіновані у гривні.
Realist
 
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