Realist написав:Вітаю Вчора відбулось чудове розміщення ОВДП. до державного бюджету залучено 31 405 320 082,01 грн Тому фактично перепозичили ще на рік.
Піраміда вийшла на нуль.
Вчора бачив цей сумнівний рекорд і дивувався, що ніхто не пише і не коментує. Ну це якби не зовсім 0, наступного року треба буде перезичати вже 36 млрд, щоб мати такий 0. Чи це схема 2019 р., коли всілякі інвестори мали до 80% річних у валюті?
Мене дивує, як можна до ситуації в умовах війни застосовувати критерії мирного часу, як ви це робите. Нам потрібно фінансувати військо інакше через рік все інше не матиме значення. Фінансова допомога (із закордону) не може йти на військо. А от на бюджетні витрати (соціалку) може йти. Відповідно вивільняється ресурс (податки які ми збираємо) який можна направити на погашення облігацій. Погасити борги нам допоможуть. А дохідність менше 20% за ризики неповернення коштів за облігаціями в країні яка де факто у стані війни це ви вважаєте дуже високою дохідністю? Та ще й облігації номіновані у гривні.
yama написав:Я додам іншу історію вже мого діда , коли з ним розрахувалася держава СССР за його тяжку професійну роботу кровельника ( він самотужки перекрив дах цілої школи) ОВДП ( як воно тоді називалось — я не памятаю вилетіло з голови ) мало того що використати він їх не міг , так потім вони перетворилися в мукулатуру . Підкажіть чи зараз Україна платить по ОВДП ? Крім військових? По валютних скоріш за все заморожено.
СРСР згинув, Україна одна із правонаступниць. Не знаю, як з РФ, але тут "кому винен", всім прощаю.
Realist написав:Вітаю Вчора відбулось чудове розміщення ОВДП. Левову частку коштів було залучено через військові папери. За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 20 червня 2023 року, до державного бюджету залучено 31 405 320 082,01 грн (за курсом НБУ) Проте слід відзначити, що сьогодні погашення таких же військових минулорічний облігацій майже на 32 млрд. Тому фактично перепозичили ще на рік. Більше деталей по кожному із випусків та дохідності у файлі від НБУ Можливо шановний Сибарит пізніше знайде час, щоб більш детально охарактеризувати дане розміщення.
Конкретизуйте питання будь ласка. Я теж вмію задавати цікаві питання. Наприклад: Чому на форумі деякі дописувачі задають питання із одного речення при тому що відповіді на такі питання - це як мінімум кілька сторінок тексту? От серйозно (щиро вас запитую) до чого ось це ваше питання? Якщо ви скептик, то Ок. У вас вжє є своя точка зору яку ви не збираєтесь змінювати. Краще детально розповісти про свою точку зору замість задавати такі питання? Ось іще із тієї ж "опери". Тут правда не питання, а впевнена думка "експерта".
flyman написав:залучали під 10% перепозичили під 18%+
при інфляції 20%+ навіть в мінус
Ну так, а я про що? Нормально перепозичили. В даних конкретних умовах дохідність не є "кримінальною" та відповідає поточній ситуації. Але ж ні. Все одно є незадоволені
Ой+ написав:Вчора бачив цей сумнівний рекорд і дивувався, що ніхто не пише і не коментує. Ну це якби не зовсім 0, наступного року треба буде перезичати вже 36 млрд, щоб мати такий 0. Чи це схема 2019 р., коли всілякі інвестори мали до 80% річних у валюті?
Конкретизуйте питання будь ласка. Я теж вмію задавати цікаві питання. Наприклад: Чому на форумі деякі дописувачі задають питання із одного речення при тому що відповіді на такі питання - це як мінімум кілька сторінок тексту? От серйозно (щиро вас запитую) до чого ось це ваше питання? Якщо ви скептик, то Ок. У вас вжє є своя точка зору яку ви не збираєтесь змінювати. Краще детально розповісти про свою точку зору замість задавати такі питання? Ось іще із тієї ж "опери". Тут правда не питання, а впевнена думка "експерта".
bamper написав:Піраміда вийшла на нуль.
Не потрібно зараз зайвої полеміки, сентиментальності та іншого аналізу особистості та абстрактних порівнянь. Конкретизую питання за фактом. Вами було зазначено, що цитую:
"Погасити борги нам допоможуть."
На підставі яких документів чи заяв яких офіційних осіб було зроблено такий висновок та написано таке безапеляційне твердження?
Український уряд ставить мету наростити доларовий ВВП у 6,2 раза за десять років до $1 трлн. Для цього щорічно ВВП має зростати на 20%. Про це заявила перша віцепрем'єр – міністерка економіки Юлія Свириденко на Конференції з відновлення України в Лондоні. Згідно з оцінками Мінфіну, у 2022 році ВВП України впав із понад $200 млрд до $161 млрд. Зростання за десять років до $1 трлн означає щорічне збільшення номінального ВВП України в доларах на 20%. Свириденко зазначила, що відновлення України потребуватиме від $500 млрд до $900 млрд, значну частину з яких становитимуть приватні інвестиції.
Realist написав:Вітаю Вчора відбулось чудове розміщення ОВДП. до державного бюджету залучено 31 405 320 082,01 грн Тому фактично перепозичили ще на рік.
Піраміда вийшла на нуль.
Вчора бачив цей сумнівний рекорд і дивувався, що ніхто не пише і не коментує. Ну це якби не зовсім 0, наступного року треба буде перезичати вже 36 млрд, щоб мати такий 0. Чи це схема 2019 р., коли всілякі інвестори мали до 80% річних у валюті?
ви ніколи не мали справи з кредитами юридичних осіб? це явище маю назву - перекредитовка. старий кредит гасиш, новий береш. в цю ОВДП грають роками, якщо 75% ОВДП у банків - це держбанки
але гасити ОВДП ніхто не збирається - це політика поточної влади - кожен рік ОВДП збільшується десь на 200 ярдів грн з 2019 року. й в 2023 році теж закладено зростання ОВДП.