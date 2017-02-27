Шмигаль: на лондонській конференції залучили близько 60 мільярдів доларів на відновлення України
На відновлення України після війни залучено ще близько $60 мільярдів, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками Конференції з відновлення України у Лондоні (Ukraine Recovery Conference).
Шмигаль зазначив, що під час конференції ЄС анонсував 50 млрд євро на чотири роки. За його словами, ці кошти будуть використані для покриття дефіциту держбюджету та фінансування відновлювальних проєктів. Крім цього, Велика Британія спрямує Україні 3 млрд фунтів на наступні три роки, зокрема 240 млн фунтів на 2023 рік. Також Україна і Британія створять Фонд викликів у сфері зелених інновацій InnovateUkraine обсягом 62 млн фунтів.
Кулеба обговорив із турецьким колегою збереження Чорноморської зернової угоди Прем’єр-міністр також додав, що під час конференції була досягнута домовленість про пакет допомоги на 1,76 млрд доларів для фінансування соціальних виплат від Світового банку. Разом з цим, були анонсовані програми фінансової підтримки від окремих країн: США – додатково 1,3 млрд доларів на транспортну інфраструктуру, цифровізацію та енергетику, Німеччина – додатково 381 млн євро, зокрема на гуманітарне розмінування, Швейцарія – 1,5 млрд франків у межах середньострокової програми підтримки.
Шмигаль розповів, що Європейський інвестиційний банк під час конференції анонсував новий портфель проєктів для відбудови України на 840 млн євро – йдеться про муніципальну інфраструктуру, водопостачання, транспорт, кібербезпеку.
Уже лет 10 пользуюсь только картами грн. В кармане максимум 500-1000грн., там где нет терминалов. Онлайн покупки тоже картами. Пандемия, а сейчас война ещё активней пользуюсь картами и б.н. расчётами. Трудно будет людям, кто привык рассчитываться везде только налом. А их много в стране. Пример ТЦ, кассы самообслуживания всегда пустые, а на кассах к кассиру людей всегда стоит по 5-8 чел на одну кассу. И люди стоят в кассу не кому за 70, а возраст от 30+
Ну-ну, ще одну зиму може і не витримати енергосистема, і куди будете тицяти картки із електронними гривнями?
А як воно у віддалених місцевосцях, дуже цікаво.
В Украине хотят полностью запретить хождение наличных денег. Все расчеты будут осуществляться только онлайн. Таким образом, Украина может стать первой в мире страной, в которой полностью упразднят наличные деньги. Это позволит одолеть как минимум 95% коррупции.
Хороший план у вас товаріщ Шурма, заборістий.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 25 чер, 2023 19:42, всього редагувалось 1 раз.