Victor8 написав: Zochan написав: Писали, що вже "покормили". Писали, що вже "покормили".

Отзывы разные по этому поводу.

Одни говорят, что терминал "принял" все банкноты USD "без вопросов".

А у некоторых людей - "не принял" все банкноты USD, часть "вернул" обратно... Отзывы разные по этому поводу.Одни говорят, что терминал "принял" все банкноты USD "без вопросов".А у некоторых людей - "не принял" все банкноты USD, часть "вернул" обратно...

Тут главный вопрос не в том, принял или не принял, а в том, какими купюрами потом будут выдавать с приват-вклада. Если засовывать в терминал "тряпье", то потом и получить можно такое же!Формально, если купюра целая, не порисованная, и не потертая в хлам, то есть соответствующая требованиям НБУ, то она является полностью действующей денежкой. И по фиг какого она года выпуска. А то, что в таком состоянии ее обменки не берут или берут с дисконтом в 20-30%, то уже проблемы индейцев, а не банкиров.Обменки продолжают который день светить 36.50 на прием. "Приват" ставит 36.75. Вот и вся любовь! Если у кого откровенный хлам купюры по состоянию, то конечно лучше по 36.75 попробовать сдать тумбе, чем по 30-33 обменкам.