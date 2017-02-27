Наприклад: ЄС готовий покривати до 2027 року майже половину фінансових потреб України https://ua.news/ua/money/es-gotov-pokry ... ej-ukrayny А взагалі це видно "неозброєним оком", бо фактично нам 50% витрат закриває міжнародна фінансова допомога з різних джерел і поки не видно кінця-краю цій манні небесній. Дякувати Богу та нашим партнерам.
Наприклад: ЄС готовий покривати до 2027 року майже половину фінансових потреб України https://ua.news/ua/money/es-gotov-pokry ... ej-ukrayny А взагалі це видно "неозброєним оком", бо фактично нам 50% витрат закриває міжнародна фінансова допомога з різних джерел і поки не видно кінця-краю цій манні небесній. Дякувати Богу та нашим партнерам.
вже написав - погашення ОВДП все одно не передбачено, навпаки зростання
Наприклад: ЄС готовий покривати до 2027 року майже половину фінансових потреб України https://ua.news/ua/money/es-gotov-pokry ... ej-ukrayny А взагалі це видно "неозброєним оком", бо фактично нам 50% витрат закриває міжнародна фінансова допомога з різних джерел і поки не видно кінця-краю цій манні небесній. Дякувати Богу та нашим партнерам.
Не видно залежності, як нові кредити допоможуть саме погасити борги.
За її словами, це фінансування здійснюватиметься у вигляді європейських грантів, кредитів, а також за рахунок заморожених раніше російських активів.
50 млрд (по 2027 рік) - це 1 млрд на місяць, при поточній потребі та поверненні боргів це взагалі нема про що говорити. І де у цій схемі - розвиток економіки?
Востаннє редагувалось Прораб в Сер 21 чер, 2023 22:46, всього редагувалось 1 раз.
Прораб написав:50 млрд (по 2027 рік) - це 1 млрд на місяць, при поточній потребі та поверненні боргів це взагалі нема про що говорити.
Шановний, не забувайте, що можуть і не давати. Ви спочатку дякую скажіть, а потім вже критикуйте.
Прораб написав:І де у цій схемі - розвиток економіки?
Ну ми ж не належимо до членів тієї делегації яка поїхала в Лондон показувати свою фантазію (насправді на фуршет і місто подивитись). Ріст економіки у країні в якій йде війна не можливий. Що би там не говорили наші в Лондоні і які перспективи вони не малювали, все це не вартує нічого допоки не буде вирішено питання війни та ризиків повязаних із нею. Нагадаю. Ніхто не вірив, що пітун наважиться напасти. Потім ніхто не вірив, що підірвуть каховську ГЕС. Тепер ніхто не вірить що підірвуть Запорізьку АЕС або використають тактичну ядерну боєголовку. Росту не буде. Найближчі роки наша ціль - вийти на показники 21 року. А якщо ви подивитесь на демографію та на мобілізацію (якої не має), то через рік не буде ким працювати. А наші жінки від безвиході просто поїдуть закордон. Резюме. Робимо все можливе, щоб А) Закінчити війну (перемогою) Б) Втратити якомога менше під час виконання пункту А. В) Мати максимально можливі "стартові" позиції після виконання пункту А. І якщо для цього зараз потрібно позичати під такі відсотки - позичаємо. Бо якщо не позичимо, то завтра може не бути. У мене все. Добраніч.
fler написав:Український уряд ставить мету наростити доларовий ВВП у 6,2 раза за десять років до $1 трлн. Для цього щорічно ВВП має зростати на 20%. Про це заявила перша віцепрем'єр – міністерка економіки Юлія Свириденко на Конференції з відновлення України в Лондоні. Згідно з оцінками Мінфіну, у 2022 році ВВП України впав із понад $200 млрд до $161 млрд. Зростання за десять років до $1 трлн означає щорічне збільшення номінального ВВП України в доларах на 20%. Свириденко зазначила, що відновлення України потребуватиме від $500 млрд до $900 млрд, значну частину з яких становитимуть приватні інвестиції.
Прораб написав:У жодній заяві за вказаними посиланнями немає інформації про допомогу у погашенні/списанні боргів.
Так про це я відразу написав ось тут Ось ця фраза: Фінансова допомога (із закордону) не може йти на військо. А от на бюджетні витрати (соціалку) може йти. Відповідно вивільняється ресурс (податки які ми збираємо) який можна направити на погашення облігацій.
Прораб написав:Кредити це лише нарощування боргів та збільшення залежності.
Без кредитів (боргів) не має розвитку, а в нашому випадку "стояння на місці", щоб не впасти ще глибше. Коли в тебе "в хаті війна" то хвилюватись повинен не позичальник, а той хто віддає свої гроші в обмін на обіцянку виплатити борг потім із певною дохідністю.
Прораб написав:50 млрд (по 2027 рік) - це 1 млрд на місяць, при поточній потребі та поверненні боргів це взагалі нема про що говорити.
Шановний, не забувайте, що можуть і не давати. Ви спочатку дякую скажіть, а потім вже критикуйте.
Прораб написав:І де у цій схемі - розвиток економіки?
Ну ми ж не належимо до членів тієї делегації яка поїхала в Лондон показувати свою фантазію (насправді на фуршет і місто подивитись). Ріст економіки у країні в якій йде війна не можливий. Що би там не говорили наші в Лондоні і які перспективи вони не малювали, все це не вартує нічого допоки не буде вирішено питання війни та ризиків повязаних із нею. Нагадаю. Ніхто не вірив, що пітун наважиться напасти. Потім ніхто не вірив, що підірвуть каховську ГЕС. Тепер ніхто не вірить що підірвуть Запорізьку АЕС або використають тактичну ядерну боєголовку. Росту не буде. Найближчі роки наша ціль - вийти на показники 21 року. А якщо ви подивитесь на демографію та на мобілізацію (якої не має), то через рік не буде ким працювати. А наші жінки від безвиході просто поїдуть закордон. Резюме. Робимо все можливе, щоб А) Закінчити війну (перемогою) Б) Втратити якомога менше під час виконання пункту А. В) Мати максимально можливі "стартові" позиції після виконання пункту А. І якщо для цього зараз потрібно позичати під такі відсотки - позичаємо. Бо якщо не позичимо, то завтра може не бути. У мене все. Добраніч.
Дякую – має відношення до пов'язаних особистостей, це їхня прерогатива на поточний момент. Від себе можете робити будь-що, поради мені не потрібні. Крім забаганок та прикрас - немає логічної відповідності у вказаних вами тезах, прочитайте та проаналізуйте все самі, без емоцій, стане зрозуміліше.