Давайте згадаємо про хайпонисту грету турнберг , на ЗАЕС не вистачає,для більшого висвітлення подій,по про проблему ніхто вже не каже.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 чер, 2023 08:08
Давайте згадаємо про хайпонисту грету турнберг , на ЗАЕС не вистачає,для більшого висвітлення подій,по про проблему ніхто вже не каже.
Додано: Пон 26 чер, 2023 08:34
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 26 чер, 2023 08:47
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Надо привыкайте хавать не вёдрами, а больше уделять внимание спорту.
Я уже давно забыл про мешки с картошкой, луком. Зашёл в Сильпо и купил минимум овощей Варенье уже лет 20 не закрываем. Покупаю только мёд. Варенье заменяют разные вкусняшки.
Хотя помню детство и отец в погреб на зиму делал закупки 300кг картошки, 2 мешка лука и с июня по осень постоянная консервацию в квартире.
Может и дорого сейчас.... У меня всегда на это есть ответ. Не могу купить, а мне хочется, значит я мало зарабатываю. Надо думать про новый бизнес, который принесёт больше дохода.
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