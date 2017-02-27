Ой+ написав:Платить до 63% річних у валюті - див. останній стовпець:
На жаль зараз вже можу знайти чіткий посилання на 80%, але думаю зрозуміло, що на певних відрізках така дохідність була можлива. Зараз на короткостроці також непогано вийшло за рахунок укріпляжу і %, якщо за 3 міс 10+5, то маємо 60% річних у валюті. Мінфін з НБУ діє не перший раз врізнобій - коли грн падає, то і ставки низькі, коли ж її укріпляють, то і ставки підскакують. І є тінь сумніву, що для певних осіб це не секрет і не удача. ОВДП може і будуть намагатись нарощувати, але коли обслуговування сягне половини і більше всіх доходів бюджету, то це буде складнувато. Так як живу в Україні і виїжджати не збираюсь, то мене тенденції стрімкого росту боргів, які впадуть на дітей, не тішать. Вважаю що і зараз є значні резерви для економії на різних рівнях. ...
а я вже коментував саме цю статтю.
теоретично, якщо хтось вчасно купив-продав, то міг отримати ці 80%. але це ніякий не інсайд, як натякають в цій статті, бо в січні 2019 ніхто ще не знав про велике надходження грошей від іноземців влітку й що це призведе до такого укріплення гривні (там були ще фактори). дурня в тому, що це тенденційна подача матеріалу - й це видно неозброєним оком. але тоді все хто переклав гроші з валюти в грн - заробили умовний прибуток - але це було лише випадково, бо цілеспрямовано це не робили.