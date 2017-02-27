RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10591105921059310594
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 08:00

  Ой+ написав:
  Shaman написав:й не пишіть оцю дурню про 80% річних в валюті

Хамство на гілці заразне. Я вже давав різні посилання, на які відповідь "я так відчуваю" і зараз щось подібне, читайте цю статтю і вивчайте таблицю особливо останній стовпчик https://zn.ua/ukr/macrolevel/investor-r ... 9908_.html, повільно ворушачи губами.
  Ой+ написав:Платить до 63% річних у валюті - див. останній стовпець:
Зображення

На жаль зараз вже можу знайти чіткий посилання на 80%, але думаю зрозуміло, що на певних відрізках така дохідність була можлива.
Зараз на короткостроці також непогано вийшло за рахунок укріпляжу і %, якщо за 3 міс 10+5, то маємо 60% річних у валюті.
Мінфін з НБУ діє не перший раз врізнобій - коли грн падає, то і ставки низькі, коли ж її укріпляють, то і ставки підскакують. І є тінь сумніву, що для певних осіб це не секрет і не удача.
ОВДП може і будуть намагатись нарощувати, але коли обслуговування сягне половини і більше всіх доходів бюджету, то це буде складнувато.
Так як живу в Україні і виїжджати не збираюсь, то мене тенденції стрімкого росту боргів, які впадуть на дітей, не тішать. Вважаю що і зараз є значні резерви для економії на різних рівнях.
...

а я вже коментував саме цю статтю.

теоретично, якщо хтось вчасно купив-продав, то міг отримати ці 80%. але це ніякий не інсайд, як натякають в цій статті, бо в січні 2019 ніхто ще не знав про велике надходження грошей від іноземців влітку й що це призведе до такого укріплення гривні (там були ще фактори). дурня в тому, що це тенденційна подача матеріалу - й це видно неозброєним оком. але тоді все хто переклав гроші з валюти в грн - заробили умовний прибуток - але це було лише випадково, бо цілеспрямовано це не робили.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3612
З нами з: 29.09.19
Подякував: 447 раз.
Подякували: 1039 раз.
 
Профіль
1
3
  #<1 ... 10591105921059310594
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3286, 3287, 3288
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32873 36178350
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 чер, 2023 19:36
Кучинелли
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 180, 181, 182
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1811 12902714
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 чер, 2023 12:57
Ой+
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22902962
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2901)
22.06.2023 08:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.