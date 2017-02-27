|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Сер 21 чер, 2023 16:43
Ой+ написав: bamper написав: Realist написав:
Вітаю
Вчора відбулось чудове розміщення ОВДП.
до державного бюджету залучено 31 405 320 082,01 грн
Тому фактично перепозичили ще на рік.
Піраміда вийшла на нуль.
Вчора бачив цей сумнівний рекорд і дивувався, що ніхто не пише і не коментує.
Ну це якби не зовсім 0, наступного року треба буде перезичати вже 36 млрд, щоб мати такий 0.
Чи це схема 2019 р., коли всілякі інвестори мали до 80% річних у валюті?
Мене дивує, як можна до ситуації в умовах війни застосовувати критерії мирного часу, як ви це робите.
Нам потрібно фінансувати військо інакше через рік все інше не матиме значення. Фінансова допомога (із закордону) не може йти на військо. А от на бюджетні витрати (соціалку) може йти. Відповідно вивільняється ресурс (податки які ми збираємо) який можна направити на погашення облігацій.
Погасити борги нам допоможуть. А дохідність менше 20% за ризики неповернення коштів за облігаціями в країні яка де факто у стані війни це ви вважаєте дуже високою дохідністю? Та ще й облігації номіновані у гривні.
-
Realist
-
-
- Повідомлень: 1556
- З нами з: 23.01.09
- Подякував: 2515 раз.
- Подякували: 1873 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Сер 21 чер, 2023 18:25
Victor8 написав:
В общем, не исключено, что скоро наличный USD на продажу будет 37,00 грн.
Маловероятно, если и будет, то очень временно.
-
75stasstas75
-
-
- Повідомлень: 520
- З нами з: 02.07.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 чер, 2023 18:27
Игорь Алексеевич написав:
Уже можно думать про отметку, где первые цифры будут 36
Разве что на покупку, и то, до осени только.
-
75stasstas75
-
-
- Повідомлень: 520
- З нами з: 02.07.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|32871
|36173561
|
|
|1811
|12898308
|
Пон 19 чер, 2023 12:57
Ой+
|
|7975
|22902937
|
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic
|