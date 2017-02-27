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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 чер, 2023 23:14
baraka написав:
а глава ж НБУ пару дней назад сказал, что если аппарат пропускает, то кассирша до%быватся не имеет права.
Не обращайте внимание.
Глава НБУ слабо представляет устройство наличного валютного рынка.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 08:48
Yuri_61 написав:
мабуть буде дуууже суттєва ревальвація гривні, якщо всі обмінки і банки так почали прискіпуватися до якості доларів, або пересічні перестали скаженими темпами купляти долари. Думаю, що друга версія більш правдоподібна.
У нас публіка дивна: всі летять аж перекидаються в обмінки, як курс починає зростати, особливо коли по 50 копійок в день, а коли долар падає, то всі чекають, коли він ще нижче впаде. Дивні люди.
Психологія неосвідчених в валютному курсоутворенні. в школі цього не вчать.
Я керуюсь приципом: все що упало підніметься, те що піднялось непримінно впаде.
Вам пора заходити в крипту
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Додано: Суб 24 чер, 2023 08:50
sailed написав:
Сдал в обменке и купил сразу же новую хрустящую. Взяли без проблем, потерял только 80 грн))
А сколько б в тумбе потерял ?
80 тоже деньги — два мороженньіх
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Додано: Суб 24 чер, 2023 10:04
Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України за травень зросла на 1,4 мільярда гривень та на 1 червня становила 1,07 трильйона гривень.
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Із загальної суми вкладів фізичних вклади у національній валюті становили 670 млрд грн. Вклади в іноземних валютах - 398,7 млрд грн.
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 червня 2023 року становила 3,1%.
Сума вкладів фізичних осіб-підприємців становила 122,7 млрд грн - 11,5% від загальної суми вкладів.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 16:17
yama написав: sailed написав:
Сдал в обменке и купил сразу же новую хрустящую. Взяли без проблем, потерял только 80 грн))
А сколько б в тумбе потерял ?
80 тоже деньги — два мороженньіх
Та цілий 1 кг морозива по акції!
А тумба може б і прийняла.
Більшості не до купівлі валюти, якої стає в Україні все більше:
Понад 50% українців заробляють менше 10 тис. грн — дослідження https://news.finance.ua/ua/ponad-50-ukr ... lidzhennya
В опитуванні респондентів також попросили вказати суму чистого доходу на місяць. Виявилося, що менш як 10 тис. грн отримують 53% українців, від 10 001 до 20 тис. грн на місяць — 23%. Понад 20 тис. грн отримують 11% громадян й 13% мали труднощі з відповіддю.
Цих 13%, це напевно той підпільний мільйон мільйонерів річного доходу, в існування якого дехто вірить
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Додано: Суб 24 чер, 2023 16:23
Ой+ написав: yama написав: sailed написав:
Сдал в обменке и купил сразу же новую хрустящую. Взяли без проблем, потерял только 80 грн))
А сколько б в тумбе потерял ?
80 тоже деньги — два мороженньіх
Та цілий 1 кг морозива по акції!
А тумба може б і прийняла.
Більшості не до купівлі валюти, якої стає в Україні все більше:
Понад 50% українців заробляють менше 10 тис. грн — дослідження https://news.finance.ua/ua/ponad-50-ukr ... lidzhennya
В опитуванні респондентів також попросили вказати суму чистого доходу на місяць. Виявилося, що менш як 10 тис. грн отримують 53% українців, від 10 001 до 20 тис. грн на місяць — 23%. Понад 20 тис. грн отримують 11% громадян й 13% мали труднощі з відповіддю.
Цих 13%, це напевно той підпільний мільйон мільйонерів річного доходу, в існування якого дехто вірить
ніхто не вірить. я ж пишу, на форумі у людей проблема - не можуть банкам довести, що заробили гроші
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Додано: Нед 25 чер, 2023 14:52
Shaman в Україні за готівку модна купити багато чого , нерухомість і т.д. Навіщо їм взагалі звязуватися з банками ?
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Додано: Нед 25 чер, 2023 15:52
yama написав:Shaman
в Україні за готівку модна купити багато чого , нерухомість і т.д. Навіщо їм взагалі звязуватися з банками ?
ви не мене питайте
валютні депо, гривневі депо, ОВДП - народ же хоче, щоб гроші ще якийсь навар приносили
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Додано: Нед 25 чер, 2023 18:40
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Додано: Нед 25 чер, 2023 18:55
Уже лет 10 пользуюсь только картами грн. В кармане максимум 500-1000грн., там где нет терминалов. Онлайн покупки тоже картами. Пандемия, а сейчас война ещё активней пользуюсь картами и б.н. расчётами.
Трудно будет людям, кто привык рассчитываться везде только налом. А их много в стране.
Пример ТЦ, кассы самообслуживания всегда пустые, а на кассах к кассиру людей всегда стоит по 5-8 чел на одну кассу. И люди стоят в кассу не кому за 70, а возраст от 30+
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