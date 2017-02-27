konstantin kirovograd
Судя по тому, что на Каховскую дамбу курс гривны никак не отреагировал, значит и на ЗАЭС не шелохнется.
Крепчайшая валюта.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 чер, 2023 01:22
konstantin kirovograd
Судя по тому, что на Каховскую дамбу курс гривны никак не отреагировал, значит и на ЗАЭС не шелохнется.
Крепчайшая валюта.
Додано: П'ят 23 чер, 2023 10:26
Очікується ще більше надходження іноземної валюти до України.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відновлення великої приватизації (3137-IX), який Верховна Рада прийняла 30 травня. Про це говориться у повідомленні Фонду державного майна України.
«Завдяки спільній роботі Президента, Верховної Ради та уряду ми відновлюємо велику приватизацію. Залучення приватних інвестицій у державні підприємства — це нові технології, модернізація економіки, розвиток інфраструктури та підвищення конкурентоспроможності нашої країни», — підкреслив голова ФДМУ Рустем Умєров.
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