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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 чер, 2023 23:14
baraka написав:
а глава ж НБУ пару дней назад сказал, что если аппарат пропускает, то кассирша до%быватся не имеет права.
Не обращайте внимание.
Глава НБУ слабо представляет устройство наличного валютного рынка.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 08:48
Yuri_61 написав:
мабуть буде дуууже суттєва ревальвація гривні, якщо всі обмінки і банки так почали прискіпуватися до якості доларів, або пересічні перестали скаженими темпами купляти долари. Думаю, що друга версія більш правдоподібна.
У нас публіка дивна: всі летять аж перекидаються в обмінки, як курс починає зростати, особливо коли по 50 копійок в день, а коли долар падає, то всі чекають, коли він ще нижче впаде. Дивні люди.
Психологія неосвідчених в валютному курсоутворенні. в школі цього не вчать.
Я керуюсь приципом: все що упало підніметься, те що піднялось непримінно впаде.
Вам пора заходити в крипту
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Додано: Суб 24 чер, 2023 08:50
sailed написав:
Сдал в обменке и купил сразу же новую хрустящую. Взяли без проблем, потерял только 80 грн))
А сколько б в тумбе потерял ?
80 тоже деньги — два мороженньіх
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Додано: Суб 24 чер, 2023 10:04
Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України за травень зросла на 1,4 мільярда гривень та на 1 червня становила 1,07 трильйона гривень.
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Із загальної суми вкладів фізичних вклади у національній валюті становили 670 млрд грн. Вклади в іноземних валютах - 398,7 млрд грн.
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 червня 2023 року становила 3,1%.
Сума вкладів фізичних осіб-підприємців становила 122,7 млрд грн - 11,5% від загальної суми вкладів.
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