Ой+ написав:Платить до 63% річних у валюті - див. останній стовпець:
На жаль зараз вже можу знайти чіткий посилання на 80%, але думаю зрозуміло, що на певних відрізках така дохідність була можлива. Зараз на короткостроці також непогано вийшло за рахунок укріпляжу і %, якщо за 3 міс 10+5, то маємо 60% річних у валюті. Мінфін з НБУ діє не перший раз врізнобій - коли грн падає, то і ставки низькі, коли ж її укріпляють, то і ставки підскакують. І є тінь сумніву, що для певних осіб це не секрет і не удача. ОВДП може і будуть намагатись нарощувати, але коли обслуговування сягне половини і більше всіх доходів бюджету, то це буде складнувато. Так як живу в Україні і виїжджати не збираюсь, то мене тенденції стрімкого росту боргів, які впадуть на дітей, не тішать. Вважаю що і зараз є значні резерви для економії на різних рівнях. ...
а я вже коментував саме цю статтю.
теоретично, якщо хтось вчасно купив-продав, то міг отримати ці 80%. але це ніякий не інсайд, як натякають в цій статті, бо в січні 2019 ніхто ще не знав про велике надходження грошей від іноземців влітку й що це призведе до такого укріплення гривні (там були ще фактори). дурня в тому, що це тенденційна подача матеріалу - й це видно неозброєним оком. але тоді все хто переклав гроші з валюти в грн - заробили умовний прибуток - але це було лише випадково, бо цілеспрямовано це не робили.
Національний банк з початку повномасштабного вторгнення запровадив адміністративні обмеження з метою зберегти контрольованість валютного ринку, захистити золотовалютні резерви, запобігти непродуктивному відпливу капіталу та сприяти зниженню девальваційного тиску, водночас створивши умови для забезпечення економічної діяльності.
Однак із часом ефективність таких обмежень послаблюється, натомість обмежувальний вплив на економічну активність посилюється. Отже, проведення валютної лібералізації в осяжній перспективі стає дедалі актуальнішим.
Національний банк розробляє дорожню карту послаблення валютних обмежень. Вона є одним із елементів стратегії валютно-курсової політики, яка також включатиме в себе питання відновлення курсової гнучкості та повернення до інфляційного таргетування. Підготовка стратегії є структурним маяком нової програми розширеного фінансування з МВФ, який має бути виконаний до кінця червня 2023 року.
Дорожня карта визначатиме пріоритетність пом'якшення валютних обмежень, ураховуючи баланс переваг та недоліків від їх застосування. Насамперед послаблюватимуться ті обмеження, що найбільше викривлюють ринкові механізми та/або заважають нормальній бізнес-діяльності.
Спочатку вживатимуться заходи, спрямовані на мінімізацію множинності курсів, послаблення обмежень за торговими операціями, а також заходи зі сприяння надходження нових позик та інвестицій. Заходи, пов'язані з питаннями торгового фінансування та валютних ризиків банків, а також послаблення обмежень за капітальними операціями, запроваджуватимуться на наступних етапах валютної лібералізації.
Пом'якшення тимчасових валютних обмежень відбуватиметься поступово та не прив'язуватиметься до конкретних дат. Під час ухвалення відповідних рішень Національний банк орієнтуватиметься на наявність необхідних макроекономічних передумов та ґрунтовний аналіз впливу таких кроків на валютний ринок та економіку.
"Ми свідомі того, що адміністративні обмеження виконують, але поступово вичерпують свою функцію. Наразі бізнес потребує "валютного кисню" для ще більшої адаптивності та розвитку. Водночас воєнні ризики залишаються вагомими, а валютні ресурси – обмеженими. Ми ухвалюватимемо рішення про послаблення тих чи інших валютних обмежень, зважаючи на те, яку додану вартість це матиме для української економіки. Будемо рухатися так швидко і амбітно, як нам дозволятимуть макроумови, маючи головним пріоритетом збереження макрофінансової стабільності ", – підкреслив Андрій Пишний.
flyman написав:залучали під 10% перепозичили під 18%+
при інфляції 20%+ навіть в мінус
Ну так, а я про що? Нормально перепозичили. В даних конкретних умовах дохідність не є "кримінальною" та відповідає поточній ситуації. Але ж ні. Все одно є незадоволені
Ой+ написав:Вчора бачив цей сумнівний рекорд і дивувався, що ніхто не пише і не коментує. Ну це якби не зовсім 0, наступного року треба буде перезичати вже 36 млрд, щоб мати такий 0. Чи це схема 2019 р., коли всілякі інвестори мали до 80% річних у валюті?
держборг США за 5 років виріс більше як в півтора рази, від 20трлн до 3трлн, а ставка резервування майже в 3 рази від 2% майже до 6%, (в нас, від 10% до 25% що співмпірно)
"і ці люди забороняють пальцем колупатися в носі" (с)
asti написав:Так що там, можна вже кормити зелені тумби нікому не потрібним?
Писали, що вже "покормили".
Отзывы разные по этому поводу. Одни говорят, что терминал "принял" все банкноты USD "без вопросов". А у некоторых людей - "не принял" все банкноты USD, часть "вернул" обратно...
Тут главный вопрос не в том, принял или не принял, а в том, какими купюрами потом будут выдавать с приват-вклада. Если засовывать в терминал "тряпье", то потом и получить можно такое же! Формально, если купюра целая, не порисованная, и не потертая в хлам, то есть соответствующая требованиям НБУ, то она является полностью действующей денежкой. И по фиг какого она года выпуска. А то, что в таком состоянии ее обменки не берут или берут с дисконтом в 20-30%, то уже проблемы индейцев, а не банкиров.
Обменки продолжают который день светить 36.50 на прием. "Приват" ставит 36.75. Вот и вся любовь! Если у кого откровенный хлам купюры по состоянию, то конечно лучше по 36.75 попробовать сдать тумбе, чем по 25-28 обменкам.
Эти зажравшиеся барыги купюры 1996 и более ранние вообще не хотят принимать, даже в идеальном состоянии! Знакомая в нормальной обменке сказала, что у них негласный приказ брать только с 2000 года и то только идеал, а так от 2003.