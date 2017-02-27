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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 22 чер, 2023 14:50
yuri_m написав: Victor8 написав: Zochan написав:
Писали, що вже "покормили".
Отзывы разные по этому поводу.
Одни говорят, что терминал "принял" все банкноты USD "без вопросов".
А у некоторых людей - "не принял" все банкноты USD, часть "вернул" обратно...
Тут главный вопрос не в том, принял или не принял, а в том, какими купюрами потом будут выдавать с приват-вклада. Если засовывать в терминал "тряпье", то потом и получить можно такое же!
Формально, если купюра целая, не порисованная, и не потертая в хлам, то есть соответствующая требованиям НБУ, то она является полностью действующей денежкой. И по фиг какого она года выпуска. А то, что в таком состоянии ее обменки не берут или берут с дисконтом в 20-30%, то уже проблемы индейцев, а не банкиров.
Обменки продолжают который день светить 36.50 на прием. "Приват" ставит 36.75. Вот и вся любовь! Если у кого откровенный хлам купюры по состоянию, то конечно лучше по 36.75 попробовать сдать тумбе, чем по 30-33 обменкам.
Когда клиент забирает USD с приват-вклада, то у него есть право выбора, какие USD забирать.
Например: "Хочу только синие USD, в идеальном состоянии, лучше из новой пачки, с номерами подряд"
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Victor8
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Додано: Чет 22 чер, 2023 15:21
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............22.06.2023..........23.06.2023
дата розрахунку.............21.06.2023...........22.06.2023
Євро................................39,9494................40,1852
...+0.59%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0989
(вчера 1.0925)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.09
(вчера 102.55).
Вечером доллар достаточно существенно просел, обновив 1.5-месячный минимум, после чего стабилизировался на новом уровне.
Victor8 написав:
Например: "Хочу только синие USD, в идеальном состоянии, лучше из новой пачки, с номерами подряд"
Ответ кассира: "Подождите, пожалуйста, минут 15, я сейчас напечатаю"
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Додано: Чет 22 чер, 2023 15:30
Сибарит написав: Victor8 написав:
Например: "Хочу только синие USD, в идеальном состоянии, лучше из новой пачки, с номерами подряд"
Ответ кассира:
"Подождите, пожалуйста, минут 15, я сейчас напечатаю"
"и да, а Вам на матовой бумаге или на глянцевой?"
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Додано: Чет 22 чер, 2023 16:12
yuri_m написав:Обменки продолжают который день светить 36.50 на прием
. "Приват" ставит 36.75. Вот и вся любовь!
Знакомая в нормальной обменке
сказала, что у них негласный приказ брать только с 2000 года и то только идеал, а так от 2003.
Дисонанс.
В нормальних обмінках 37.00 і вище. Навіть у Львові.
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Додано: Чет 22 чер, 2023 16:29
Пріватовські тумби працюют. Зранку зкормив як евро так і долари. Але у мене були у доброму стані. Декілька було з надривом, але раніше на таке ніхто не звертав уваги, тільки зараз дуже прискіпливо почали дивитись.
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Додано: Чет 22 чер, 2023 16:43
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подтвердила, что Европейский союз перечислил Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро.
«Сегодня мы выплачиваем еще 1,5 млрд евро для Украины макрофинансовой помощи. Мы помогаем сохранить услуги и инфраструктуру Украины на плаву в ее смелой борьбе за свободу», — подчеркнула глава Еврокомиссии.
Она подчеркнула, что Евросоюз будет финансово поддерживать Украину минимум до 2027 года.
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Додано: Чет 22 чер, 2023 17:17
flyman написав: Realist написав: flyman написав:
залучали під 10% перепозичили під 18%+
при інфляції 20%+ навіть в мінус
Ну так, а я про що? Нормально перепозичили. В даних конкретних умовах дохідність не є "кримінальною" та відповідає поточній ситуації.
Але ж ні. Все одно є незадоволені
Ой+ написав:
Вчора бачив цей сумнівний рекорд і дивувався, що ніхто не пише і не коментує.
Ну це якби не зовсім 0, наступного року треба буде перезичати вже 36 млрд, щоб мати такий 0.
Чи це схема 2019 р., коли всілякі інвестори мали до 80% річних у валюті?
держборг США за 5 років виріс більше як в півтора рази, від 20трлн до 3трлн
,
а ставка резервування майже в 3 рази від 2% майже до 6%, (в нас, від 10% до 25% що співмпірно)
"і ці люди забороняють пальцем колупатися в носі" (с)
я не з першого разу зрозумів до якої величини зріс держборг США -й це я трохи маю уявлення, чому він дорівнює, тому вирішив це ребус
й все одно - навіть після зростання ставка 6% (що космос). а в нас нормальні 25% річних. вже писали, що на перспективі 5-10 років це взагалі не співставні речі.
а якшо розкласти ще держборг по строках погашення - а там горизонт зовсім інший.
взагалі, ми не можемо рівнятися на розвинені країни - емітенти світової валюти. у нас різні правила гри - й це не стьоб.
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Додано: Чет 22 чер, 2023 17:32
centurionus написав: yuri_m написав:Обменки продолжают который день светить 36.50 на прием
. "Приват" ставит 36.75. Вот и вся любовь!
Знакомая в нормальной обменке
сказала, что у них негласный приказ брать только с 2000 года и то только идеал, а так от 2003.
Дисонанс.
В нормальних обмінках 37.00 і вище. Навіть у Львові.
В неділю бачив у файному місті що здавали мінялам фіолетові ПА37
Диванні міняйки можуть писати і "беруть мотлох ПА27, долару кирдик, ааааа"
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Додано: Чет 22 чер, 2023 17:52
Victor8 написав:
Когда клиент забирает USD с приват-вклада, то у него есть право выбора, какие USD забирать.
Например: "Хочу только синие USD, в идеальном состоянии, лучше из новой пачки, с номерами подряд"
Да, выбор есть: можно забирать, можно оставить банку. Только что в Сенсе наблюдал:
- Дайте мне синими!
- Нет у меня синих. И по распоследней инструкции НБУ те белые 2003 года, что я вам сейчас дала, являются законными платёжныи средствами.
- Да вы сами их не примете потом! Вот у меня купюра 1996 года, которую мне тоже Альфа выдала год назад и теперь не берёте!
- Год нам не важен, а купюра по той же инструкции считается ветхой, поэтому не берём. Нужно было год назад не брать.
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Додано: Чет 22 чер, 2023 17:56
Victor8 написав:
asti написав:Так що там, можна вже кормити зелені тумби
нікому не потрібним?
Отзывы разные по этому поводу.
Одни говорят, что терминал "принял" все банкноты USD "без вопросов".
А у некоторых людей - "не принял" все банкноты USD, часть "вернул" обратно...
Так тумба и не панацея от всех бед.
Можно подумать, что раньше прям всё принимала...Вот
у человека тогда только с 11-го раза получилось 😆
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