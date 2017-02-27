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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10590105911059210593
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 22:15

  Прораб написав:
  Realist написав:Погасити борги нам допоможуть.

Хто та яким документом це регламентується?


Наприклад:
ЄС готовий покривати до 2027 року майже половину фінансових потреб України https://ua.news/ua/money/es-gotov-pokry ... ej-ukrayny
А взагалі це видно "неозброєним оком", бо фактично нам 50% витрат закриває міжнародна фінансова допомога з різних джерел і поки не видно кінця-краю цій манні небесній. Дякувати Богу та нашим партнерам.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 22:18

  fler написав:
  Прораб написав:
  Realist написав:Погасити борги нам допоможуть.

Хто та яким документом це регламентується?


Наприклад:
ЄС готовий покривати до 2027 року майже половину фінансових потреб України https://ua.news/ua/money/es-gotov-pokry ... ej-ukrayny
А взагалі це видно "неозброєним оком", бо фактично нам 50% витрат закриває міжнародна фінансова допомога з різних джерел і поки не видно кінця-краю цій манні небесній. Дякувати Богу та нашим партнерам.

вже написав - погашення ОВДП все одно не передбачено, навпаки зростання
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 22:38

  fler написав:
  Прораб написав:
  Realist написав:Погасити борги нам допоможуть.

Хто та яким документом це регламентується?


Наприклад:
ЄС готовий покривати до 2027 року майже половину фінансових потреб України https://ua.news/ua/money/es-gotov-pokry ... ej-ukrayny
А взагалі це видно "неозброєним оком", бо фактично нам 50% витрат закриває міжнародна фінансова допомога з різних джерел і поки не видно кінця-краю цій манні небесній. Дякувати Богу та нашим партнерам.


Не видно залежності, як нові кредити допоможуть саме погасити борги.
За її словами, це фінансування здійснюватиметься у вигляді європейських грантів, кредитів, а також за рахунок заморожених раніше російських активів.

50 млрд (по 2027 рік) - це 1 млрд на місяць, при поточній потребі та поверненні боргів це взагалі нема про що говорити.
І де у цій схемі - розвиток економіки?
Востаннє редагувалось Прораб в Сер 21 чер, 2023 22:46, всього редагувалось 1 раз.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 22:45

  Прораб написав:Не потрібно зараз зайвої полеміки, сентиментальності та іншого аналізу особистості та абстрактних порівнянь.
Конкретизую питання за фактом.
Вами було зазначено, що цитую:
"Погасити борги нам допоможуть."

На підставі яких документів чи заяв яких офіційних осіб було зроблено такий висновок та написано таке безапеляційне твердження?

Ооо... Зачепило. Це добре. Значить питання дійсно щире. Та й форум трішки ожив під вечір.
Документів ніяких не має, бо нам (вам) їх ніхто не винен.
Із останнього, що на слуху:
Президентка Єврокомісії пропонує виділити 50 млрд євро допомоги Україні
або
Єврокомісія виділяє Україні чергові 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги
Це четверта виплата із загальної суми в 18 млрд євро.
або ось тут всього по-трошки від США (кілька статей)
ФІНАНСОВА ДОПОМОГА США УКРАЇНІ всі публікації по тегу
+ Японія, +Канада (пошукайте самі)
Я вичерпно відповів на ваше питання чи все-таки потрібен документ?
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 22:58

  Realist написав:
  Прораб написав:Не потрібно зараз зайвої полеміки, сентиментальності та іншого аналізу особистості та абстрактних порівнянь.
Конкретизую питання за фактом.
Вами було зазначено, що цитую:
"Погасити борги нам допоможуть."

На підставі яких документів чи заяв яких офіційних осіб було зроблено такий висновок та написано таке безапеляційне твердження?

Ооо... Зачепило. Це добре. Значить питання дійсно щире. Та й форум трішки ожив під вечір.
Документів ніяких не має, бо нам (вам) їх ніхто не винен.
Із останнього, що на слуху:
Президентка Єврокомісії пропонує виділити 50 млрд євро допомоги Україні
або
Єврокомісія виділяє Україні чергові 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги
Це четверта виплата із загальної суми в 18 млрд євро.
або ось тут всього по-трошки від США (кілька статей)
ФІНАНСОВА ДОПОМОГА США УКРАЇНІ всі публікації по тегу
+ Японія, +Канада (пошукайте самі)
Я вичерпно відповів на ваше питання чи все-таки потрібен документ?

У жодній заяві за вказаними посиланнями немає інформації про допомогу у погашенні/списанні боргів.
Кредити це лише нарощування боргів та збільшення залежності.
Так цього достатньо.
Востаннє редагувалось Прораб в Сер 21 чер, 2023 23:00, всього редагувалось 1 раз.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 23:00

  Прораб написав:50 млрд (по 2027 рік) - це 1 млрд на місяць, при поточній потребі та поверненні боргів це взагалі нема про що говорити.


Шановний, не забувайте, що можуть і не давати. Ви спочатку дякую скажіть, а потім вже критикуйте.
  Прораб написав:І де у цій схемі - розвиток економіки?

Ну ми ж не належимо до членів тієї делегації яка поїхала в Лондон показувати свою фантазію (насправді на фуршет і місто подивитись).
Ріст економіки у країні в якій йде війна не можливий. Що би там не говорили наші в Лондоні і які перспективи вони не малювали, все це не вартує нічого допоки не буде вирішено питання війни та ризиків повязаних із нею.
Нагадаю. Ніхто не вірив, що пітун наважиться напасти. Потім ніхто не вірив, що підірвуть каховську ГЕС. Тепер ніхто не вірить що підірвуть Запорізьку АЕС або використають тактичну ядерну боєголовку.
Росту не буде. Найближчі роки наша ціль - вийти на показники 21 року. А якщо ви подивитесь на демографію та на мобілізацію (якої не має), то через рік не буде ким працювати. А наші жінки від безвиході просто поїдуть закордон.
Резюме.
Робимо все можливе, щоб А) Закінчити війну (перемогою) Б) Втратити якомога менше під час виконання пункту А. В) Мати максимально можливі "стартові" позиції після виконання пункту А.
І якщо для цього зараз потрібно позичати під такі відсотки - позичаємо. Бо якщо не позичимо, то завтра може не бути.
У мене все. Добраніч.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 23:07

  fler написав:Український уряд ставить мету наростити доларовий ВВП у 6,2 раза за десять років до $1 трлн. :shock: Для цього щорічно ВВП має зростати на 20%.
Про це заявила перша віцепрем'єр – міністерка економіки Юлія Свириденко на Конференції з відновлення України в Лондоні.
Згідно з оцінками Мінфіну, у 2022 році ВВП України впав із понад $200 млрд до $161 млрд. Зростання за десять років до $1 трлн означає щорічне збільшення номінального ВВП України в доларах на 20%.
Свириденко зазначила, що відновлення України потребуватиме від $500 млрд до $900 млрд, значну частину з яких становитимуть приватні інвестиції. :shock:

Нью Васюки :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 23:09

  Прораб написав:У жодній заяві за вказаними посиланнями немає інформації про допомогу у погашенні/списанні боргів.

Так про це я відразу написав ось тут
Ось ця фраза: Фінансова допомога (із закордону) не може йти на військо. А от на бюджетні витрати (соціалку) може йти. Відповідно вивільняється ресурс (податки які ми збираємо) який можна направити на погашення облігацій.
  Прораб написав:Кредити це лише нарощування боргів та збільшення залежності.

Без кредитів (боргів) не має розвитку, а в нашому випадку "стояння на місці", щоб не впасти ще глибше. Коли в тебе "в хаті війна" то хвилюватись повинен не позичальник, а той хто віддає свої гроші в обмін на обіцянку виплатити борг потім із певною дохідністю.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 23:12

  Realist написав:
  Прораб написав:50 млрд (по 2027 рік) - це 1 млрд на місяць, при поточній потребі та поверненні боргів це взагалі нема про що говорити.


Шановний, не забувайте, що можуть і не давати. Ви спочатку дякую скажіть, а потім вже критикуйте.
  Прораб написав:І де у цій схемі - розвиток економіки?

Ну ми ж не належимо до членів тієї делегації яка поїхала в Лондон показувати свою фантазію (насправді на фуршет і місто подивитись).
Ріст економіки у країні в якій йде війна не можливий. Що би там не говорили наші в Лондоні і які перспективи вони не малювали, все це не вартує нічого допоки не буде вирішено питання війни та ризиків повязаних із нею.
Нагадаю. Ніхто не вірив, що пітун наважиться напасти. Потім ніхто не вірив, що підірвуть каховську ГЕС. Тепер ніхто не вірить що підірвуть Запорізьку АЕС або використають тактичну ядерну боєголовку.
Росту не буде. Найближчі роки наша ціль - вийти на показники 21 року. А якщо ви подивитесь на демографію та на мобілізацію (якої не має), то через рік не буде ким працювати. А наші жінки від безвиході просто поїдуть закордон.
Резюме.
Робимо все можливе, щоб А) Закінчити війну (перемогою) Б) Втратити якомога менше під час виконання пункту А. В) Мати максимально можливі "стартові" позиції після виконання пункту А.
І якщо для цього зараз потрібно позичати під такі відсотки - позичаємо. Бо якщо не позичимо, то завтра може не бути.
У мене все. Добраніч.

Дякую – має відношення до пов'язаних особистостей, це їхня прерогатива на поточний момент. Від себе можете робити будь-що, поради мені не потрібні.
Крім забаганок та прикрас - немає логічної відповідності у вказаних вами тезах, прочитайте та проаналізуйте все самі, без емоцій, стане зрозуміліше.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 23:22

  Realist написав:
  Прораб написав:У жодній заяві за вказаними посиланнями немає інформації про допомогу у погашенні/списанні боргів.

Так про це я відразу написав ось тут
Ось ця фраза: Фінансова допомога (із закордону) не може йти на військо. А от на бюджетні витрати (соціалку) може йти. Відповідно вивільняється ресурс (податки які ми збираємо) який можна направити на погашення облігацій.

Це ще не факт спрямування (на погашення), а лише можливе припущення та можливо акт доброї волі за існуючих можливостей.
Прораб
 
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