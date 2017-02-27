RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10596105971059810599
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 19:03

  hxbbgaf написав:Хотят запретить наличные деньги или это утка?
https://finance.today.ua/ru/v-ukrayne-h ... =10522738/

Не хотят запретить, а хотят об этом поговорить: "Мы обсуждаем. Я не могу сказать вам уверенно, что мы это сделаем. Мы это обсуждаем" Вряд ли утка. Поговорить они мастаки.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3502
З нами з: 23.03.18
Подякував: 19 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 19:04

Шмигаль: на лондонській конференції залучили близько 60 мільярдів доларів на відновлення України

На відновлення України після війни залучено ще близько $60 мільярдів, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками Конференції з відновлення України у Лондоні (Ukraine Recovery Conference).

Шмигаль зазначив, що під час конференції ЄС анонсував 50 млрд євро на чотири роки. За його словами, ці кошти будуть використані для покриття дефіциту держбюджету та фінансування відновлювальних проєктів. Крім цього, Велика Британія спрямує Україні 3 млрд фунтів на наступні три роки, зокрема 240 млн фунтів на 2023 рік. Також Україна і Британія створять Фонд викликів у сфері зелених інновацій InnovateUkraine обсягом 62 млн фунтів.

Кулеба обговорив із турецьким колегою збереження Чорноморської зернової угоди
Прем’єр-міністр також додав, що під час конференції була досягнута домовленість про пакет допомоги на 1,76 млрд доларів для фінансування соціальних виплат від Світового банку. Разом з цим, були анонсовані програми фінансової підтримки від окремих країн: США – додатково 1,3 млрд доларів на транспортну інфраструктуру, цифровізацію та енергетику, Німеччина – додатково 381 млн євро, зокрема на гуманітарне розмінування, Швейцарія – 1,5 млрд франків у межах середньострокової програми підтримки.

Шмигаль розповів, що Європейський інвестиційний банк під час конференції анонсував новий портфель проєктів для відбудови України на 840 млн євро – йдеться про муніципальну інфраструктуру, водопостачання, транспорт, кібербезпеку.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-vid ... 75088.html
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6724
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 19:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:Шмигаль: на лондонській конференції залучили близько 60 мільярдів доларів на відновлення України
Значит в стране не будет фин.потрясений. Возможно даже ревальвация. А ещё частные иностранные инвесторы, которые начнут после победы массовое строительство. А это означает вливание в страну валюты.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6724
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 19:34

В Україні обвалилися ціни на молоду капусту: скільки коштує овоч у кінці червня.

https://finance.today.ua/v-ukrayini-obv ... -chervnya/

Как говорил дед Азиров, значит валюта будет стабильной, если КАПУСТА дешевеет))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6724
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 19:39

Клован, просто клован.

  Игорь Алексеевич написав:
  hxbbgaf написав:Хотят запретить наличные деньги или это утка?
https://finance.today.ua/ru/v-ukrayne-h ... =10522738/

Уже лет 10 пользуюсь только картами грн. В кармане максимум 500-1000грн., там где нет терминалов. Онлайн покупки тоже картами. Пандемия, а сейчас война ещё активней пользуюсь картами и б.н. расчётами.
Трудно будет людям, кто привык рассчитываться везде только налом. А их много в стране.
Пример ТЦ, кассы самообслуживания всегда пустые, а на кассах к кассиру людей всегда стоит по 5-8 чел на одну кассу. И люди стоят в кассу не кому за 70, а возраст от 30+

Ну-ну, ще одну зиму може і не витримати енергосистема, і куди будете тицяти картки із електронними гривнями?

А як воно у віддалених місцевосцях, дуже цікаво.
В Украине хотят полностью запретить хождение наличных денег. Все расчеты будут осуществляться только онлайн. Таким образом, Украина может стать первой в мире страной, в которой полностью упразднят наличные деньги. Это позволит одолеть как минимум 95% коррупции.


Хороший план у вас товаріщ Шурма, заборістий.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 25 чер, 2023 19:42, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31722
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1507 раз.
Подякували: 2659 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 19:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:Ну-ну, ще одну зиму може і не витримати енергосистема, і куди будете тицяти картки із електронними гривнями?
Вы наверное живёте ещё в далёких 90х., с пугалками и постоянно со словом - если.....))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6724
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10596105971059810599
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ой+ і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3289, 3290, 3291
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32902 36215534
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 чер, 2023 12:19
Кучинелли
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 180, 181, 182
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1811 12907392
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 чер, 2023 12:57
Ой+
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22903113
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.