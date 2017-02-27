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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10593105941059510596
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 19:57

моё личное мнение - по заес полюбому учудят...они на каховке отработали сценарий.Итог какой-а такой что о даже толком их никто не обвинил за этот ужас и международная братва не наказала.Тот же Ердоган раследование хочеи проводить кто взорвал.Как с Боингом в 2014 -уже 9 лет прошло и раследуют(((( Заес это будут наши и только наши проблемы как и каховка как и чернобыль раньше(((
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 01:22

konstantin kirovograd
Судя по тому, что на Каховскую дамбу курс гривны никак не отреагировал, значит и на ЗАЭС не шелохнется.
Крепчайшая валюта.
antey1969
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