RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10597105981059910600
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 22:16

  Ой+ написав:
  flyman написав:В Украине хотят полностью запретить хождение наличных денег. Все расчеты будут осуществляться только онлайн. Таким образом, Украина может стать первой в мире страной, в которой полностью упразднят наличные деньги. Это позволит одолеть как минимум 95% коррупции.

Шведи можуть обігнати:
Влада Швеції ухвалила рішення повністю відмовитися від використання в країні готівкових грошей. https://minfin.com.ua/ua/2020/12/15/57078446/

Ідея цікава, але війна не найсприятливіший час, та і тех. можливості для тої ж корупції в крипті є, чи там злитками, камінчиками на вищих щаблях, цукерки і пляшки внизу.

До речі, за три місяці життя у Швеції ні разу не тримав готівки в руках.
І це ще 5 років тому.

Влада хоче електронну гривню, а отримає готівковий обіг в доларі/євро/злотому мимо казни.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31734
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1507 раз.
Подякували: 2659 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 22:33

  Сибарит написав:Чем Вам нынешняя безналичная не угодила? Не стоит плодить лишние сущности.

ну не просто так навіть у вищенаведеній новині про Швецію згадується цифрова крона.
CBDC ( https://en.m.wikipedia.org/wiki/Central ... l_currency ), на мою думку - важливий крок, який буде передувати відмові від готівки у будь-якій державі. Як мінімум, у нас зникає необхідність мати кожному громадянину рахунок у комерційному банку, платити комісії банку за кожну транзакцію.
Ну і про кращий контроль руху коштів не варто забувати. Який уряд від цього відмовиться?
thenewepic
 
Повідомлень: 12
З нами з: 03.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10597105981059910600
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ribakaras і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3289, 3290, 3291
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32902 36216675
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 чер, 2023 12:19
Кучинелли
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 180, 181, 182
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1811 12907410
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 чер, 2023 12:57
Ой+
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22903123
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8520)
25.06.2023 22:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.