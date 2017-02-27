Shaman написав: й не пишіть оцю дурню про 80% річних в валюті й не пишіть оцю дурню про 80% річних в валюті

Ой+ написав: Платить до 63% річних у валюті - див. останній стовпець:



Платить до 63% річних у валюті - див. останній стовпець:

Хамство на гілці заразне. Я вже давав різні посилання, на які відповідь "я так відчуваю" і зараз щось подібне, читайте цю статтю і вивчайте таблицю особливо останній стовпчик, повільно ворушачи губами.На жаль зараз вже можу знайти чіткий посилання на 80%, але думаю зрозуміло, що на певних відрізках така дохідність була можлива.Зараз на короткостроці також непогано вийшло за рахунок укріпляжу і %, якщо за 3 міс 10+5, то маємо 60% річних у валюті.Мінфін з НБУ діє не перший раз врізнобій - коли грн падає, то і ставки низькі, коли ж її укріпляють, то і ставки підскакують. І є тінь сумніву, що для певних осіб це не секрет і не удача.ОВДП може і будуть намагатись нарощувати, але коли обслуговування сягне половини і більше всіх доходів бюджету, то це буде складнувато.Так як живу в Україні і виїжджати не збираюсь, то мене тенденції стрімкого росту боргів, які впадуть на дітей, не тішать. Вважаю що і зараз є значні резерви для економії на різних рівнях....