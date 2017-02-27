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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 22 чер, 2023 14:50
yuri_m написав: Victor8 написав: Zochan написав:
Писали, що вже "покормили".
Отзывы разные по этому поводу.
Одни говорят, что терминал "принял" все банкноты USD "без вопросов".
А у некоторых людей - "не принял" все банкноты USD, часть "вернул" обратно...
Тут главный вопрос не в том, принял или не принял, а в том, какими купюрами потом будут выдавать с приват-вклада. Если засовывать в терминал "тряпье", то потом и получить можно такое же!
Формально, если купюра целая, не порисованная, и не потертая в хлам, то есть соответствующая требованиям НБУ, то она является полностью действующей денежкой. И по фиг какого она года выпуска. А то, что в таком состоянии ее обменки не берут или берут с дисконтом в 20-30%, то уже проблемы индейцев, а не банкиров.
Обменки продолжают который день светить 36.50 на прием. "Приват" ставит 36.75. Вот и вся любовь! Если у кого откровенный хлам купюры по состоянию, то конечно лучше по 36.75 попробовать сдать тумбе, чем по 30-33 обменкам.
Когда клиент забирает USD с приват-вклада, то у него есть право выбора, какие USD забирать.
Например: "Хочу только синие USD, в идеальном состоянии, лучше из новой пачки, с номерами подряд"
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Victor8
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Додано: Чет 22 чер, 2023 15:21
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............22.06.2023..........23.06.2023
дата розрахунку.............21.06.2023...........22.06.2023
Євро................................39,9494................40,1852
...+0.59%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0989
(вчера 1.0925)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.09
(вчера 102.55).
Вечером доллар достаточно существенно просел, обновив 1.5-месячный минимум, после чего стабилизировался на новом уровне.
Victor8 написав:
Например: "Хочу только синие USD, в идеальном состоянии, лучше из новой пачки, с номерами подряд"
Ответ кассира: "Подождите, пожалуйста, минут 15, я сейчас напечатаю"
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Сибарит
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Додано: Чет 22 чер, 2023 15:30
Сибарит написав: Victor8 написав:
Например: "Хочу только синие USD, в идеальном состоянии, лучше из новой пачки, с номерами подряд"
Ответ кассира:
"Подождите, пожалуйста, минут 15, я сейчас напечатаю"
"и да, а Вам на матовой бумаге или на глянцевой?"
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