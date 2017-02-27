Успіх написав:Тут мені один свою думку сказав на рахунок курсу долара))
Каже, що "курс долара і після війни не будуть піднімати, а підніматимуть лише ціни на все... - так вони хочуть побороти контрабанду... наприклад, цигарки - в нас вони коштують 2$ а в інших країнах - значно дорожче... - от вони(влада) і хочуть +/- зрівняти ціни, щоб було не вигідно возити контрабанду."
То може з таким успіхом зміцнити гривню до 8 і буде пачка цигарок коштувати 10$
Це просто цей Один так для себе розуміє та інтерпретує слово "інфляція".
А все решта "приплітається" до цієї теорії хоч косо, хоч криво.
Ви краще запитайте у нього як він може пояснити той факт, що Буданов постригся нАлисо. Із такими цікавими припущеннями, у Одного має бути оригінальна відповідь (Жартую ).