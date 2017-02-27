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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 10593105941059510596 Додано: Чет 22 чер, 2023 18:30 Alien написав: yama написав: Але банкрутства банків теж бувають , так є Фонд гарантування вкладів, але уе додаткові проблеми навіть якщо повернуть , як швидко ? А може гроші швидше девальвують ніж вам їх повернуть ? Але банкрутства банків теж бувають , так є Фонд гарантування вкладів, але уе додаткові проблеми навіть якщо повернуть , як швидко ? А може гроші швидше девальвують ніж вам їх повернуть ? Вибачте ви починаєте юлити. Ви чітко писали що "мої батьки втратили в ощад банку УРСР тисячі рублів" - тепер виявляється що не бітьки а дід, і не в ощаді, а в ОВДП (я так розумію мова йшла по державні облігації які були популярні до 60 років минулого сторіччя), і не втратив, а отримав облігаціями які не зміг далі реалізувати. Далі пишете про можливі банкрутства - а який саме Ощадбанк УРСР збанкрутував? Не розумію. Ну і так далі і тому подібне. Вибачте я не звик спілкуватись з людьми які пишуть про одне, думають про друге, а на мають на увазі взагалі третє. "Реальний світ", який ви згадали, він між інших існує і в чітких недвозначних формулюваннях теж. Можете звичайно називати це високими матеріями, але моє питання якраз було чітко сформульовано і стосувалось чітких ваших висловлювань - тепер я бачу - що то якраз було зовсім не "про втрати батьків в ощаді", але за таких обставин що саме було у вас на думці коли ви то все писали зрозуміти було неможливо. Зокрема - я не зміг. Вибачайте! Вибачте ви починаєте юлити. Ви чітко писали що "мої батьки втратили в ощад банку УРСР тисячі рублів" - тепер виявляється що не бітьки а дід, і не в ощаді, а в ОВДП (я так розумію мова йшла по державні облігації які були популярні до 60 років минулого сторіччя), і не втратив, а отримав облігаціями які не зміг далі реалізувати. Далі пишете про можливі банкрутства - а який саме Ощадбанк УРСР збанкрутував? Не розумію. Ну і так далі і тому подібне. Вибачте я не звик спілкуватись з людьми які пишуть про одне, думають про друге, а на мають на увазі взагалі третє. "Реальний світ", який ви згадали, він між інших існує і в чітких недвозначних формулюваннях теж. Можете звичайно називати це високими матеріями, але моє питання якраз було чітко сформульовано і стосувалось чітких ваших висловлювань - тепер я бачу - що то якраз було зовсім не "про втрати батьків в ощаді", але за таких обставин що саме було у вас на думці коли ви то все писали зрозуміти було неможливо. Зокрема - я не зміг. Вибачайте! Між облігаціями і ощадбанком там були крапки , це були різні речення . Облігації - дідо . Гроші - батьки. Там всюди є окремі речення . ДАвайте тезисами

Гроші в банку тримати погано :

- проблема вчасно забрати саме тоді коли тобі треба, тобто не оперативний доступ до грошей, в себе під матрацом гроші доступніше ніж в банку ( причини можуть бути різні як звичайні - не прийшов час виплати депозиту,

до будь-яких інших) Оперативний доступ до грошей надзвичайно важливий ніколи не вгадаєш коли можуть бути потрібні гроші терміново.

- взагалі відсутність реальних джерел впливу на повернення грошей тарый индеец приходит в банк и просит займ на 500 долларов. Банковский

работник начинает оформлять бумаги.

- Что ты собираешься делать с этими деньгами? - спрашивает он индейца.

- Я поеду в город продавать украшения, которые я сделал.

- Что у тебя есть для обеспечения залога?

- Я не знаю, что такое "Залог", - говорит индеец.

- Ну залог это нечто такое, что имеет ценность и может покрыть стоимость

займа. У тебя есть автомобиль?

- Есть, грузовичок 1949 года выпуска...

- Нет, это не годится, - говорит банковский работник, - может, у тебя

есть скот?

- Да, у меня есть лошадь...

- Сколько ей лет?

- Не знаю, у нее уже нет зубов, чтоб определить...

В конце концов индейцу оформляют займ и выдают 500 долларов. Спустя

несколько недель индеец снова приходит в банк, достает пачку денег и

возвращает займ.

- Что ты собираешься делать с остальными деньгами? - спрашивает его тот

же работник.

- Положу в вигвам, - говорит индеец.

- Ты можешь сделать депозит в нашем банке.

- Я не знаю, что такое "Депозит", - отвечает индеец

- Ну ты отдаешь свои деньги банку, банк заботится о них, а когда тебе

нужны деньги, ты их можешь взять...

Старый индеец подумал и спросил:

- А что у банка есть в залог?

це вибачайте за аткий старий бородатий анекдот , але певно є ще хтось хто його не знає . Просто так відати комусь гроші не отирмавши нічого взамін крім чесного слова . В цивілізованих країнах старого світу останні кілька років не було потрясінь , ми поки що до цивилізованих не відносимось , та й потрясінь наприклад існує ймовірність про яку сказав сам президент України теракту на ЗАЕС та інсує ймовірність використання рф такичного ядерного озброєння , про яку сказав перзидент США Байден (можна казати що в нього стареча деменція , але і спростування заяви не було , а ранніше прецеденти спростування БУЛИ ) обидві ці події я оцінюю, як високо ймовірні тобто ймовірність настання хочаб однієї з двох на мою думку 90%

Тож пропоную розглянути що буде з :

- Валютним ринок в контексті цих подій.

- що буде з Вашими депозитами термін видачі яких буде через три місяці після теракту на ЗАЕС ( я думаю вам їх видадуть )

- що буде з моїми кредитами в гривні ? ,

- що буде з моєю гривнею в мене під матрацом у Львові

- що буде з моїм доларом в мене під матрацом у Львові [/b]

Я пропоную всім віджартуватися і \ або проігнорувати ці питання як не серйозні , так само як всі ігнорували тут фактор можливості настання повномасштабної війни ( або рвали на собі футболку що такої не буде різні персонажі в тому числі і той який сам себе називав масоном ) називаючи мене агентом кремля який провдить ІПСО ( інформаційно психологічну операцію) по залякуванню українців. Між облігаціями і ощадбанком там були крапки , це були різні речення . Облігації - дідо . Гроші - батьки. Там всюди є окремі речення . ДАвайте тезисамиГроші в банку тримати погано :- проблема вчасно забрати саме тоді коли тобі треба, тобто не оперативний доступ до грошей, в себе під матрацом гроші доступніше ніж в банку ( причини можуть бути різні як звичайні - не прийшов час виплати депозиту,до будь-яких інших) Оперативний доступ до грошей надзвичайно важливий ніколи не вгадаєш коли можуть бути потрібні гроші терміново.- взагалі відсутність реальних джерел впливу на повернення грошейце вибачайте за аткий старий бородатий анекдот , але певно є ще хтось хто його не знає . Просто так відати комусь гроші не отирмавши нічого взамін крім чесного слова . В цивілізованих країнах старого світу останні кілька років не було потрясінь , ми поки що до цивилізованих не відносимось , та й потрясінь наприклад існує ймовірність про яку сказав сам президент Україниозброєння , про яку сказав перзидент США Байден (можна казати що в нього стареча деменція , але і спростування заяви не було , а ранніше прецеденти спростування БУЛИ ) обидві ці події я оцінюю, як високо ймовірні тобто ймовірність настання хочаб однієї з двох на мою думку 90%- що буде з Вашими депозитами термін видачі яких буде через три місяці після теракту на ЗАЕС ( я думаю вам їх видадуть )- що буде з моїми кредитами в гривні ? ,- що буде з моєю гривнею в мене під матрацом у Львові- що буде з моїм доларом в мене під матрацом у Львові [/b]Я пропоную всім віджартуватися і \ або проігнорувати ці питання як не серйозні , так само як всі ігнорували тут фактор можливості настання повномасштабної війни ( або рвали на собі футболку що такої не буде різні персонажі в тому числі і той який сам себе називав масоном ) називаючи мене агентом кремля який провдить ІПСО ( інформаційно психологічну операцію) по залякуванню українців. yama Повідомлень: 4385 З нами з: 12.08.17 Подякував: 8696 раз. 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