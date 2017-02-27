flyman написав:В Украине хотят полностью запретить хождение наличных денег. Все расчеты будут осуществляться только онлайн. Таким образом, Украина может стать первой в мире страной, в которой полностью упразднят наличные деньги. Это позволит одолеть как минимум 95% коррупции.
Сибарит написав:Чем Вам нынешняя безналичная не угодила? Не стоит плодить лишние сущности.
ну не просто так навіть у вищенаведеній новині про Швецію згадується цифрова крона. CBDC ( https://en.m.wikipedia.org/wiki/Central ... l_currency ), на мою думку - важливий крок, який буде передувати відмові від готівки у будь-якій державі. Як мінімум, у нас зникає необхідність мати кожному громадянину рахунок у комерційному банку, платити комісії банку за кожну транзакцію. Ну і про кращий контроль руху коштів не варто забувати. Який уряд від цього відмовиться?
Сибарит написав:Чем Вам нынешняя безналичная не угодила? Не стоит плодить лишние сущности.
ну не просто так навіть у вищенаведеній новині про Швецію згадується цифрова крона. CBDC ( https://en.m.wikipedia.org/wiki/Central ... l_currency ), на мою думку - важливий крок, який буде передувати відмові від готівки у будь-якій державі. Як мінімум, у нас зникає необхідність мати кожному громадянину рахунок у комерційному банку, платити комісії банку за кожну транзакцію. Ну і про кращий контроль руху коштів не варто забувати. Який уряд від цього відмовиться?
банки перетворються в благодійні організації, а електронна гривня, як карета попелюшки перетворюється в гарбуза о 24ї ночі, і/або випаровується разом із соціальним рейтингом, те що ви описали, як плюси, хіба це не карткова система воєнного комунізму, чи є різниця, що на електронних носіях?
flyman написав:В Украине хотят полностью запретить хождение наличных денег. Все расчеты будут осуществляться только онлайн. Таким образом, Украина может стать первой в мире страной, в которой полностью упразднят наличные деньги. Это позволит одолеть как минимум 95% коррупции.
Игорь Алексеевич написав:Шмигаль: на лондонській конференції залучили близько 60 мільярдів доларів на відновлення України
Значит в стране не будет фин.потрясений. Возможно даже ревальвация. А ещё частные иностранные инвесторы, которые начнут после победы массовое строительство. А это означает вливание в страну валюты.
Про це зарано говорити,не зрозуміло скільки ще зруйнують на нашій землі політичний гоп-стоп з рашки. Є чіткий план коли зрозуміло з чого починати,у нас немає закінчення і ми не Ізраїль-будувати і буди багато років у військових відносинах з сусідами.
Не хотят запретить, а хотят об этом поговорить: "Мы обсуждаем. Я не могу сказать вам уверенно, что мы это сделаем. Мы это обсуждаем" Вряд ли утка. Поговорить они мастаки.
спочатку необхідно придумати що робити з пенсійним фондом, по-друге накопичувальні пенсії,по-третє необхідно забути про термін неофіційно працевлаштований, по-четверте є попит на ринок і готівку,тому фантазія є а передумов немає.
Как говорил дед Азиров, значит валюта будет стабильной, если КАПУСТА дешевеет))
Добре,а скільки цибуля,морква та картопля? Вибачте ,а купую цибулю а картопля стара втричі дешевше, навіть молода дешевше. В цьому році скільки коштує самому зробити огірки солені чи помідори. Полуницю консервацію почали нещодавно,коли хоча б ціна стала не більше 50 грн. Я пишу про ціни з оптового - в Новус або Сільпо ціна за безготівковий розрахунок виходить значно дорожче