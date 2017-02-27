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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10595105961059710598
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 23:14

  baraka написав:а глава ж НБУ пару дней назад сказал, что если аппарат пропускает, то кассирша до%быватся не имеет права.

Не обращайте внимание.
Глава НБУ слабо представляет устройство наличного валютного рынка.
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 08:48

  Yuri_61 написав:мабуть буде дуууже суттєва ревальвація гривні, якщо всі обмінки і банки так почали прискіпуватися до якості доларів, або пересічні перестали скаженими темпами купляти долари. Думаю, що друга версія більш правдоподібна.
У нас публіка дивна: всі летять аж перекидаються в обмінки, як курс починає зростати, особливо коли по 50 копійок в день, а коли долар падає, то всі чекають, коли він ще нижче впаде. Дивні люди.
Психологія неосвідчених в валютному курсоутворенні. в школі цього не вчать.
Я керуюсь приципом: все що упало підніметься, те що піднялось непримінно впаде. :wink:

Вам пора заходити в крипту
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 08:50

  sailed написав:Сдал в обменке и купил сразу же новую хрустящую. Взяли без проблем, потерял только 80 грн))

А сколько б в тумбе потерял ?
80 тоже деньги — два мороженньіх
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 10:04

Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України за травень зросла на 1,4 мільярда гривень та на 1 червня становила 1,07 трильйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Із загальної суми вкладів фізичних вклади у національній валюті становили 670 млрд грн. Вклади в іноземних валютах - 398,7 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 червня 2023 року становила 3,1%.

Сума вкладів фізичних осіб-підприємців становила 122,7 млрд грн - 11,5% від загальної суми вкладів.
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 16:17

  yama написав:
  sailed написав:Сдал в обменке и купил сразу же новую хрустящую. Взяли без проблем, потерял только 80 грн))

А сколько б в тумбе потерял ?
80 тоже деньги — два мороженньіх

Та цілий 1 кг морозива по акції!
А тумба може б і прийняла.
Більшості не до купівлі валюти, якої стає в Україні все більше:
Понад 50% українців заробляють менше 10 тис. грн — дослідження https://news.finance.ua/ua/ponad-50-ukr ... lidzhennya
В опитуванні респондентів також попросили вказати суму чистого доходу на місяць. Виявилося, що менш як 10 тис. грн отримують 53% українців, від 10 001 до 20 тис. грн на місяць — 23%. Понад 20 тис. грн отримують 11% громадян й 13% мали труднощі з відповіддю.

Цих 13%, це напевно той підпільний мільйон мільйонерів річного доходу, в існування якого дехто вірить :mrgreen:
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 16:23

  Ой+ написав:
  yama написав:
  sailed написав:Сдал в обменке и купил сразу же новую хрустящую. Взяли без проблем, потерял только 80 грн))

А сколько б в тумбе потерял ?
80 тоже деньги — два мороженньіх

Та цілий 1 кг морозива по акції!
А тумба може б і прийняла.
Більшості не до купівлі валюти, якої стає в Україні все більше:
Понад 50% українців заробляють менше 10 тис. грн — дослідження https://news.finance.ua/ua/ponad-50-ukr ... lidzhennya
В опитуванні респондентів також попросили вказати суму чистого доходу на місяць. Виявилося, що менш як 10 тис. грн отримують 53% українців, від 10 001 до 20 тис. грн на місяць — 23%. Понад 20 тис. грн отримують 11% громадян й 13% мали труднощі з відповіддю.

Цих 13%, це напевно той підпільний мільйон мільйонерів річного доходу, в існування якого дехто вірить :mrgreen:

ніхто не вірить. я ж пишу, на форумі у людей проблема - не можуть банкам довести, що заробили гроші :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 14:52

Shaman в Україні за готівку модна купити багато чого , нерухомість і т.д. Навіщо їм взагалі звязуватися з банками ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 15:52

  yama написав:Shaman в Україні за готівку модна купити багато чого , нерухомість і т.д. Навіщо їм взагалі звязуватися з банками ?

ви не мене питайте :)

валютні депо, гривневі депо, ОВДП - народ же хоче, щоб гроші ще якийсь навар приносили
Shaman
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