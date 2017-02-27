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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10598105991060010601>
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 22:16

  Ой+ написав:
  flyman написав:В Украине хотят полностью запретить хождение наличных денег. Все расчеты будут осуществляться только онлайн. Таким образом, Украина может стать первой в мире страной, в которой полностью упразднят наличные деньги. Это позволит одолеть как минимум 95% коррупции.

Шведи можуть обігнати:
Влада Швеції ухвалила рішення повністю відмовитися від використання в країні готівкових грошей. https://minfin.com.ua/ua/2020/12/15/57078446/

Ідея цікава, але війна не найсприятливіший час, та і тех. можливості для тої ж корупції в крипті є, чи там злитками, камінчиками на вищих щаблях, цукерки і пляшки внизу.

До речі, за три місяці життя у Швеції ні разу не тримав готівки в руках.
І це ще 5 років тому.

Влада хоче електронну гривню, а отримає готівковий обіг в доларі/євро/злотому мимо казни.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 22:33

  Сибарит написав:Чем Вам нынешняя безналичная не угодила? Не стоит плодить лишние сущности.

ну не просто так навіть у вищенаведеній новині про Швецію згадується цифрова крона.
CBDC ( https://en.m.wikipedia.org/wiki/Central ... l_currency ), на мою думку - важливий крок, який буде передувати відмові від готівки у будь-якій державі. Як мінімум, у нас зникає необхідність мати кожному громадянину рахунок у комерційному банку, платити комісії банку за кожну транзакцію.
Ну і про кращий контроль руху коштів не варто забувати. Який уряд від цього відмовиться?
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 23:23

  thenewepic написав:
  Сибарит написав:Чем Вам нынешняя безналичная не угодила? Не стоит плодить лишние сущности.

ну не просто так навіть у вищенаведеній новині про Швецію згадується цифрова крона.
CBDC ( https://en.m.wikipedia.org/wiki/Central ... l_currency ), на мою думку - важливий крок, який буде передувати відмові від готівки у будь-якій державі. Як мінімум, у нас зникає необхідність мати кожному громадянину рахунок у комерційному банку, платити комісії банку за кожну транзакцію.
Ну і про кращий контроль руху коштів не варто забувати. Який уряд від цього відмовиться?

банки перетворються в благодійні організації,
а електронна гривня, як карета попелюшки перетворюється в гарбуза о 24ї ночі,
і/або випаровується разом із соціальним рейтингом,
те що ви описали, як плюси, хіба це не карткова система воєнного комунізму, чи є різниця, що на електронних носіях?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 00:22

  Ой+ написав:
  flyman написав:В Украине хотят полностью запретить хождение наличных денег. Все расчеты будут осуществляться только онлайн. Таким образом, Украина может стать первой в мире страной, в которой полностью упразднят наличные деньги. Это позволит одолеть как минимум 95% коррупции.

Шведи можуть обігнати:
Влада Швеції ухвалила рішення повністю відмовитися від використання в країні готівкових грошей. https://minfin.com.ua/ua/2020/12/15/57078446/

Ідея цікава, але війна не найсприятливіший час, та і тех. можливості для тої ж корупції в крипті є, чи там злитками, камінчиками на вищих щаблях, цукерки і пляшки внизу.


в стране с правовым нигилизмом дать власти полный контроль над деньгами граждан?
забавно будет посмотреть. хотя канеш смотреть бы было лучше со стороны.
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 00:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а тим часом сьогодні знову нагнітається теракт на ЗАЕС :( на найвищому рівні ...
блін....сумно блін.... :cry:
невже світовій еліті не вистачить розуму не допустити ? чи може це і є їх план ?
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 06:45

  Игорь Алексеевич написав:сейчас война ещё активней пользуюсь картами и б.н. расчётами.
Трудно будет людям, кто привык рассчитываться везде только налом

То ви нелякані.
Побуваєте в місті, коли по кварталах снаряди рвуться, зв'язку немає і з крамниць працює тільки ринок. Або коли блек-аути постійні. Тоді й розкажете як вам нєтрудна.
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 07:55

  Игорь Алексеевич написав:
  Игорь Алексеевич написав:Шмигаль: на лондонській конференції залучили близько 60 мільярдів доларів на відновлення України
Значит в стране не будет фин.потрясений. Возможно даже ревальвация. А ещё частные иностранные инвесторы, которые начнут после победы массовое строительство. А это означает вливание в страну валюты.

Про це зарано говорити,не зрозуміло скільки ще зруйнують на нашій землі політичний гоп-стоп з рашки. Є чіткий план коли зрозуміло з чого починати,у нас немає закінчення і ми не Ізраїль-будувати і буди багато років у військових відносинах з сусідами.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 07:58

  moveton написав:
  hxbbgaf написав:Хотят запретить наличные деньги или это утка?
https://finance.today.ua/ru/v-ukrayne-h ... =10522738/

Не хотят запретить, а хотят об этом поговорить: "Мы обсуждаем. Я не могу сказать вам уверенно, что мы это сделаем. Мы это обсуждаем" Вряд ли утка. Поговорить они мастаки.
спочатку необхідно придумати що робити з пенсійним фондом, по-друге накопичувальні пенсії,по-третє необхідно забути про термін неофіційно працевлаштований, по-четверте є попит на ринок і готівку,тому фантазія є а передумов немає.
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 08:03

  Игорь Алексеевич написав:В Україні обвалилися ціни на молоду капусту: скільки коштує овоч у кінці червня.

https://finance.today.ua/v-ukrayini-obv ... -chervnya/

Как говорил дед Азиров, значит валюта будет стабильной, если КАПУСТА дешевеет))

Добре,а скільки цибуля,морква та картопля? Вибачте ,а купую цибулю а картопля стара втричі дешевше, навіть молода дешевше. В цьому році скільки коштує самому зробити огірки солені чи помідори. Полуницю консервацію почали нещодавно,коли хоча б ціна стала не більше 50 грн. Я пишу про ціни з оптового - в Новус або Сільпо ціна за безготівковий розрахунок виходить значно дорожче
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 08:05

  Игорь Алексеевич написав:
  flyman написав:Ну-ну, ще одну зиму може і не витримати енергосистема, і куди будете тицяти картки із електронними гривнями?
Вы наверное живёте ещё в далёких 90х., с пугалками и постоянно со словом - если.....))

Якось не дуже хочеться покривати всі збитки за наш рахунок,покриваємо збиток тарифами і ціні також підлітають. Що там ревальвації прогноз?
sens
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