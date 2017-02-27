flyman написав:В Украине хотят полностью запретить хождение наличных денег. Все расчеты будут осуществляться только онлайн. Таким образом, Украина может стать первой в мире страной, в которой полностью упразднят наличные деньги. Это позволит одолеть как минимум 95% коррупции.
Сибарит написав:Чем Вам нынешняя безналичная не угодила? Не стоит плодить лишние сущности.
ну не просто так навіть у вищенаведеній новині про Швецію згадується цифрова крона. CBDC ( https://en.m.wikipedia.org/wiki/Central ... l_currency ), на мою думку - важливий крок, який буде передувати відмові від готівки у будь-якій державі. Як мінімум, у нас зникає необхідність мати кожному громадянину рахунок у комерційному банку, платити комісії банку за кожну транзакцію. Ну і про кращий контроль руху коштів не варто забувати. Який уряд від цього відмовиться?