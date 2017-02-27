Додано: Сер 21 чер, 2023 23:00

Прораб написав: 50 млрд (по 2027 рік) - це 1 млрд на місяць, при поточній потребі та поверненні боргів це взагалі нема про що говорити. 50 млрд (по 2027 рік) - це 1 млрд на місяць, при поточній потребі та поверненні боргів це взагалі нема про що говорити.

Прораб написав: І де у цій схемі - розвиток економіки? І де у цій схемі - розвиток економіки?

Шановний, не забувайте, що можуть і не давати. Ви спочатку дякую скажіть, а потім вже критикуйте.Ну ми ж не належимо до членів тієї делегації яка поїхала в Лондон показувати свою фантазію (насправді на фуршет і місто подивитись).Ріст економіки у країні в якій йде війна не можливий. Що би там не говорили наші в Лондоні і які перспективи вони не малювали, все це не вартує нічого допоки не буде вирішено питання війни та ризиків повязаних із нею.Нагадаю. Ніхто не вірив, що пітун наважиться напасти. Потім ніхто не вірив, що підірвуть каховську ГЕС. Тепер ніхто не вірить що підірвуть Запорізьку АЕС або використають тактичну ядерну боєголовку.Росту не буде. Найближчі роки наша ціль - вийти на показники 21 року. А якщо ви подивитесь на демографію та на мобілізацію (якої не має), то через рік не буде ким працювати. А наші жінки від безвиході просто поїдуть закордон.Резюме.Робимо все можливе, щоб А) Закінчити війну (перемогою) Б) Втратити якомога менше під час виконання пункту А. В) Мати максимально можливі "стартові" позиції після виконання пункту А.І якщо для цього зараз потрібно позичати під такі відсотки - позичаємо. Бо якщо не позичимо, то завтра може не бути.У мене все. Добраніч.