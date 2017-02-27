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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10595105961059710598>
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 16:03

  Успіх написав:Тут мені один свою думку сказав на рахунок курсу долара))
Каже, що "курс долара і після війни не будуть піднімати, а підніматимуть лише ціни на все... - так вони хочуть побороти контрабанду... наприклад, цигарки - в нас вони коштують 2$ а в інших країнах - значно дорожче... - от вони(влада) і хочуть +/- зрівняти ціни, щоб було не вигідно возити контрабанду."
:D

То може з таким успіхом зміцнити гривню до 8 і буде пачка цигарок коштувати 10$ :mrgreen:

Це просто цей Один так для себе розуміє та інтерпретує слово "інфляція".
А все решта "приплітається" до цієї теорії хоч косо, хоч криво.
Ви краще запитайте у нього як він може пояснити той факт, що Буданов постригся нАлисо. Із такими цікавими припущеннями, у Одного має бути оригінальна відповідь (Жартую :-)).
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 17:21

  baraka написав:
а глава ж НБУ пару дней назад сказал, что если аппарат пропускает, то кассирша до%быватся не имеет права.
Записывайте видео съезжаний и звоните в НБУ.
В худшем случае вы ничего не теряете, а дрючить тех кто нарушает правила таки надо.
Бонус: во второй раз к вам отнесутся серьёзнее :)

На другий раз скажуть, що немає в касі гривні
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 17:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

мабуть буде дуууже суттєва ревальвація гривні, якщо всі обмінки і банки так почали прискіпуватися до якості доларів, або пересічні перестали скаженими темпами купляти долари. Думаю, що друга версія більш правдоподібна.
У нас публіка дивна: всі летять аж перекидаються в обмінки, як курс починає зростати, особливо коли по 50 копійок в день, а коли долар падає, то всі чекають, коли він ще нижче впаде. Дивні люди.
Психологія неосвідчених в валютному курсоутворенні. в школі цього не вчать.
Я керуюсь приципом: все що упало підніметься, те що піднялось непримінно впаде. :wink:
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 17:50

  Yuri_61 написав:
  baraka написав:
а глава ж НБУ пару дней назад сказал, что если аппарат пропускает, то кассирша до%быватся не имеет права.
Записывайте видео съезжаний и звоните в НБУ.
В худшем случае вы ничего не теряете, а дрючить тех кто нарушает правила таки надо.
Бонус: во второй раз к вам отнесутся серьёзнее :)

На другий раз скажуть, що немає в касі гривні

мені коли таке в касі кажуть , то я голосно на все відділення кажу "та шо це за банк , в якому грошей нема!!!" зразу вибігає хтось керівництва )))
lamal
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 17:54

  baraka написав:
  sailed написав:
окрім помітки щей дуже і дуже зношена і в деяких місцях зігнута, я б таку в обмінці не взяв, навіть без цієїспомітки. Я беру виключно зараз такі банкнтои., які мають ідеальний стан, "з під друкарського станка", навіть муха не сиділа.
а в якому стані сторона банкноти, там де портрет?

там де портрет теж доречі є "артефакти".
короче ясно, несу тоді в тумбму( знов вляпався
Зображення


а глава ж НБУ пару дней назад сказал, что если аппарат пропускает, то кассирша до%быватся не имеет права.

Записывайте видео съезжаний и звоните в НБУ.

В худшем случае вы ничего не теряете, а дрючить тех кто нарушает правила таки надо.
Бонус: во второй раз к вам отнесутся серьёзнее :)

Сдал в обменке и купил сразу же новую хрустящую. Взяли без проблем, потерял только 80 грн))
sailed
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:31

До кінця року офіційний курс 36,6 грн/$ залишиться незмінним — прогноз Райффайзен Банк Україна
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 20:52

  yuri_m написав:
  Yuri_61 написав:окрім помітки щей дуже і дуже зношена і в деяких місцях зігнута, я б таку в обмінці не взяв, навіть без цієїспомітки. Я беру виключно зараз такі банкнтои., які мають ідеальний стан, "з під друкарського станка", навіть муха не сиділа.

Такими темпами очень скоро придется носить доллары в специальном футляре, с кондиционером и подготовкой воздуха, как свитки древнего Египта :mrgreen: Тогда уже точно это не деньги будут, а совсем что-то другое. Не доходите до абсурда!

я, например, купюры ламинирую, пробиваю дыроколом дырки и складирую в папку.
папки расставляю по полкам
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 20:58

  greenozon написав:До кінця року офіційний курс 36,6 грн/$ залишиться незмінним — прогноз Райффайзен Банк Україна

Дешевше буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 21:52

  beee написав:я, например, купюры ламинирую, пробиваю дыроколом дырки и складирую в папку.
папки расставляю по полкам

Пропоную: частину заламінованих в дизайнерські рамочки і на стіни (замість картин). А якщо зберете всі номінали ( від 1$ до ...), то ціна такої колекції зросте в рази. Знайомі колекціонери луснуть від заздрощів :wink:
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 22:39

  sailed написав:Сдал в обменке и купил сразу же новую хрустящую. Взяли без проблем, потерял только 80 грн))

без лоха жизнь плоха
flyman
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