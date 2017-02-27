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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10594105951059610597
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 16:03

  Успіх написав:Тут мені один свою думку сказав на рахунок курсу долара))
Каже, що "курс долара і після війни не будуть піднімати, а підніматимуть лише ціни на все... - так вони хочуть побороти контрабанду... наприклад, цигарки - в нас вони коштують 2$ а в інших країнах - значно дорожче... - от вони(влада) і хочуть +/- зрівняти ціни, щоб було не вигідно возити контрабанду."
:D

То може з таким успіхом зміцнити гривню до 8 і буде пачка цигарок коштувати 10$ :mrgreen:

Це просто цей Один так для себе розуміє та інтерпретує слово "інфляція".
А все решта "приплітається" до цієї теорії хоч косо, хоч криво.
Ви краще запитайте у нього як він може пояснити той факт, що Буданов постригся нАлисо. Із такими цікавими припущеннями, у Одного має бути оригінальна відповідь (Жартую :-)).
Realist
 
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