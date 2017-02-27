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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 16:03
Успіх написав:
Тут мені один свою думку сказав на рахунок курсу долара))
Каже, що "курс долара і після війни не будуть піднімати, а підніматимуть лише ціни на все... - так вони хочуть побороти контрабанду... наприклад, цигарки - в нас вони коштують 2$ а в інших країнах - значно дорожче... - от вони(влада) і хочуть +/- зрівняти ціни, щоб було не вигідно возити контрабанду."
То може з таким успіхом зміцнити гривню до 8 і буде пачка цигарок коштувати 10$
Це просто цей Один так для себе розуміє та інтерпретує слово "інфляція".
А все решта "приплітається" до цієї теорії хоч косо, хоч криво.
Ви краще запитайте у нього як він може пояснити той факт, що Буданов постригся нАлисо. Із такими цікавими припущеннями, у Одного має бути оригінальна відповідь (Жартую
).
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Realist
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 17:21
baraka написав:
а глава ж НБУ пару дней назад сказал, что если аппарат пропускает, то кассирша до%быватся не имеет права.
Записывайте видео съезжаний и звоните в НБУ.
В худшем случае вы ничего не теряете, а дрючить тех кто нарушает правила таки надо.
Бонус: во второй раз к вам отнесутся серьёзнее
На другий раз скажуть, що немає в касі гривні
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Yuri_61
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 17:28
мабуть буде дуууже суттєва ревальвація гривні, якщо всі обмінки і банки так почали прискіпуватися до якості доларів, або пересічні перестали скаженими темпами купляти долари. Думаю, що друга версія більш правдоподібна.
У нас публіка дивна: всі летять аж перекидаються в обмінки, як курс починає зростати, особливо коли по 50 копійок в день, а коли долар падає, то всі чекають, коли він ще нижче впаде. Дивні люди.
Психологія неосвідчених в валютному курсоутворенні. в школі цього не вчать.
Я керуюсь приципом: все що упало підніметься, те що піднялось непримінно впаде.
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Yuri_61
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 17:50
Yuri_61 написав: baraka написав:
а глава ж НБУ пару дней назад сказал, что если аппарат пропускает, то кассирша до%быватся не имеет права.
Записывайте видео съезжаний и звоните в НБУ.
В худшем случае вы ничего не теряете, а дрючить тех кто нарушает правила таки надо.
Бонус: во второй раз к вам отнесутся серьёзнее
На другий раз скажуть, що немає в касі гривні
мені коли таке в касі кажуть , то я голосно на все відділення кажу "та шо це за банк , в якому грошей нема!!!" зразу вибігає хтось керівництва )))
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lamal
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 17:54
baraka написав: sailed написав:
окрім помітки щей дуже і дуже зношена і в деяких місцях зігнута, я б таку в обмінці не взяв, навіть без цієїспомітки. Я беру виключно зараз такі банкнтои., які мають ідеальний стан, "з під друкарського станка", навіть муха не сиділа.
а в якому стані сторона банкноти, там де портрет?
там де портрет теж доречі є "артефакти".
короче ясно, несу тоді в тумбму( знов вляпався
а глава ж НБУ пару дней назад сказал, что если аппарат пропускает, то кассирша до%быватся не имеет права.
Записывайте видео съезжаний и звоните в НБУ.
В худшем случае вы ничего не теряете, а дрючить тех кто нарушает правила таки надо.
Бонус: во второй раз к вам отнесутся серьёзнее
Сдал в обменке и купил сразу же новую хрустящую. Взяли без проблем, потерял только 80 грн))
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sailed
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:31
До кінця року офіційний курс 36,6 грн/$ залишиться незмінним — прогноз Райффайзен Банк Україна
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greenozon
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 20:52
yuri_m написав: Yuri_61 написав:
окрім помітки щей дуже і дуже зношена і в деяких місцях зігнута, я б таку в обмінці не взяв, навіть без цієїспомітки. Я беру виключно зараз такі банкнтои., які мають ідеальний стан, "з під друкарського станка", навіть муха не сиділа.
Такими темпами очень скоро придется носить доллары в специальном футляре, с кондиционером и подготовкой воздуха, как свитки древнего Египта
Тогда уже точно это не деньги будут, а совсем что-то другое. Не доходите до абсурда!
я, например, купюры ламинирую, пробиваю дыроколом дырки и складирую в папку.
папки расставляю по полкам
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beee
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 20:58
greenozon написав:
До кінця року офіційний курс 36,6 грн/$ залишиться незмінним — прогноз Райффайзен Банк Україна
Дешевше буде?
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 21:52
beee написав:
я, например, купюры ламинирую, пробиваю дыроколом дырки и складирую в папку.
папки расставляю по полкам
Пропоную: частину заламінованих в дизайнерські рамочки і на стіни (замість картин). А якщо зберете всі номінали ( від 1$ до ...), то ціна такої колекції зросте в рази. Знайомі колекціонери луснуть від заздрощів
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