Realist написав:Вітаю Вчора відбулось чудове розміщення ОВДП. до державного бюджету залучено 31 405 320 082,01 грн Тому фактично перепозичили ще на рік.
Піраміда вийшла на нуль.
Вчора бачив цей сумнівний рекорд і дивувався, що ніхто не пише і не коментує. Ну це якби не зовсім 0, наступного року треба буде перезичати вже 36 млрд, щоб мати такий 0. Чи це схема 2019 р., коли всілякі інвестори мали до 80% річних у валюті?
Мене дивує, як можна до ситуації в умовах війни застосовувати критерії мирного часу, як ви це робите. Нам потрібно фінансувати військо інакше через рік все інше не матиме значення. Фінансова допомога (із закордону) не може йти на військо. А от на бюджетні витрати (соціалку) може йти. Відповідно вивільняється ресурс (податки які ми збираємо) який можна направити на погашення облігацій. Погасити борги нам допоможуть. А дохідність менше 20% за ризики неповернення коштів за облігаціями в країні яка де факто у стані війни це ви вважаєте дуже високою дохідністю? Та ще й облігації номіновані у гривні.
yama написав:Я додам іншу історію вже мого діда , коли з ним розрахувалася держава СССР за його тяжку професійну роботу кровельника ( він самотужки перекрив дах цілої школи) ОВДП ( як воно тоді називалось — я не памятаю вилетіло з голови ) мало того що використати він їх не міг , так потім вони перетворилися в мукулатуру . Підкажіть чи зараз Україна платить по ОВДП ? Крім військових? По валютних скоріш за все заморожено.
СРСР згинув, Україна одна із правонаступниць. Не знаю, як з РФ, але тут "кому винен", всім прощаю.
Realist написав:Вітаю Вчора відбулось чудове розміщення ОВДП. Левову частку коштів було залучено через військові папери. За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 20 червня 2023 року, до державного бюджету залучено 31 405 320 082,01 грн (за курсом НБУ) Проте слід відзначити, що сьогодні погашення таких же військових минулорічний облігацій майже на 32 млрд. Тому фактично перепозичили ще на рік. Більше деталей по кожному із випусків та дохідності у файлі від НБУ Можливо шановний Сибарит пізніше знайде час, щоб більш детально охарактеризувати дане розміщення.