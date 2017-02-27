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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 чер, 2023 23:14
baraka написав:
а глава ж НБУ пару дней назад сказал, что если аппарат пропускает, то кассирша до%быватся не имеет права.
Не обращайте внимание.
Глава НБУ слабо представляет устройство наличного валютного рынка.
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