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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10593105941059510596
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 18:30

  Alien написав:
  yama написав:Але банкрутства банків теж бувають , так є Фонд гарантування вкладів, але уе додаткові проблеми навіть якщо повернуть , як швидко ? А може гроші швидше девальвують ніж вам їх повернуть ?
Вибачте ви починаєте юлити. Ви чітко писали що "мої батьки втратили в ощад банку УРСР тисячі рублів" - тепер виявляється що не бітьки а дід, і не в ощаді, а в ОВДП (я так розумію мова йшла по державні облігації які були популярні до 60 років минулого сторіччя), і не втратив, а отримав облігаціями які не зміг далі реалізувати. Далі пишете про можливі банкрутства - а який саме Ощадбанк УРСР збанкрутував? Не розумію. Ну і так далі і тому подібне. Вибачте я не звик спілкуватись з людьми які пишуть про одне, думають про друге, а на мають на увазі взагалі третє. "Реальний світ", який ви згадали, він між інших існує і в чітких недвозначних формулюваннях теж. Можете звичайно називати це високими матеріями, але моє питання якраз було чітко сформульовано і стосувалось чітких ваших висловлювань - тепер я бачу - що то якраз було зовсім не "про втрати батьків в ощаді", але за таких обставин що саме було у вас на думці коли ви то все писали зрозуміти було неможливо. Зокрема - я не зміг. Вибачайте!
Між облігаціями і ощадбанком там були крапки , це були різні речення . Облігації - дідо . Гроші - батьки. Там всюди є окремі речення . ДАвайте тезисами
Гроші в банку тримати погано :
- проблема вчасно забрати саме тоді коли тобі треба, тобто не оперативний доступ до грошей, в себе під матрацом гроші доступніше ніж в банку ( причини можуть бути різні як звичайні - не прийшов час виплати депозиту,
до будь-яких інших) Оперативний доступ до грошей надзвичайно важливий ніколи не вгадаєш коли можуть бути потрібні гроші терміново.
- взагалі відсутність реальних джерел впливу на повернення грошей
тарый индеец приходит в банк и просит займ на 500 долларов. Банковский
работник начинает оформлять бумаги.
- Что ты собираешься делать с этими деньгами? - спрашивает он индейца.
- Я поеду в город продавать украшения, которые я сделал.
- Что у тебя есть для обеспечения залога?
- Я не знаю, что такое "Залог", - говорит индеец.
- Ну залог это нечто такое, что имеет ценность и может покрыть стоимость
займа. У тебя есть автомобиль?
- Есть, грузовичок 1949 года выпуска...
- Нет, это не годится, - говорит банковский работник, - может, у тебя
есть скот?
- Да, у меня есть лошадь...
- Сколько ей лет?
- Не знаю, у нее уже нет зубов, чтоб определить...
В конце концов индейцу оформляют займ и выдают 500 долларов. Спустя
несколько недель индеец снова приходит в банк, достает пачку денег и
возвращает займ.
- Что ты собираешься делать с остальными деньгами? - спрашивает его тот
же работник.
- Положу в вигвам, - говорит индеец.
- Ты можешь сделать депозит в нашем банке.
- Я не знаю, что такое "Депозит", - отвечает индеец
- Ну ты отдаешь свои деньги банку, банк заботится о них, а когда тебе
нужны деньги, ты их можешь взять...
Старый индеец подумал и спросил:
- А что у банка есть в залог?

це вибачайте за аткий старий бородатий анекдот , але певно є ще хтось хто його не знає . Просто так відати комусь гроші не отирмавши нічого взамін крім чесного слова . В цивілізованих країнах старого світу останні кілька років не було потрясінь , ми поки що до цивилізованих не відносимось , та й потрясінь наприклад існує ймовірність про яку сказав сам президент України теракту на ЗАЕС та інсує ймовірність використання рф такичного ядерного озброєння , про яку сказав перзидент США Байден (можна казати що в нього стареча деменція , але і спростування заяви не було , а ранніше прецеденти спростування БУЛИ ) обидві ці події я оцінюю, як високо ймовірні тобто ймовірність настання хочаб однієї з двох на мою думку 90%
Тож пропоную розглянути що буде з :
- Валютним ринок в контексті цих подій.
- що буде з Вашими депозитами термін видачі яких буде через три місяці після теракту на ЗАЕС ( я думаю вам їх видадуть )
- що буде з моїми кредитами в гривні ? ,
- що буде з моєю гривнею в мене під матрацом у Львові
- що буде з моїм доларом в мене під матрацом у Львові [/b]
Я пропоную всім віджартуватися і \ або проігнорувати ці питання як не серйозні , так само як всі ігнорували тут фактор можливості настання повномасштабної війни ( або рвали на собі футболку що такої не буде різні персонажі в тому числі і той який сам себе називав масоном ) називаючи мене агентом кремля який провдить ІПСО ( інформаційно психологічну операцію) по залякуванню українців. :?
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 19:57

моё личное мнение - по заес полюбому учудят...они на каховке отработали сценарий.Итог какой-а такой что о даже толком их никто не обвинил за этот ужас и международная братва не наказала.Тот же Ердоган раследование хочеи проводить кто взорвал.Как с Боингом в 2014 -уже 9 лет прошло и раследуют(((( Заес это будут наши и только наши проблемы как и каховка как и чернобыль раньше(((
konstantin kirovograd
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