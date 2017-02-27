konstantin kirovograd
Судя по тому, что на Каховскую дамбу курс гривны никак не отреагировал, значит и на ЗАЭС не шелохнется.
Крепчайшая валюта.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 чер, 2023 01:22
konstantin kirovograd
Судя по тому, что на Каховскую дамбу курс гривны никак не отреагировал, значит и на ЗАЭС не шелохнется.
Крепчайшая валюта.
Додано: П'ят 23 чер, 2023 10:26
Очікується ще більше надходження іноземної валюти до України.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відновлення великої приватизації (3137-IX), який Верховна Рада прийняла 30 травня. Про це говориться у повідомленні Фонду державного майна України.
«Завдяки спільній роботі Президента, Верховної Ради та уряду ми відновлюємо велику приватизацію. Залучення приватних інвестицій у державні підприємства — це нові технології, модернізація економіки, розвиток інфраструктури та підвищення конкурентоспроможності нашої країни», — підкреслив голова ФДМУ Рустем Умєров.
Додано: П'ят 23 чер, 2023 11:50
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Опять мне втюхнули не понятную купюру, дома только обнаружил. Как думаете, сильно критично?
Додано: П'ят 23 чер, 2023 13:13
Додано: П'ят 23 чер, 2023 13:57
Новини з полонини!©))
Тут мені один свою думку сказав на рахунок курсу долара))
Каже, що "курс долара і після війни не будуть піднімати, а підніматимуть лише ціни на все... - так вони хочуть побороти контрабанду... наприклад, цигарки - в нас вони коштують 2$ а в інших країнах - значно дорожче... - от вони(влада) і хочуть +/- зрівняти ціни, щоб було не вигідно возити контрабанду."
То може з таким успіхом зміцнити гривню до 8 і буде пачка цигарок коштувати 10$
Як тобі таке, Ілон Маск?©
Додано: П'ят 23 чер, 2023 13:59
окрім помітки щей дуже і дуже зношена і в деяких місцях зігнута, я б таку в обмінці не взяв, навіть без цієїспомітки. Я беру виключно зараз такі банкнтои., які мають ідеальний стан, "з під друкарського станка", навіть муха не сиділа.
а в якому стані сторона банкноти, там де портрет?
Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:56
Такими темпами очень скоро придется носить доллары в специальном футляре, с кондиционером и подготовкой воздуха, как свитки древнего Египта Тогда уже точно это не деньги будут, а совсем что-то другое. Не доходите до абсурда!
Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:02
там де портрет теж доречі є "артефакти".
короче ясно, несу тоді в тумбму( знов вляпався
Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:21
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............23.06.2023..........26.06.2023
дата розрахунку..............22.06.2023...........23.06.2023
Євро.................................40,1852................39,7738...-1.02%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0876 (вчера 1.0989)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.95 (вчера 102.09).
За резким падением последовал еще более интенсивный рост. Очень динамично, разброс дневных значений близок к 1%.
Сейчас чуть откатились от полуденного максимума.
... и показывайте своего друга (с)
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